TSG Fredersdorf/Vogelsdorf siegt deutlich im Derby

Für die Gastgeber an der Florastraße in Fredersdorf-Süd bedeutet der Erfolg nicht nur den Derbysieg gegen Ortsnachbar Bruchmühle, sondern auch notwendig erreichte Punkte für die Ziellinie zum Abschluss der Hinrunde. Da Staffelkonkurrent SV Prötzel noch 2 Nachholspiele absolvieren muss, ist Platz 1 zu Beginn der Rückrunde im März 2026 noch nicht entgültig entschieden.

Zum Spiel: Vor dem Anpfiff von Schiedsrichter Daniel Zipper / Wacker Herzfelde wurde der langjährige Fredersdorf-Vogelsdorfer Spieler Ivo Neuber dankend verabschiedet. Der 32 jährige Manndecker schnürt aus familiären Gründen seine Töppen ab 2026 bei den Leegebruchern im Fußballkreis Oberhavel/Barnim.

Die TSG Elf erspielte im Derby gegen SG Bruchmühles Reserveelf mit viel Torgefahr bei druckvollem Angriffsfußball einen verdienten Sieg. Ihre Abwehrreihe hielt spielerisch zweikampfstark den Kasten mit dem sechsten "zu Null" der Saison-Hinrunde sauber.

In den ersten zwanzig Spielminuten sahen die knapp Hundert Zuschauer noch keine Höhepunkte vor und in den Strafräumen. Als jedoch Anthony Scheib von der Mittellinie aus, sein Dribbling in Richtung Bruchmühles Tor startete und den Ball zum halblinks mitlaufenden Marc Maiwald spielte, schoss der schnelle Torjäger der Fredersdorf-Vogelsdorfer sein 13. Saisontor ins entlegene Toreck von Keeper Tim Korte zum 1 : 0.

Nach dem Toranstoss der Brüchmühler versuchte sich Fredersdorf-Vogelsdorfs Marc Antonius Eiling, nach Balleroberung mit einem Distanzschuss, den Korte zum Eckball parierte. Nur wenige Minuten später wehrte Bruchmühles Keeper einen Abschluss von Kilian Spick ab, doch von Höhe der Strafraumlinie setzte Jared Hauck mit seinem Nachschuss das Leder zum 2 : 0 in die Tormaschen.

Der Angriffsdruck der Hausherren wurde weiter forciert. In den folgenden zehn Spielminuten sorgten vier Eckbälle der TSG-Elf für Torgefahr. Torwart Korte wehrte reaktionsschnell einen Distanzschuss Eilings zur Seite ab (36.). Maiwald nach Dribbling das lange Toreck anvisierend, verfehlte äusserst knapp (42.). Der unberechenbare Scheib wurde vor dem Strafraum gefoult (45.) und Keeper Korte meisterte auch den direkten Freistoß von Eiling mit Glanzparade.

Verletzt musste der zweikampfstarke Florian Ottomann zur zweiten Halbzeit passen, für den anschliessend Max Hegewald eine fehlerfreie Partie spielte. Bei den Gästen musste der Ex-Fredersdorf-Vogelsdorfer Peter Opelt zuvor schon verletzt ausscheiden, für den mit Maxim Wichmann ein erfahrener Ü 40-ger in die Partie kam.

Doch auch in Halbzeit zwei hatten die Bruchmühler keine echte Torchance. Wieder Eilings Geschoss (ein "Knaller" aus ca 18 Metern) parierte Keeper Korte zur Ecke (48.). Spielerwechsel folgten nach einer Stunde auf beiden Seiten. Einen erneuten Freistoß Eilings (68.) holte Korte zum Eckball heraus. Die Beiden (Eiling und Korte) schienen sich fixiert zu haben ?

Beim nächsten Angriff der Rot-Weißen hatte Bruchmühles Torwart doch das Nachsehen. Bei einer Bogenlampe Sean Röhls von der Strafraumlinie aus, verschätzte sich der Torwart und liess den Ball hinter sich unter der Querlatte seines Tores zum 3 : 0 ins Tor.

Vorentschieden ging das Derby in die letzte Viertelstunde, als Scheib ein Zuspiel von Jastin Heller aufnehmend in den Strafraum dribbelte und am Keeper vorbei zum 4 : 0 einschoss. Beim nächsten TSG-Angriff wurde Bruchmühles Jamie Sablewski nach einem Foul verwarnt und nach seiner ersten gelben Karte (bereits 5. min.) nun mit Gelb/Rot vom Platz gestellt.

Dezimiert mussten die Bruchmühler nach einer Finte Scheibs, der folgend sofort zum Torschuss ins freiliegende Toreck abzog, das 5 : 0 hinnehmen. Wenig später traf Heller noch den linken Torpfosten der Bruchmühler und auch der eingewechselte Benjamin Wittig schoss an den rechten Torpfosten (84.). Ein "zischender" Ball am Quergestänge des Bruchmühler Tores knapp vorbei, von Maiwald abgesetzt, wurde die letzte Torchance für den Derbysieger.

Mit 34 erzielten Punkten aus 13 Spielen überwintern die Fredersdorf-Vogelsdorfer um ihr Trainergespann Timo Kornheim und Andreas Pries bis zum nächsten Anstoss in Briesen am 7. März 2026. SG 47 Bruchmühle II tritt zur Nachholbegegnung am 6. Dezember um 10 : 00 Uhr bei Victoria Seelows Reserveelf an.