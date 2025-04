TSG Hechtsheim trotzt VfL Frei-Weinheim Punkt ab

MAINZ-BINGEN. Am letzten März-Wochenende fand in der B-Klasse Mainz-Bingen West der 22. Spieltag statt.

TSG Hechtsheim – VfL Frei-Weinheim 1:1 (0:0)

TSG-Trainer Dragutin Latincic teilte mit: „Es gab auf beiden Seiten absolut gute Chancen. Ich habe das Gefühl, dass wir definitiv die besseren Chancen hatten. Das Spiel hätte aber in beide Richtungen ausschlagen können.” Nach Ansicht des Hechtsheimer Coachs habe die TSG dominant agiert und der VfL mit langen Bällen immer wieder Nadelstiche gesetzt. „Ich möchte meiner Mannschaft für die geschlossene Mannschaftsleistung gratulieren. Sie haben super als Team agiert und sich Chancen kreiert. Darauf lässt sich aufbauen”, Latincic abschließend.

Tore: 1:0 Corvin Hill (54.), 1:1 Eldar Golos (80.)

Spvgg. Ingelheim II – SV BW Münster-Sarmsheim 4:0 (1:0)

„Über die gesamte Dauer war es ein Spiel ohne große Highlights. Wir sind extrem ersatzgeschwächt mit nur drei Bankspielern in die Partie gegangen und haben in der zweiten Halbzeit die längst überfälligen Tore gemacht. Am Ende ein verdienter Dreier”, gab Spvgg-Trainer Sebastian Frey zu Protokoll. Münster-Sarmsheim habe gut gegen den Ball gearbeitet und die Spvgg. - in Kombination mit deren vergebenen Chancen - das Spiel noch nicht in der ersten Hälfte entscheiden lassen, so Frey.

Tore: 1:0 Maximilian Rausch (32.), 2:0 Justin Lüdgen (57., FE), 3:0, 4:0 Niklas Rötz (58., 64.)

SV Alemannia Waldalgesheim II – SG Gensingen/Grolsheim 6:1 (4:0)

„Wir sind von Anfang an gut ins Spiel gekommen und konnten das faire Spiel in der ersten Halbzeit klar für uns entscheiden. In der zweiten Halbzeit ist Gensingen trotz unseres frühen Treffers deutlich besser ins Spiel gekommen und hat verdient den Ehrentreffer erzielt”, so das Fazit von SV-Trainer Frank Reichert.

Tore: 1:0 Michael Hubert (11.), 2:0, 3:0 Niklas Wein (27., 36.), 4:0 Andreas Michailides (45.), 5:0 Pascal Witzke (48., FE), 5:1 Adrian Senner (65., FE), 6:1 Jannik Thomas (81.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Alexander Langfeld (73./SV Alemannia Waldalgesheim II)

TSG 1848 Heidesheim – SG Sponsheim/Dromersheim/Ockenheim 2:2 (0:0)

TSG-Trainer Marvin Dollmann fasste zusammen: „Ein leistungsgerechtes Ergebnis. Bis zur Halbzeit chancenarm. Umso länger das Spiel gelaufen ist, desto mehr Räume haben sich in beiden Abwehrreihen ergeben. Infolgedessen sind die Tore spät gefallen. Wir können mit dem Punkt zufrieden sein.”

Tore: 0:1 Tobias Enslinger (62.), 0:2 Anton Jox (81.), 1:2, 2:2 Lars Kahlert (83., 90.)

FV Hassia Kempten – SNK Bosnjak Mainz 3:2 (2:2)

Frank Silberbauer, der sportliche Leiter der Hassia, gab den Spielverlauf folgendermaßen wieder: „In der dritten Minute ging Bosnjak in Führung. Endlich wach, konnten wir in der 14. Minute ausgleichen. In der 17. Minute wurde Noah Thelen per Notbremse im Sechzehner gestoppt, es folgte Rot für Bosnjak und Thelen verwandelte den fälligen Elfmeter. Wir versäumten es danach, unsere Chancen zu nutzen und so kam der Gast in der 32. Minute zum Ausgleich. Nach der Halbzeit das gleiche Bild: Man hatte nicht immer den Eindruck, dass wir einen Mann mehr waren. In der 64. Minute konnten wir trotzdem auf 3:2 stellen, aber auch das brachte keine Ruhe. Klare Chancen wurden nicht genutzt und hinten hatten wir bisweilen Glück. Bosnjak gab bis zum Schlusspfiff des ruhig leitenden Schiedsrichters nicht auf.”

Tore: 0:1 Haris Hot (3.), 1:1, 2:1 Noah Thelen (14.; 17., FE), 2:2 Zemin Zenovic (32.), 3:2 Kurt Ritzmann (64.), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für SNK Bosnjak Mainz wegen Notbremse (17.)