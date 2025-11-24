TSG Hoffenheim II und Greuther Fürth auswärts top, Kassel siegt klar

+++

+++

VfL Herrenberg – TSG 1899 Hoffenheim II 1:5

Hoffenheim II zeigt einen beeindruckenden Auftritt und lässt dem VfL Herrenberg kaum Raum zur Entfaltung. Bereits in der 7. Minute trifft Rieke Jungebloed zur frühen Führung. Ann-Sophie Braun erhöht in der 30. Minute und sorgt dafür, dass Hoffenheim mit einem komfortablen Polster in die Pause geht. Herrenberg kommt mit mehr Mut aus der Kabine und verkürzt durch Annika Schmidt in der 52. Minute, doch danach übernimmt Hoffenheim wieder komplett das Kommando. Ann-Sophie Braun trifft in der 65. und 70. Minute doppelt und krönt ihre starke Leistung. In der 90. Minute setzt Sara Sahiti den Schlusspunkt.

Eintracht Frankfurt III – Spvgg Greuther Fürth 1:6

Fürth erwischt einen Traumstart und dominiert die Partie über weite Strecken. Aurora Tornaquindici sorgt in der 15. Minute für das 0:1, ehe Svenja Klamt in der 25. Minute nachlegt. Frankfurt findet kaum zu Entlastung, und kurz vor der Pause wird es bitter: Luisa Wölfel trifft in der 41. Minute, Svenja Klamt erhöht in der 45.+2 Minute sogar noch. Nach dem Seitenwechsel erzielt Annika Mauch erst ein unglückliches Eigentor (71.), macht es aber nur eine Minute später wieder gut und trifft in der 72. Minute zum 1:5. Doch Fürth legt erneut nach: Josephine Hundt macht in der 83. Minute den sechsten Treffer. Ein eindrucksvoller Auswärtssieg.

KSV Hessen Kassel – SG Haitz 4:1

Kassel zeigt vor heimischem Publikum eine starke Vorstellung. Freya Sophie Burk bringt den KSV in der 19. Minute in Führung, doch Haitz bleibt dran und gleicht durch einen Foulelfmeter von Samantha-Josephine Dick in der 45.+1 Minute aus. Nach der Pause schaltet Kassel jedoch einen Gang höher. Wieder ist es Freya Sophie Burk, die in der 55. Minute zur erneuten Führung trifft. Nur eine Minute später baut Johanna Hildebrandt den Vorsprung weiter aus. Lisa Maier setzt in der 84. Minute den Schlusspunkt.

Karlsruher SC – FFC Wacker München 0:0

Ein intensives Duell, dem lediglich die Tore fehlten. Beide Mannschaften begegnen sich auf Augenhöhe, neutralisieren sich über weite Strecken und liefern sich zahlreiche Zweikämpfe im Mittelfeld. Trotz einzelner Chancen bleibt es am Ende beim leistungsgerechten 0:0.

SV 67 Weinberg – Kickers Offenbach abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

