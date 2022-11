TSG gleicht 3 Tore Rückstand aus

Ein spannendes Spiel ohne Sieger. Dabei waren die Gäste aus Fredersdorf-Vogelsdorf etwas zufriedener mit dem Remis, als der Gastgeber in Rehfelde. Doch beide gingen damit nicht leer aus !

Das 1 : 0 für die Hausherren resultierte mit dem Leichtsinn der TSG-Hintermannschaft sich auf Zweikämpfe vor dem eigenen 16-er einzulassen. Dadurch kam Maximilian Terzenbach in die Box und konnte flach ins entlegene Toreck einschiessen.

Bis dahin agierten die Hausherren noch nervös und hatten Glück bei Peter Opelts Torschuss (5. min.), der das Leder in der Box freistehend nicht optimal traf und Torwart Ronny Elsholz ohne Problem hielt. Nach dem Rückstand liessen sich die Fredersdorf-Vogelsdorfer erst Recht nicht vom Offensivspiel abbringen. Kevin Dänhardt brachte Dennis Janisch vor dem Rehfelder Strafraum zum Abschluss, den die Gastgeber abblocken konnten (9.).

Mike Maaß seine Flanke von rechts brachte den ersten Eckball der Partie (18.). Eine zweite Ecke holte Fabian Bruse heraus. Die TSG-Elf am Drücker und Bruse in den Strafraum, bedrängt von zwei Abwehrspielern, lupfte er das Leder nicht ausreichend, über Keeper Elsholz (25.). Einen Flugball von Janisch köpfte Edgar Kurzke zu zentral auf Rehfeldes Tor (27.). Im Gegenzug dann der erste Eckball für die Hausherren, nachdem der Ball nach Schuss von Alexander Lichtnow den Pfosten traf und Torhüter Dennis Baumann an der Grundlinie zur Seite lenkte. Eine weitere Ecke von Pascal Haase gebracht ging nach einem Kopfball am Tor vorbei.

Nun hatten die Rehfelder mehr vom Spiel und ein Distanzschuss von Robert Krebs, mit verdeckter Sicht für TSG-Keeper Baumann, von seinen eigenen Abwehrmännern, flog in die linke untere Torecke vom Schützen aus gesehen, zum 2 : 0. Nur zwei Minuten später wurden die noch geschockten Gäste in ihrer Hälfte von den Rehfeldern sauber ausgespielt und erneut war Terzenbach allein vor dem TSG-Torhüter und vollendete zum 3 : 0.

Die TSG Elf gab sich jedoch nicht geschlagen. Janisch zog über die linke Außenbahn mit Pass zum sich auf Linksaussen positionierenden Opelt, der Richtung Box auf Dänhardt zuspielte. Der Fredersdorf-Vogelsdorfer Torjäger liess mit schneller Seitwärtsbewegung seinem Gegenspieler keine Chance und traf mit sofortigem Abschluss zum 3 :1.

Im nächsten Gästeangriff (43.) stiessen Bruse und Keeper Elsholz im letzten Moment arg zusammen, wonach der Torwart am Boden lag, doch bald weiter spielen konnte.

Mit neuem Esprit griffen die Fredersdorf-Vogelsdorfer in Halbzeit Zwei an. Nachdem Bruse und Janisch sich im Strafraum der Rehfelder durchsetzten und Janisch dribbelnd an der Grundlinie das Leder auf den schussbereiten Opelt zurück spielte, schoss der wendige "Zehner" volley zum 3 : 2 Anschluss flach in die rechte Torecke.

Die Partie wurde nun besonders von den beiden TSG-Aussen Paul Ziemann und Martin Kinder, mit deren weit nach vorn geschlagenen Bällen forciert. Im Mittelfeld kurbelten Benny Schmidtke und Patrick Zerbe mit präzisen Pässen das Spiel weiter an. Eine Vorlage auf Maaß, der das Leder auf Bruse flankte, dessen Kopfball jedoch knapp am Tor vorbei ging (52.). Entlastung gelang den Rehfeldern erst nach ca zehn gespielten Minuten in Hälfte zwei von Steffen Fechtner, der sich bis zum Gästestrafraum durchdribbelte und dessen Schuss, im Bedrängnis von seinem Gegenspieler aber von Baumann gehalten wurde (53.).