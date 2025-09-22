TSG Hechtsheim und Waldalgesheimer Zweite treffen fast zweistellig

MAINZ-BINGEN. Acht Begegnungen fanden am Wochenende in der B-Klasse Mainz-Bingen West statt. Außerdem wurde die Partie zwischen der TSG Heidesheim und dem FV Hassia Kempten nachgeholt.

SG-Trainer Dilsad Özsoy sagte: „Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt, der uns das Leben schwer gemacht hat. Es hat eine gewisse Zeit gebraucht, bis wir uns im Spiel eingefunden haben. Zur Halbzeit haben wir 2:1 geführt. Im zweiten Durchgang konnten wir auf 4:1 erhöhen, ehe wir Situationen nicht konzertiert genug ausgespielt haben, und wir somit offene Räume zugelassen haben und Finthen nochmal herangekommen ist. Alles in allem war es für uns wichtig, diesen Sieg zu ziehen, um eine gewisse negative Tendenz zu durchbrechen.” Auf Seiten der SG stach Viererpacker Esmail Mahmoud heraus, der sein viertes Tor aus 60 Metern erzielte.

SG Gensingen/Grolsheim - Spvgg. Dietersheim 0:3 (0:1)

Quirin Schmitt, der spielende Co-Trainer der Spvgg., berichtete: „Unsere Mannschaft hat in der ersten Halbzeit sehr gut gespielt. Nach dem 0:1 haben wir jedoch verpasst, das zweite Tor nachzulegen. Nach der Roten Karte und in der zweiten Hälfte war es dann von beiden Seiten kein gutes Spiel mehr. Chancen waren genug vorhanden, um die Partie früher zu entscheiden. Gensingen ist lediglich zu zwei bis drei Konterchancen gekommen. Insgesamt war es ein sehr faires Spiel.”

Tore: 0:1 Luis Ricardo Martins Rodrigues (16.), 0:2 Lorenz Anton Alexander Klingler (81.), 0:3 Gabriel Jung (90.+1), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für SG Gensingen/Grolsheim (45.+2)

TSG Bretzenheim III – FV Hassia Kempten 6:6 (3:4)

Für die Hassia war es das zweite Remis innerhalb einer Woche. Am zurückliegenden Donnerstag spielte der FV 2:2 gegen die TSG Heidesheim.

Dazu gab Tobias Scholles, der Heidesheimer Sportdirektor, folgendes Statement ab: „In der ersten Halbzeit hat Kempten - auch aufgrund unseres starken Torhüters - viele Großchancen liegen lassen und wir sind mit einem eher schmeichelhaften 0:1-Rückstand in die Kabine gegangen. In der zweiten Hälfte sind unsere Jungs deutlich besser aus der Kabine und in die Zweikämpfe gekommen und haben mit Herz und Leidenschaft das Spiel gedreht. In der Nachspielzeit mussten wir leider das 2:2 hinnehmen. Wir sind ersatzgeschwächt als Einheit aufgetreten und hatten ein Topteam am Rande einer Niederlage. Hut ab vor dem kompletten Team - das macht Spaß anzuschauen.”

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Noah Thelen (4., 15., 21.), 1:3 Philipp Tepen (22.), 1:4 Simon Leder (31.), 2:4 P. Tepen (35.), 3:4 Max Bonn (44.), 3:5 N. Thelen (47.), 4:5 Jacob Maximilian Hägele (49.), 4:6 Mwewa Elvis Chilufya (59., per Kopf), 5:6 P. Tepen (65.), 6:6 Eigentor von Carl Michel (85.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Kurt Ritzmann (76./FV Hassia Kempten)

FC Fortuna Mombach II – Spvgg. Ingelheim II 0:7 (0:3)

„Wir wollten unsere Tabellenposition mit einem konzentrierten Auftritt untermauern. Die Mannschaft hat das sehr gut umgesetzt und unser Spiel konsequent durchgezogen. Der 7:0-Sieg war verdient und wichtig für unser Selbstvertrauen. Respekt auch an die Mombacher, die sich trotz der schwierigen Lage nie aufgegeben haben”, resümierte Jonas Michel, der Ingelheimer Co-Trainer.

Tore: 0:1 Eigentor von Nedim Ugljanin (26.), 0:2 Timo Nuß (39.), 0:3, 0:4 Justin Lüdgen (44., 50.), 0:5 David Bernd (64., Kopfball), 0:6 Keno Burkhard Mielitz (66.), 0:7 Leon Gadacz (86.)

