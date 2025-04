TSG Hoffenheim II krönt sich zum Meister – SC Freiburg II dreht Spiel

Vor 947 Zuschauern kassierte der FC 08 Homburg eine schmerzhafte Heimniederlage gegen den SGV Freiberg. Marco Kehl-Gómez brachte die Gäste in der 15. Minute früh in Führung. Direkt nach der Pause erhöhte Yannick Osée auf 2:0. Zwar verkürzte Minos Gouras in der 60. Minute für die Gastgeber, doch trotz aller Bemühungen blieb es am Ende beim Auswärtssieg für Freiberg.

Beim FC-Astoria Walldorf gewann der TSV Steinbach Haiger mit 3:1. Bereits in der 4. Minute brachte Eros Dacaj die Gäste in Führung. Justin Steinkötter erhöhte nach 30 Minuten auf 2:0 und legte direkt nach Wiederanpfiff in der 47. Minute seinen zweiten Treffer nach. Walldorf kam zwar durch einen verwandelten Foulelfmeter von Marcel Carl in der 50. Minute noch einmal heran, doch eine Aufholjagd blieb aus. Zudem schwächte sich Steinbach Haiger ab der 79. Minute selbst, als Christopher Theisen die Gelb-Rote Karte sah.

Der SC Freiburg II hat ein turbulentes Heimspiel gegen den 1. Göppinger SV mit 4:2 gewonnen. Marco Wörner brachte die Gastgeber bereits in der 4. Minute früh in Führung. Doch die Aufsteiger aus Göppingen ließen sich nicht beeindrucken: Filip Milisic traf in der 40. Minute zum Ausgleich, und Kevin Dicklhuber drehte das Spiel kurz nach der Pause mit dem 2:1 (48.). Freiburg II zeigte Moral und kam durch Louis Tober in der 73. Minute zum 2:2. In einer packenden Schlussphase war es David Amegnaglo, der mit einem Doppelpack (83., 89.) die Partie endgültig zu Gunsten der Breisgauer entschied.

---

Vor 2820 Zuschauern im Auestadion hat der KSV Hessen Kassel seine aufsteigende Form bestätigt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Tobias Boche in der 55. Minute die Führung. Maurice Springfeld sorgte in der 84. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die Entscheidung. ---