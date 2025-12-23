TSG Hofgeismar geht Jugendkooperation mit KSV Hessen Kassel ein

Die TSG Hofgeismar und der KSV Hessen Kassel haben sich auf eine langfristige Kooperation im Jugendbereich verständigt. Der offizielle Start der Partnerschaft ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Kindern und Jugendlichen im Norden von Kassel verbesserte Entwicklungsbedingungen im Fußball zu bieten und sie langfristig an den Vereinsfußball zu binden.

Grundlage der Vereinbarung waren mehrere Gespräche zwischen Michael Baier, Jugendleiter des KSV Hessen Kassel, sowie Daniel Bettermann aus dem Vorstand des Regionalligisten. Beide Seiten verständigten sich darauf, künftig enger zusammenzuarbeiten und ihre Strukturen im Nachwuchsbereich zu vernetzen.

Im Rahmen der Kooperation sind unter anderem Trainerhospitationen, gemeinsame Turniere sowie Leistungsvergleiche auf den Plätzen der TSG Hofgeismar vorgesehen. Darüber hinaus sollen regelmäßige Schulungen und ein fachlicher Austausch zwischen den Trainern beider Vereine stattfinden. Auch Sichtungstrainings des KSV Hessen Kassel in Hofgeismar sind Teil der Planungen.