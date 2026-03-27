TSG gewinnt zähes Auswärtsspiel in Barenburg

In einer intensiven Partie setzt sich die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst beim TuS Barenburg mit 4:2 durch. Der neue Spitzenreiter beweist Effizienz in den entscheidenden Momenten – und behält auch in der hektischen Schlussphase die Nerven.

In einer intensiven und zerfahrenen Partie setzte sich die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst mit 4:2 beim TuS Barenburg durch. Ibteesam Butt brachte die Gäste in Führung (33.), Barenburg glich durch Kasimir Stubbe aus (41.), doch Butt stellte noch vor der Pause auf 1:2 (45.+2).

Nach dem Seitenwechsel entschied ein Eigentor von Finn Logemann (71.) die Partie zunächst vor. Zwar verkürzte Niklas Meyer spät auf 2:3 (89.), doch Lukas Mayländer sorgte in der Nachspielzeit (90.+1) für die endgültige Entscheidung.