TSG Hofgeismar mit Dreifach Power in die Gruppenliga

Die TSG Hofgeismar geht in der neuen Saison gleich mit drei Teams in der Gruppenliga auf Punktejagd – und das in der D-, B- und A-Jugend. Damit ist die TSG im Fußballkreis Hofgeismar/Wolfhagen fast schon ein Unikat. Denn während viele Vereine nur noch in Spielgemeinschaften antreten, stellt der Traditionsklub aus der Dornröschenstadt seine Mannschaften komplett eigenständig.

Möglich macht das ein breiter, talentierter Kader in allen Altersklassen sowie die kontinuierliche, starke Nachwuchsarbeit des Vereins. „Darauf sind wir richtig stolz“, heißt es aus der Vereinsführung. „Das zeigt, wie gut unsere Jugendarbeit funktioniert – und dass wir auch ohne Spielgemeinschaft konkurrenzfähig sind.“