TSG Hoffnung auf Klassenerhalt gesunken

Märkische Oderzeitung, 27. Mai 2002 (tack): Durch das 0 : 5 bei Stahl Brandenburg sanken die Hoffnungen der TSG Fredersdorf-Vogelsdorf auf den Klassenerhalt merklich. Allerdings mussten die Rot-Weißen zwei Platzverweise verkraften. Einen davon traf Torhüter Maik Püschel, wofür Feldspieler Utz Reincke eine Halbzeit lang, auch ohne Torwarthandschuhe im Kasten seine Aufgaben ordentlich machte und schon für kommenden Samstag gegen Fürstenwalde übte. Zunächst agierte Reincke jedoch auf dem Feld und nach einer Flanke von Sven Hempel schoss er den Ball knapp neben das Torgehäuse der Brandenburger (2. min.). Auf der anderen Seite entwischte Karsten Conrad der Gästeabwehr und bediente Torjäger Lars Posorski. Dessen Schuss parierte Püschel glänzend. Im direkten Gegenzug traf Fredersdorfs Hempel nur die Lattenoberkante des Stahl-Tores (12.).

Eine Flanke Conrads, die halbrund in den Fredersdorfer Strafraum gelangte schoss Miroslav Jagatic unhaltbar zum 1 : 0 ins Tor. Die TSG-Elf bemühte sich weiter. Einen Freistoß von Reincke faustete Stahl-Keeper Jörg Mühling zurück ins Feld, doch Tibor Peglows Kopfballnachsetzer bekam er anschliessend unter Kontrolle (24.). Im Gegenzug eine mit spielentscheidende Situation. Posorski war an der Seite von Libero Marko Göllnitz in den Gästestrafraum eingedrungen, Torwart Püschel kam den Beiden entgegen. Als der Angreifer fiel, akzeptierten die Rot-Weißen den Elfmeterpfiff murrend, die Rote Karte für den sonst tadellos spielenden letzten Mann, erschreckte sie dann aber ! (27.). Den Strafstoß verwandelte der Gefoulte sicher zum 2 : 0.