TSG Fortuna 21 Grüneberg beim 8:0 top, SV Woltersdorf dreht Spiel

In der Kreisoberliga Oberhavel/Barnim und in der Ostbrandenburgliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
SV Grün-Weiß Bergfelde – SG Grün-Weiß Bärenklau 5:0
Die Gastgeber setzten sich souverän durch. Niklas Kohl brachte den SV Grün-Weiß Bergfelde in der 38. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause erhöhte Tim Michel-Tiedtke in der 73. Minute auf 2:0. Hendrik Pohl traf in der 78. Minute zum 3:0. In der Schlussphase legte Justin Wende in der 83. Minute das 4:0 nach. Tim Michel-Tiedtke setzte in der 87. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 5:0-Endstand.
Oranienburger FC Eintracht 1901 II – FSV Basdorf 2:2
Die Gäste gingen in der 39. Minute durch Mamoudou Camara mit 1:0 in Führung. Tim Meyer glich in der 53. Minute zum 1:1 aus. Jason Eißrich brachte Basdorf in der 60. Minute erneut mit 2:1 in Front. Doch Etondo Nickel Nogha rettete den Gastgebern in der 87. Minute mit dem Treffer zum 2:2 noch einen Punkt.
SG Einheit Zepernick 1925 II – SG Blau-Weiß Leegebruch 1948 1:2
Früh ging Leegebruch in Führung: Nick Matzat verwandelte in der zweiten Minute einen Foulelfmeter zum 1:0. Jan Gedenk glich in der 10. Minute zum 1:1 aus. Nur vier Minuten später erzielte Aria Amiri das 2:1 für die Gäste, das zugleich den Endstand bedeutete.
Löwenberger SV – SpG Lichterfelde/Finow 2:2
Der Löwenberger SV startete gut: Fin Neye traf in der zweiten Minute zum 1:0. Nick Lange glich in der 35. Minute aus. Nach der Pause brachte David Glaub die Gastgeber in der 65. Minute erneut in Führung. Doch Nick Lange erzielte in der 83. Minute den 2:2-Ausgleich.
FSV Fortuna Britz 90 – FC Kremmen 1920 2:4
Die Gäste erwischten den besseren Start. Lennardt Meyhöfer traf in der 15. Minute zum 1:0, Marvin Prien erhöhte in der 25. Minute auf 2:0. Tim Franken verkürzte in der 64. Minute auf 1:2. In der Schlussphase machte Lukas Kraeft mit einem Doppelpack in der 84. und 87. Minute alles klar (1:4). Elias Jürgens traf in der 90.+2 Minute noch zum 2:4-Endstand.
SV Eintracht Bötzow – FC Falkenthaler Füchse 1994 0:3
Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Bjarne Lindner die Gäste in der 52. Minute mit 1:0 in Führung. Maximilian Thiele erhöhte in der 85. Minute auf 2:0. Den Endstand stellte Max Schläwicke in der 90.+2 Minute her.
TSG Fortuna 21 Grüneberg – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III 8:0
Die Gastgeber dominierten klar. Lucas Kober eröffnete in der 8. Minute den Torreigen und traf in der 31. und 32. Minute erneut (3:0-Hattrick). Kevin Dahms erhöhte in der 45. Minute auf 4:0 und in der 50. Minute auf 5:0. Jonas Lemke traf in der 56. Minute per Foulelfmeter zum 6:0. Konstantin Kramer erhöhte in der 85. Minute auf 7:0, bevor Jonas Lemke in der 88. Minute den 8:0-Endstand erzielte.
SV Glienicke/Nordbahn – FSV Bernau II 0:5
Die Gäste starteten perfekt: Pascal Hermann traf in der 3. Minute zum 1:0. Laurence Lattner erhöhte in der 18. Minute auf 2:0 und traf in der 77. Minute erneut zum 4:0. Denis Kyyan stellte in der 40. Minute auf 3:0. Janco Hanusch erzielte in der 85. Minute den 5:0-Endstand.
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SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II – SV 1919 Woltersdorf 2:4
Die Gastgeber starteten optimal: Maurice Buley traf in der 1. Minute zum 1:0. Christian Kowalewski glich in der 13. Minute zum 1:1 aus. Nach der Pause brachte Fabian Prill Petershagen/Eggersdorf in der 51. Minute erneut mit 2:1 in Führung. Woltersdorf antwortete in der Schlussphase. Maximilian Traue verwandelte in der 69. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2. John Ebert drehte die Partie in der 82. Minute zum 2:3, ehe Maximilian Traue in der 87. Minute mit seinem zweiten Treffer den 4:2-Endstand herstellte.
FV Erkner 1920 II – SpG Tauche/Ahrensdorf 2:2
Die Gäste gingen in der 24. Minute durch Christian Grahlow mit 1:0 in Führung. Tim Liske erhöhte in der 52. Minute auf 2:0. Erkner kam zurück: Karam Almaliji verkürzte in der 57. Minute per Foulelfmeter auf 1:2, nur eine Minute später traf Leon Wagner zum 2:2-Ausgleich. In der 66. Minute vergab Karam Almaliji zudem einen Elfmeter. In der 90. Minute sah Tristan-Connor Schütze von Tauche/Ahrensdorf die Rote Karte.
FC Union Frankfurt – FC Neuenhagen 1913 0:0
Vor 61 Zuschauern neutralisierten sich beide Teams vollständig. Trotz vereinzelter Chancen auf beiden Seiten fiel kein Treffer.
SG 47 Bruchmühle – SG Müncheberg 3:1
Die Gastgeber legten stark los. Patrick Koszuta traf in der 5. Minute zum 1:0, Devrig Hemberger erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Tim Lück verkürzte in der 60. Minute per Handelfmeter auf 1:2. Die Entscheidung fiel in der 66. Minute: Kevin Dänhardt stellte mit dem Treffer zum 3:1 den Endstand her.
SV Rot-Weiß Reitwein – VfB Steinhöfel 2:1
Nach torloser erster Halbzeit brachte Paul Leue die Gastgeber in der 45. Minute mit 1:0 in Führung. Arsalan Mohamadi erhöhte in der 76. Minute auf 2:0. Danilo Blank verkürzte in der 88. Minute auf 1:2. In der Nachspielzeit sah Kai Schröder vom VfB Steinhöfel die Rote Karte (90.+2).
SpG Hennickendorf/Rehfelde – FC Strausberg II 2:2
Die Gäste gingen früh durch Mohammad Haider Sohail in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Der Ausgleich fiel in der 41. Minute durch einen nicht näher benannten Torschützen. Ben Kulla brachte Hennickendorf/Rehfelde in der 45. Minute mit 2:1 in Front. Vincent Reichmuth sorgte in der 62. Minute für das 2:2.
MTV 1860 Altlandsberg – Storkower SC 2:2
Nico Schorisch traf in der 8. Minute zum 1:0 für Storkow. Christoph Wunder glich in der 39. Minute aus. Marian Beyer stellte in der 54. Minute auf 2:1 für die Gäste, doch Christoph Wunder erzielte in der 87. Minute den 2:2-Endstand.
SG Hangelsberg 47 – BSG Pneumant Fürstenwalde 1:4
Marten Eppert brachte Fürstenwalde in der 15. Minute per Foulelfmeter in Führung. Chris Thieme erhöhte in der 50. Minute auf 2:0, Philipp Sellmann legte in der 54. Minute das 3:0 nach. Denny Werner verkürzte in der 78. Minute auf 1:3, bevor Sven Krause in der 87. Minute den 4:1-Endstand herstellte.
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