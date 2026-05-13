TSG Hofgeismar bleibt zusammen – punktuelle Verstärkungen geplant

Nach dem vorzeitigen Aufstieg in die KLA setzt die TSG Hofgeismar auf Kontinuität: Der gesamte Kader wird auch in der kommenden Saison zusammenbleiben. Damit geht der Verein geschlossen in die neue Spielzeit und möchte die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Monate weiter fortführen. Auch die zweite Mannschaft hat weiterhin alle Chancen auf den Aufstieg und könnte die positive Gesamtentwicklung des Vereins zusätzlich unterstreichen. Im Saisonfinale stehen noch entscheidende Spiele an – unter anderem ein echter Fußball-Sonntag (17.05) im Angerstadion: Die 2. Mannschaft trifft im Derby auf den TSV Carlsdorf II, ehe im Anschluss die 1. Mannschaft um 15 Uhr den SV Mariendorf empfängt. Die TSG hofft hier auf zahlreiche Unterstützung von außen.

Unabhängig vom Ausgang der Saison soll die Reserve künftig stabil auf eigenen Beinen stehen – je nach Klassenzugehörigkeit mit klarer Perspektive und Struktur. Parallel dazu arbeitet die sportliche Leitung an punktuellen Verstärkungen für beide Teams. Die ersten Neuzugänge sollen in den kommenden Wochen vorgestellt werden. Ziel ist es, den Kader gezielt zu ergänzen, ohne dabei den starken Teamgeist zu verändern.