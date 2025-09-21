TSG Fredersdorf-Vogelsdorf kommt in "Fahrt"

Erstmals trafen beide Mannschaften aufeinander. Die aus der Süd-Staffel gewechselten Zeschdorfer mussten am Ende eine klare Niederlage hinnehmen. Das TSG-Team von Trainer Timo Kornheim lag längere Zeit nur knapp in Führung, bevor kurz vor der Halbzeitpause ihr zweiter Treffer fiel. Zeschdorf machte es noch einmal spannend als nach ihrem ersten Treffer zum 3 : 1 ein fulminanter "Knaller" an den Aussenpfosten beinahe den Anschlusstreffer spüren liess. Doch postwendend erhöhten die Hausherren die Tordifferenz und liesen später noch zwei Treffer folgen.

Die Zeschdorfer waren im Angriff harmlos, wobei ein Freistoss von Franz Kemmel nur knapp über das gehütete Tor von Leonard Pries zischte (10.). Es folgten einige Eckbälle der TSG-Elf, bei der Jastin Heller per Kopf nur knapp das Tor der Gäste verfehlte (22.).

Gleich in den Anfangsminuten zogen die Gastgeber offensiv Richtung Gästetor. Nach Zuspiel Florian Ottomanns auf Marc Maiwald, scheiterte der Fredersdorfer Angreifer am herauslaufenden Keeper Florian Stange (3. min.). Im nächsten Versuch von Marc Antonius Eiling zu Anthony Scheib auf die rechte Aussenbahn vorgelegt, wurde Scheib noch vom Zeschdorfer Verteidiger ausgebremst (5.), doch wenige Sekunden später der Führungstreffer von Eiling, der nach Fußabwehr von Keeper Stange im Nachsetzen zum 1 : 0 einschoss.

Nach der angeordneten Trinkpause von Schiedsrichter Uwe Bethge vom Reichenberger SV verflachte die Partie, wobei Zeschdorf nach einem weiteren Freistoss aus ca zwanzig Metern Torentfernung den Ball gut in den Fünfmeterraum der Gastgeber brachte, doch Pries sicher das Leder abfasste.

Man rechnete schon mit dem Pausenpfiff, als noch einmal die Angriffsoffensive über Eiling und Ottomann auf Fabian Lihsa startete, der beim ersten Schussversuch noch abgeblockt wurde, doch beim Nachsetzen aus der Distanz einen herrlichen Treffer zum 2 : 0 folgen lies.

TSG-Trainer Kornheim wechselte nach der Pause gleich zwei Angreifer seines Teams aus. Die Gäste kamen zunächst mit starkem Willen auf Ergebnisverbesserung zu ihren ersten Eckball (47.) doch TSG-Spielführer Paul Ziemann spielte den Ball gekonnt aus den eigenen Strafraum zum Konter für seine Elf, der jedoch dann scheiterte.

Der Druck der Fredersdorf-Vogelsdorfer Richtung Zeschdorfer Tor wurde spürbarer. Tim Bieder traf nach einem Alleingang dribbelnd in den Strafraum, dabei nur das Zeschdorfer Aussennetz (52.). Das nächste Dribbling auf der linken Aussenbahn vom blitzschnellen Maiwald brachte das 3 : 0, wobei er im Zweikampf mit Kemmel noch mit der Fußspitze ins lange Eck des Tores traf.

Die Gäste gaben nicht auf, jedoch war ein Torschuss von Benjamin Hänel zu zentral auf Keeper Pries getroffen. Aber ein Spielerwechsel brachte neue Hoffnung. Der für Felix Henschel gekommene Tim Riegner traf im Nachsetzen nach Torwart Pries seiner Abwehr zum 3 :1 ins kurze Toreck. Die TSG Hintermannschaft sah dabei nicht gut aus.

Mit Kampfeswillen versuchten die Gäste den Anschlusstreffer zu erlangen, doch schon weit vor dem 16-ner der Hausherren wurden sie abgeblockt. Ein plötzlicher Distanzschuss von Erik Weiß (70.) ermunterte ihr Vorhaben, als dessen Abschluss den vom Schützen aus gesehen, linken Aussenpfosten traf. Torwart Pries hätte ansonsten keine Chance gehabt.

Gleich im Gegenzug zog linksaussen, der flinke Maiwald davon und passte im Zeschdorfer Strafraum in Richtung Tor, dass Felix Greulich zum 4 : 1 verlängern konnte. Nun waren die Gäste geschlagen und Fredersdorf-Vogelsdorf lies durch Greulich noch ein Tor zum 5 : 1 folgen.

Als dann Eiling den eingewechselten Colin Günther schickte, der im Zweikampf mit Kemmel in den Strafraum drang, schlug Zeschdorfs Abwehrspieler beim Versuch zur Ecke zu klären, den Ball ins eigene Tor zum 6 : 1 für die Hausherren. In der Nachspielzeit verhinderte der Gästekeeper Stange mit einer Glanzparade gegen Maiwalds Torschuss noch einen weiteren Treffer.

Nächsten Spieltag, Samstag, den 27. September treffen die Fredersdorf-Vogelsdorfer in Neutrebbin auf deren Hertha-Elf. Am folgenden Sonntag erwarten die Zeschdorfer den Tabellenführer aus Rüdersdorf.