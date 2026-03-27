TSG gewinnt zähes Auswärtsspiel in Barenburg

In einer intensiven Partie setzt sich die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst beim TuS Barenburg mit 4:2 durch. Der neue Spitzenreiter beweist Effizienz in den entscheidenden Momenten – und behält auch in der hektischen Schlussphase die Nerven.
In einer intensiven und zerfahrenen Partie setzte sich die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst mit 4:2 beim TuS Barenburg durch. Ibteesam Butt brachte die Gäste in Führung (33.), Barenburg glich durch Kasimir Stubbe aus (41.), doch Butt stellte noch vor der Pause auf 1:2 (45.+2).
Nach dem Seitenwechsel entschied ein Eigentor von Finn Logemann (71.) die Partie zunächst vor. Zwar verkürzte Niklas Meyer spät auf 2:3 (89.), doch Lukas Mayländer sorgte in der Nachspielzeit (90.+1) für die endgültige Entscheidung.
Mit dem Auswärtssieg übernimmt die TSG die Tabellenführung.
TuS Barenburg – TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 2:4
TuS Barenburg: Finn Logemann, Malte Goldscharfe (78. Gerrit Müller), Tasjan Pieper, Simon-Moritz Kahlmann, Niklas Meyer, Philipp Meier (90. Rene Schlaak), Nick Behrens, Sascha Husmann, Dennis Neumann, Lauritz Müller (46. Josha Ludewig), Kasimir Stubbe (85. Marcel Neumann) - Trainer: Piotr Skitek - Trainer: Jannik Pieper
TSG Seckenhausen-Fahrenhorst: Maurice Lutterklas, Marvin Grone (90. Florian Böttger), Jan Kaufmann (79. Simon Köthke), Jari Daneke (86. Wayne Anotida Moyana), Marc-Fabian Markart, Jan-Hendrik Schwirz, Nuno Alvaro Bravo Correia (69. Nils Hoffmann), Lukas Mayländer, Nick Gerken (46. Ole Strier), Ibteesam Butt, Ole Strier - Trainer: Lukas Amelang
Schiedsrichter: Gunnar Falldorf
Tore: 0:1 Ibteesam Butt (33.), 1:1 Kasimir Stubbe (41.), 1:2 Ibteesam Butt (45.+2), 1:3 Finn Logemann (71. Eigentor), 2:3 Niklas Meyer (89.), 2:4 Lukas Mayländer (90.+1)