TSG Hoffenheim gewinnt Testspiel gegen FCS

Erfolgreicher Test unter der Woche: Die TSG Hoffenheim hat 3:0 (2:0) gegen den 1. FC Saarbrücken gewonnen. Die Partie gegen den Drittligisten, der in der vergangenen Saison in der Zweitliga-Relegation an Eintracht Braunschweig gescheitert war, wurde ohne Zuschauer im Dietmar-Hopp-Stadion ausgetragen. Für die Mannschaft von Cheftrainer Christian Ilzer geht es am Samstag mit dem Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt weiter. Der 1. FC Saarbrücken trifft um 14 00 Uhr im Ludwigspark-Stadion auf den FC Erzgebiege Aue. Trainer Alois Schwartz hofft, einige zuletzt angeschlagene Spieler wie Philip Fahrner Patrick Sontheimer oder Richard Neudecker wieder einsetzen zu können.