TSG Giengen: Neuer Trainer kommt vom 1. FC Heidenheim

Die TSG Giengen hat in der Kreisliga A3 Ostwürttemberg ein schwieriges Jahr hinter sich – und dennoch das Saisonziel erreicht. Mit neuem Trainer und zahlreichen Jugendspielern will der Verein nun den nächsten Schritt machen.

Für die TSG Giengen war die Spielzeit 2024/2025 eine mit Höhen und Tiefen – doch das wichtigste Ziel wurde erreicht: der Klassenerhalt. Stellvertretender Abteilungsleiter Yannick Ortwein zieht eine sachliche Bilanz: „Unser Ziel, den Klassenerhalt, haben wir nach einer schweren Saison mit einer guten Rückrunde erreicht. Demnach können wir zufrieden sein!“ Der Weg dahin war allerdings kein Selbstläufer. In der Hinrunde musste das Team viele Rückschläge verkraften, doch die Moral stimmte, der Glaube an den Turnaround war da – und wurde letztlich belohnt.

Mentale Stärke als Schlüssel

Was sich dabei besonders zeigte: Die Mannschaft entwickelte sich – nicht nur sportlich, sondern vor allem mental. „Jeder Spieler musste sich unter Anbetracht der schweren Saison, vor allem mental, weiterentwickeln“, betont Ortwein. In einem Jahr, in dem nicht viel selbstverständlich lief, war das kollektive Durchhaltevermögen ein entscheidender Faktor. Diese Charakterbildung soll nun die Basis für die kommenden Aufgaben sein – in einer Liga, die auch nächste Saison hart umkämpft sein wird.