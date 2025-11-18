TSG Hofherrnweiler bindet Talente Ziemer und Scherer langfristig

Fußball-Verbandsligist TSG Hofherrnweiler-Unterrombach setzt in der Kaderplanung weiter auf ihre Nachwuchstalente: Leon Ziemer hat seinen Vertrag bis 2029 und Kevin Scherer bis 2027 verlängert. Damit bekräftigt der Verein sein Vertrauen in zwei hoffnungsvolle Kräfte für die Zukunft.

Noch vor wenigen Monaten herrschte bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach große Neugier, wie sich der Umbruch mit 18 Abgängen auf die Leistungen in der neuen Saison auswirken würde. So verabschiedete man reihenweise verdiente Spieler, die den Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg schafften und den Verein bis heute in der Spielklasse etablierten. Der Altersschnitt wurde beim Umbruch drastisch gesenkt und neben einigen erfahrenen Eckpfeilern wie Tim Ruth und Jermain Ibrahim in erster Linie junge Talente aus der Region geholt.

Den Weg aus dem Rohrwang an den Sauerbach ging im Sommer Leon Ziemer. Der damals 18-jährige Allrounder zeigt bereits in jungen Jahren seine Vielseitigkeit: Er ist auf dem linken Flügel defensiv wie offensiv zuhause. „Trotz einiger Verletzungspausen in den letzten Monaten wurde schnell klar, dass Leon gut ins Team passt. Wir wollen weiter auf ihn bauen und freuen uns, dass er uns bis mindestens 2029 verstärkt“, erzählt der Vorsitzende Achim Pfeifer. Ziemer zeigte seine Klasse bereits zu Saisonbeginn bei drei Verbandsligaeinsätzen, die er mit einem Tor garnierte. Seitdem kämpf sich der junge Linksfuß aus einer hartnäckigen Verletzung zurück.