TSG Fredersdorf-Vogelsdorf machts wieder klar !

Das Wiedertreffen im Punktspiel zwischen Fredersdorf und Bad Saarow nach zwei Jahren ging diesmal noch deutlicher für die Gastgeber aus. Schon im ersten Abschnitt stand das Ergebnis nach einer guten halben Stunde bei 4 : 0. Die Gäste vom FSV Preußen bäumten sich zwar nach dem 2 : 0 Rückstand noch einmal auf, doch in deren stärkster Phase hatte die TSG mit ihrem Torwart Leonard Pries einen sicheren Rückhalt. Die Hintermannschaft der Rot-Weißen hielt auch in der zweiten Halbzeit das "zu Null" und die TSG-Elf legte selbst noch einen Treffer oben drauf.

Ein erster Entlastungsangriff der Bad Saarower ging nach "hinten" los, als TSG-Spielführer Paul Ziemann mit einer langen Bananenflanke vom eigenen Strafraum aus, den in der Sturmspitze flinken Marc Maiwald bediente, der mit gekonnter Ballführung, flach zum 1 : 0 einschoss.

Bereits in den ersten zehn Spielminuten musste Preußens Keeper Lukas Alexander Friedersdorff auf der "hut" sein ! Der Freistoß von Fabian Lihsa (4. min.) zischte knapp über sein Tor und beim nächsten Freistoß Lihsas, der seinen Mitspieler Kilian Spick bediente, konnte Friedersdorff mit starkem Einsatz dessen Abschluss parieren.

Beim nächsten Freistoß, diesmal von Florian Ottomann in den Gästestrafraum gebracht (11.) ging Jastin Hellers Kopfball noch knapp über den Querbalken des Tores. Wenige Versuche der Bad Saarower in Richtung Strafraum der Hausherren wurden von Fredersdorf-Vogelsdorfs Manndeckern Marvin Triebel und Ziemann übersichtlich geklärt und in torgefährlicher Phase der Gäste stand Keeper Pries im Mittelpunkt, der einen Freistoß glänzend parierte (19.) und nach dem 2 : 0 seiner Elf nochmals stark gegen Jack Genschmars Abschluss mit einer Parade zur Ecke lenkte, sowie das Glück des Tüchtigen hatte, als Genschmars Schuss des abgelegten Freistosses von Christian Dobberack über sein gehütetes Tor zischte (22.).

Zuvor gelang den Hausherren jedoch das 2 : 0, nachdem sich Maiwald stark auf der rechten Aussenbahn im Zweikampf mit Alec Walter Buder behauptete und seine folgende Hereingabe auf Lihsa, der Spielmacher der Fredersdorf-Vogelsdorfer "trocken" einschoss.

Die Beiden, also Maiwald und Lihsa liessen nicht "locker" und fielen fünf Minuten später erneut beim Doppelpass vor dem Saarower Strafraum ein, wobei Lihsas Abschluss noch einen Kick von der Abwehr zur Seite bekam, doch Maiwald das Leder fulminant in die Maschen zum 3 : 0 schoss.

Bei nächsten Eckbällen, die Anthony Scheib und Marc Antonius Eiling jeweils herausholten stellte sich eine mögliche Vorentscheidung ein. Diesmal traf Hellers Kopfball, wie ein Blitz nach geschlagener Ecke von Lihsa zum 4 : 0 ins Tor.

Noch vor der Pause ein Solodribbling von Maiwald auf linker Angriffseite (40.) an drei Spielern der Gäste vorbei, dessen Flanke jedoch nicht rechtzeitig vor dem Strafraum erreicht wurde. Einen direkten Freistoß Eilings parierte Keeper Friedersdorff (44.) bravorös und Schiedsrichter Tim Neumann aus Strausberg pfiff in die Halbzeitpause.

Bad Saarows Trainer Thomas Stark wechselte zu Beginn der zweiten Hälfte gleich drei Spieler in die Partie, wobei auch guter Einsatzwille seines Teams zu erkennen war. Doch gelang nichts zählbares für die Preußen. Im Angriff der Hausherren erzielte Eiling (55.) dann den nächsten Treffer, doch Schiedsrichter Neumann hatte das vorherige Winken seiner Assistentin Lydia Felske nicht sofort erkannt, die den Ball vor dem Zuspiel auf Eiling im "Aus" erkannt hatte. Das Tor zählte nicht !

Nun wechselte auch TSG-Trainer Timo Kornheim drei frische Spieler ein. Sein Torhüter Pries hielt kurz darauf einen Distanzschuss der Gäste (60.) und mit Superparade einen Kopfball nach geschlagener Ecke der Bad Saarower (66.). Nach einem weiteren Eckball der Preußen verletzte sich TSG-Innenverteidiger Sean Röhl beim Pressschlag im eigenen Strafraum und musste vom erfahrenen Phil Dümling ersetzt werden.

Die Schlussoffensive gehörte wieder den Fredersdorf-Vogelsdorfern, als zunächst Lihsas Distanzschuss von Torwart Friedersdorff noch über die Querlatte seines Tores gelenkt wurde und im nächsten Angriff Tim Bieder zum 5 : 0 einschoss, nachdem Lihsa über die linke Seite im Dribbling das Mittelfeld "ausstach", anschliessend Maiwald am 16-ner bediente, der zu Bieder in die Box weiterpasste.

Kurz vor dem Ende der Partie wurde Maiwald in Richtung Bad Saarower Tor frei gespielt, doch Tim Strey, im Moment "letzter Mann" in der Hintermannschaft der Gäste foulte den TSG Angreifer dabei. Schiedsrichter Neumann gab den Freistoß, doch zeigte dem Preußener nur den "Gelben Karton" ? Inzwischen waren alle Spieler wieder aufgerückt und der Freistoß erlangte keine Wirkung mehr.

Die Gäste aus Bad Saarow, einschliesslich ihr Trainer Starck lobten nach dem Spiel die Mannschaft der Gastgeber mit den Worten:" Ihr seid bisher die Besten" und wünschten den Fredersdorf-Vogelsdorfern noch viel Erfolg !

Dieser Erfolg in der Meisterschaft soll für beide Mannschaften erst in 14 Tagen umgesetzt werden, denn dazwischen findet die Pokalrunde statt. Dort empfangen die Bad Saarower im Pokal die Elf von der SG Grün Weiß Lindenberg aus der Südstaffel und die TSG-Elf ist bereits ausgeschieden ! Am 18. Oktober 2025 beginnt bereits um 14 : 00 Uhr das 7. Punktspiel für Fredersdorf-Vogelsdorf bei der starken SG Rauen, die ebenfalls nicht mehr im Pokal dabei sind. Preußen Bad Saarow empfängt dann MSV 19 Rüdersdorf.