TSG Fredersdorf-Vogelsdorf's drittes "zu Null" in Folge

Beim SG Rauen 1951 gelang den Gästen aus Fredersdorf-Vogelsdorf der sechste Sieg im siebten Spiel und damit stehen die Rot-Weissen auf Platz Zwei in der Tabelle. Mit Beginn der Partie versuchten die Randberliner bei konzentriertem Spielaufbau die kompakt in ihrer eigenen Spielhälfte befindlichen Rauener zu überwinden. Noch vor der Halbzeitpause gelang der TSG-Elf der Führungstreffer. Nach dem Seitenwechsel wurden ihre Angriffe effektiver und Zweikämpfe häufiger gewonnen. In den letzten zwanzig Spielminuten entwickelte sich ein Übergewicht der Gäste und über die Aussenbahnen gelangen die Bälle immer häufiger vor die Box der Rauener Abwehrreihen. Daraus wurden weitere drei Treffer zum entgültigen Auswärtssieg erzielt und ein drittes "Zu Null" Ergebnis bewies auch starke Restverteidigung.

Rauens Michel Hähnlein setzte sich nach zwanzig Spielminuten vor dem 16-ner der Gäste stark in Szene und holte für sein Team den ersten und einzigsten Eckball der 1. Halbzeit heraus, der aber "verpuffte". Auf der anderen Seite brachte Anthony Scheib eine Linksflanke von Marvin Triebel aufs Rauener Tor, wobei Keeper Roggisch schnell parierte und das Leder festhielt (25.).

Zum Spiel: Den ersten Torschuss, den Marc Antonius Eiling abgab, der in dieser Begegnung erstmalig Spielführer der TSG-Elf war, parierte Rauens Torwart Christian Roggisch im Nachfassen (7. min.). Den ersten Eckball der Gäste von Fabian Lihsa gebracht, schoss Sean Röhl über das Hausherrentor (10.). Doch schon nach einer gespielten Viertelstunde verletzte sich Fredersdorfs Innenverteidiger Röhl im Zweikampf an der eigenen Grundlinie und musste durch Max Hegewald ersetzt werden.

Die Hausherren kamen über rechts nicht an Manndecker Triebel vorbei, doch ein Foul brachte zumindest einen folgenden Freistoß, den jedoch Malte Kappel am TSG-Tor vorbei schoss. Zuvor hatte Lihsa mit einem Freistoß aus Nähe der Mittellinie auf dem sehr kurzen aber breiten Platz des Spielfeldes keinen Abnehmer seines Teams erreicht.

Das 0 : 1 köpfte Scheib nach einer Freistoßflanke von links, die Lihsa in den Fünfmeterraum schlug und Jastin Heller per Kopfball weiterleitete, unter die Querlatte des Rauener Tores. Bis dahin hatte es auf beiden Seiten keine klaren Torchancen gegeben.

Nach dem Seitenwechsel kam mehr Geschwindigkeit in das Spiel. Gleich zu Beginn musste Fredersdorf-Vogelsdorfs Torwart Leonard Pries reaktionsschnell einen Rauener Kopfball nach einem Eckball parieren. Dann konnte auch Torwart Roggisch einen Freistoß, nach Foul an Triebel, aus halblinker Position, ca 22 Meter Entfernung, von Lihsa halten.

Plötzlich gelangte der nach der Halbzeitpause eingewechselte Colin Günther allein vor den Rauener Keeper (66.), der jedoch dessen Abschluss parierte. Wenige Spielzüge später rettete Innenverteidiger Jastin Heller mit konsequentem Schuss zur Ecke, vor einer möglichen Torchance für die Gastgeber. Aus dem Eckball wurde ein Gegenangriff von Paul Ziemann eingeleitet, der das Leder lang auf der linken Aussenbahn in Richtung Marc Maiwald spielte und der in gewohnt flinker Manier seinem Gegenüber einige Meter abnahm und plötzlich Torwart Roggisch aus seinem Strafraum herauseilte, aber mit seinem Mitspieler Florian Sperlich "zusammenkrachte". Maiwald schoss dabei unbedrängt neben den Beiden am Boden liegenden Rauener Spielern ins entlegene rechte Toreck zum 0 : 2 ein.

Rauens Elf gab nicht auf, der spielerfahrene Hähnlein schoss an die Querlatte des Gästetores (77.), wobei Abseits von Schiedsrichter Thomas Märtin aus Müllrose nach Fahnewinken von Assistensseite aus, es einen Treffer nicht gegeben hätte. Auch Lihsa traf das Gestänge des Rauener Tores (80.).

TSG-Trainer Timo Kornheim wechselte noch zwei frische Spieler in die Partie und es folgten auch noch zwei Tore für sein Team. Lihsa war links aussen dribbelnd seinem Gegenüber entwischt, doch sein Abschluss wehrte Rauens Keeper ab, wonach Maiwald trocken zum 0 : 3 einschoss.

Ein weiteres mal war Lihsa an der Rauener Hintermannschaft vorbei und legte den Ball auf Maiwald zurück, der auf den besser positionierten Eiling passte, dessen Abschluss vor der Strafraumlinie mit Effet getroffen zum 0 : 4 ins Tornetz schlug. Die Partie war entschieden !

Nächste Woche empfangen die Fredersdorf-Vogelsdorfer die wiedererstarkten Zweiten der Seelower und Rauen spielt beim MSV Rüdersdorf. (beide Spiele Beginn 15:00 Uhr)