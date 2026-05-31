TSG Hoffenheim stoppt 1. FC Köln und ist A-Junioren-Meister

TSG Hoffenheim ist U19-Meister! – Foto: IMAGO IMAGES

TSG 1899 Hoffenheim hat den 1. FC Köln im Finale um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft mit 2:0 besiegt und sich damit den Titel gesichert. Der Erfolg ging insgesamt in Ordnung, weil die Mannschaft von Paul Ehmann über weite Strecken reifer, griffiger und zielstrebiger auftrat. Köln, das als Titelverteidiger in die Endrunde gegangen war, fand dagegen nie wirklich in die Partie und konnte die Hoffenheimer Defensive zu selten vor größere Probleme stellen.

Die TSG stellte bereits in der ersten Halbzeit die Weichen. Maxim Naumann brachte Hoffenheim nach 18 Minuten mit 1:0 in Führung, ehe Finn Thomas Sherlock noch vor der Pause erhöhte (37.). Damit hatte der FC früh eine schwierige Aufgabe vor sich, fand aber auch nach dem Seitenwechsel keine echte Antwort. Ruthenbeck reagierte mit Wechseln, unter anderem kamen Alessandro Puzzo, Maik Afri Akumu, Kevin Ekweribe und Kristian Markoski, doch der Anschlusstreffer blieb aus.

Hoffenheim bestätigt starke Nachwuchsarbeit

Hoffenheim bestätigte mit dem Finalsieg eine starke Endrunde und knüpfte zugleich an die jüngere Erfolgsgeschichte im Nachwuchs an. Die TSG war bereits 2024 Deutscher A-Junioren-Meister geworden und holte nun erneut den Titel. Nach Erfolgen gegen FC Schalke 04, FC Energie Cottbus und FSV Mainz 05 setzte sich die Mannschaft von Paul Ehmann auch gegen Köln durch.

Der FC hatte zuvor FC Bayern München, 1. FC Heidenheim und SC Paderborn 07 ausgeschaltet, verpasste im Endspiel aber den letzten Schritt. Damit bleibt der Titel diesmal in Hoffenheim, während Köln die Titelverteidigung nicht gelang. Zugleich ist klar: Ein neues Youth-League-Abenteuer gibt es für die Kölner U19 vorerst nicht.