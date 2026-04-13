TSG Gretesch nutzt frühe Führung und bleibt oben dran

– Foto: Andreas LITZE Richter

Die SG TSG Gretesch / Osnabrücker SC gewinnt gegen den ATSV Scharmbeckstotel mit 3:0. Trotz einer frühen Führung bleibt die Partie lange offen, ehe Gretesch erst in der Schlussphase nachlegt.

Die SG TSG Gretesch / Osnabrücker SC hat ihre Favoritenrolle in der Frauen-Oberliga Niedersachsen West bestätigt und den ATSV Scharmbeckstotel mit 3:0 besiegt. Früh stellte die Mannschaft von Trainer Johannes Müller die Weichen auf Sieg: „Wir gehen mit dem ersten Angriff direkt in Führung, einen Ball hinter die Kette erläuft Luise Hausfeld und legt den Ball an der Torhüterin vorbei ins Tor.“

Trotz des frühen 1:0 blieb die Partie über weite Strecken ausgeglichen. Scharmbeckstotel verteidigte kompakt und ließ Gretesch nur selten zu klaren Abschlüssen kommen. Müller beschrieb die Phase als kontrolliert, aber wenig zwingend: „Danach flacht die Partie ziemlich ab. Scharmbeckstotel verteidigt relativ kompakt und lässt uns kaum Räume. Wir kontrollieren das Spiel ohne aber die letzte Torgefahr zu erzeugen.“

Auch der ATSV kam zu Möglichkeiten. Die beste Szene der ersten Halbzeit vereitelte Greteschs Torhüterin stark, als sie einen Abschluss aus dem Winkel kratzte. Insgesamt blieb es jedoch beim knappen Vorsprung zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf zunächst wenig. Gretesch hatte weiterhin mehr Ballbesitz, tat sich gegen die stabile Defensive aber schwer. Gleichzeitig brachte sich die Heimmannschaft zwischenzeitlich selbst in Bedrängnis. „Mitte der zweiten Halbzeit bringen wir uns dann durch unnötige Abspielfehler und riskante 1-gegen-1-Situationen selbst in Bedrängnis“, so Müller. In dieser Phase musste erneut die Torhüterin eingreifen und klärte einen langen Ball stark per Fuß ins Seitenaus.

Scharmbeckstotel hielt die Partie lange offen und verteidigte diszipliniert. Erst in der Schlussphase brach Gretesch den Widerstand endgültig. Mit zwei späten Treffern erhöhte die Heimelf auf 3:0 und sorgte damit für ein klares Ergebnis, das sich erst spät im Spielverlauf abzeichnete. Müller zog insgesamt ein positives Fazit: „Alles in allem ein hochverdienter Sieg für uns, wir haben das Spiel über die volle Spielzeit kontrolliert, den Gegner müde gespielt und das Spiel zum Ende hin klargemacht.“

Auch ATSV-Trainer Andreas Klug sah trotz der Niederlage eine über weite Strecken ausgeglichene Partie. Der frühe Rückstand nach wenigen Sekunden sei dabei ein entscheidender Faktor gewesen: „Erst fällt beim Warmmachen eine unserer etatmäßigen Sechserinnen aus und dann waren wir in der ersten Minute noch nicht mit dem Kopf auf dem Platz und kassieren das 0:1.“

Sein Team habe sich anschließend jedoch stabilisiert und gut in die Partie gekämpft. Klug verwies zudem auf eine gute Möglichkeit per Freistoß sowie auf die personell angespannte Situation im zweiten Durchgang, die durch Verletzungen und fehlende Wechseloptionen verschärft wurde. Trotz des späten Ergebnisses sah er seine Mannschaft zeitweise im Spiel: „Wir haben alles versucht und waren am Drücker.“

In der Schlussphase öffnete Scharmbeckstotel das Spiel und wurde noch zweimal ausgekontert. Klug betonte jedoch, dass der Spielverlauf aus seiner Sicht deutlicher wirkt, als er tatsächlich war: „Daher sieht das Ergebnis von außen betrachtet deutlicher aus, als es gefühlt war.“

Gretesch bleibt durch den Heimsieg in der Spitzengruppe der Tabelle, während Scharmbeckstotel im Tabellenkeller weiterhin um Punkte kämpft.