TSG Hoffenheim stoppt 1. FC Köln und ist A-Junioren-Meister

Die TSG stellte bereits in der ersten Halbzeit die Weichen. Maxim Naumann brachte Hoffenheim nach 18 Minuten mit 1:0 in Führung, ehe Finn Thomas Sherlock noch vor der Pause erhöhte (37.). Damit hatte der FC früh eine schwierige Aufgabe vor sich, fand aber auch nach dem Seitenwechsel keine echte Antwort. Ruthenbeck reagierte mit Wechseln, unter anderem kamen Alessandro Puzzo, Maik Afri Akumu, Kevin Ekweribe und Kristian Markoski, doch der Anschlusstreffer blieb aus.
Hoffenheim bestätigte mit dem Finalsieg eine starke Endrunde und knüpfte zugleich an die jüngere Erfolgsgeschichte im Nachwuchs an. Die TSG war bereits 2024 Deutscher A-Junioren-Meister geworden und holte nun erneut den Titel. Nach Erfolgen gegen FC Schalke 04, FC Energie Cottbus und FSV Mainz 05 setzte sich die Mannschaft von Paul Ehmann auch gegen Köln durch.
Der FC hatte zuvor FC Bayern München, 1. FC Heidenheim und SC Paderborn 07 ausgeschaltet, verpasste im Endspiel aber den letzten Schritt. Damit bleibt der Titel diesmal in Hoffenheim, während Köln die Titelverteidigung nicht gelang. Zugleich ist klar: Ein neues Youth-League-Abenteuer gibt es für die Kölner U19 vorerst nicht.
TSG 1899 Hoffenheim – 1. FC Köln 0:0
TSG 1899 Hoffenheim: Nico Biedermann, Tristan Spranger, Finn Thomas Sherlock, Tom Fiederer, Natnael Abraha, Maximilian Theuer, Krystof Cizek, Emil Kramer, Matthew Moore, Maxim Naumann, Jykese Fields - Trainer: Paul Ehmann
1. FC Köln: Timo Schmitz, Luis Stapelmann, Assad Kotya-Fofana, David Fürst, Lennard Völp, Jason Ponente-Ramirez, Jonathan Friemel, Kristiyan Irmiev, Benjamin Ley, Arian Römers, Fynn Schenten - Trainer: Stefan Ruthenbeck
Achtelfinale
Sa., 02.05.26 11:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern - FC Energie Cottbus 0:2
Sa., 02.05.26 11:00 Uhr 1. FC Köln - FC Bayern München 4:0
Sa., 02.05.26 12:00 Uhr RB Leipzig - Hamburger SV 3:1
Sa., 02.05.26 15:00 Uhr VfL Bochum - Hannover 96 3:2
So., 03.05.26 11:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04 2:1
So., 03.05.26 11:00 Uhr FSV Mainz 05 - FC Augsburg 3:0
So., 03.05.26 11:00 Uhr 1. FC Heidenheim - Bayer 04 Leverkusen 3:1
So., 03.05.26 12:00 Uhr VfL Wolfsburg - SC Paderborn 07 1:5
Viertelfinale
Sa., 09.05.26 11:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim - FC Energie Cottbus 4:0
Sa., 09.05.26 11:30 Uhr RB Leipzig - FSV Mainz 05 0:1
So., 10.05.26 11:00 Uhr 1. FC Köln - 1. FC Heidenheim 2:0
So., 10.05.26 12:00 Uhr SC Paderborn 07 - VfL Bochum 2:1
Halbfinale
Fr., 15.05.26 18:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim - FSV Mainz 05 2:1
So., 17.05.26 11:00 Uhr SC Paderborn 07 - 1. FC Köln 2:3
Finale
So., 31.05.26 13:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Köln 2:0