FV Budenheim II – TSVgg. Stadecken-Elsheim 1:5 (0:1)

Philipp Genz, Abteilungsleiter der TSVgg., gab zu Protokoll: „In den ersten 30 Minuten haben wir etwas gebraucht, um unsere Chancen richtig zu nutzen. Nach dem 2:0 hat sich Budenheim sehr kämpferisch gezeigt und konnte den Anschlusstreffer erzielen. Wir haben anschließend weiter Druck gemacht und durch weitere Tore den Vorsprung ausgebaut, sodass am Ende ein verdienter 5:1-Erfolg stand. Aus unserer Sicht war das ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir haben als Mannschaft sehr geschlossen gespielt. Natürlich hätten wir unsere Chancen noch besser nutzen können, aber insgesamt können wir sehr zufrieden sein und darauf aufbauen. Beide Teams haben sehr diszipliniert und fair gespielt. Auch die Schiedsrichterin hat die Partie souverän und kommunikativ geleitet – das möchten wir an dieser Stelle besonders hervorheben.”

Tore: 0:1 Felix Becker (35.), 0:2 Jan Niklas Zenkner (50.), 1:2 Frank Egger (70.), 1:3 F. Becker (75.), 1:4 Kian Adrian Scherffius (79.), 1:5 Thomas Walter Munk (87.)

SV Klein-Winternheim – SNK Bosnjak Mainz 3:1 (1:0)

„Wir sind gegen einen tief stehenden Gegner gut ins Spiel gestartet und haben uns in der ersten Halbzeit zahlreiche hundertprozentige Torchancen herausgespielt. Leider haben wir es in dieser Phase verpasst, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. In der zweiten Hälfte hat Bosnjak noch einmal alles versucht und sich mit dem kurzzeitigen Anschlusstreffer belohnt. Am Ende geht der Sieg für uns insgesamt aber mehr als in Ordnung”, so SVK-Spielertrainer Enrico Gottwald.

Tore: 1:0, 2:0 Philipp Zwirner (25., 47.), 2:1 Michele Fortunato (76.), 3:1 P. Zwirner (79.)

TSG Hechtsheim – SV Ober-Olm II 9:3 (5:0)

TSG-Trainer Dragutin Latinic fasste zusammen: „Die Jungs haben souverän und sehr reif gespielt. Mich freut es vor allem, dass die Stürmer getroffen haben. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein – auch in der Höhe - verdienter Sieg. Hochachtung auch vor den Ober-Olmern, die versucht haben, gut mitzuhalten und im Umschaltspiel gar nicht verkehrt waren. Wir haben einen guten Tag erwischt, was Geschlossenheit, Taktik und Technik angeht. Von A bis Z wurden die Anweisungen des Trainerteams umgesetzt und das ist das, was mich am meisten freut.”

Tore: 1:0, 2:0 Paul Neff (5., 6.), 3:0, 4:0 Joseph Schwerdt (21., 24.), 5:0, 6:0 P. Neff (38., 51.), 7:0 Jim Boßmann (55.), 7:1 Tobias Markus Jestaedt (57.), 8:1 J. Boßmann (63.), 8:2 Tim Stamm (70., FE), 9:2 J. Schwerdt (82.), 9:3 T. Stamm (89.)

TSG Heidesheim – SV Alemannia Waldalgesheim II 2:9 (1:8)

„Bis zum 0:1 haben wir uns schwergetan, Chancen zu erspielen. Mit der Führung im Rücken haben wir bis zur Halbzeit unsere vielleicht beste halbe Stunde in dieser Saison gespielt. Zur zweiten Hälfte haben wir komplett durchgewechselt, was man am Verlauf des Spiels auch gemerkt hat. Am Ende nehmen wir die drei Punkte gerne und auch verdient aus Heidesheim mit”, so das Fazit von Max Heinen, dem Co-Trainer der Alemannia.

Tore: 0:1 Nils Schwarz (11.), 0:2 Özgür Basmeydan (12.), 0:3, 0:4 Niklas Wein (26., 28.), 0:5, 0:6 Max Buchner (33., 34.), 1:6 Marius Eßer (37.), 1:7 N. Wein (41.), 1:8 Moritz Ferdinand Fendel (45., FE), 1:9 Tjaard Krusch (47.), 2:9 M. Eßer (86.)