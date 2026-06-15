TSG Fortuna 21 Grüneberg beim 8:0 top, SV Woltersdorf dreht Spiel

Ostbrandenburgliga

SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II – SV 1919 Woltersdorf 2:4

Die Gastgeber starteten optimal: Maurice Buley traf in der 1. Minute zum 1:0. Christian Kowalewski glich in der 13. Minute zum 1:1 aus. Nach der Pause brachte Fabian Prill Petershagen/Eggersdorf in der 51. Minute erneut mit 2:1 in Führung. Woltersdorf antwortete in der Schlussphase. Maximilian Traue verwandelte in der 69. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2. John Ebert drehte die Partie in der 82. Minute zum 2:3, ehe Maximilian Traue in der 87. Minute mit seinem zweiten Treffer den 4:2-Endstand herstellte.

FV Erkner 1920 II – SpG Tauche/Ahrensdorf 2:2

Die Gäste gingen in der 24. Minute durch Christian Grahlow mit 1:0 in Führung. Tim Liske erhöhte in der 52. Minute auf 2:0. Erkner kam zurück: Karam Almaliji verkürzte in der 57. Minute per Foulelfmeter auf 1:2, nur eine Minute später traf Leon Wagner zum 2:2-Ausgleich. In der 66. Minute vergab Karam Almaliji zudem einen Elfmeter. In der 90. Minute sah Tristan-Connor Schütze von Tauche/Ahrensdorf die Rote Karte.

FC Union Frankfurt – FC Neuenhagen 1913 0:0

Vor 61 Zuschauern neutralisierten sich beide Teams vollständig. Trotz vereinzelter Chancen auf beiden Seiten fiel kein Treffer.

SG 47 Bruchmühle – SG Müncheberg 3:1

Die Gastgeber legten stark los. Patrick Koszuta traf in der 5. Minute zum 1:0, Devrig Hemberger erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Tim Lück verkürzte in der 60. Minute per Handelfmeter auf 1:2. Die Entscheidung fiel in der 66. Minute: Kevin Dänhardt stellte mit dem Treffer zum 3:1 den Endstand her.

SV Rot-Weiß Reitwein – VfB Steinhöfel 2:1

Nach torloser erster Halbzeit brachte Paul Leue die Gastgeber in der 45. Minute mit 1:0 in Führung. Arsalan Mohamadi erhöhte in der 76. Minute auf 2:0. Danilo Blank verkürzte in der 88. Minute auf 1:2. In der Nachspielzeit sah Kai Schröder vom VfB Steinhöfel die Rote Karte (90.+2).

SpG Hennickendorf/Rehfelde – FC Strausberg II 2:2

Die Gäste gingen früh durch Mohammad Haider Sohail in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Der Ausgleich fiel in der 41. Minute durch einen nicht näher benannten Torschützen. Ben Kulla brachte Hennickendorf/Rehfelde in der 45. Minute mit 2:1 in Front. Vincent Reichmuth sorgte in der 62. Minute für das 2:2.

MTV 1860 Altlandsberg – Storkower SC 2:2

Nico Schorisch traf in der 8. Minute zum 1:0 für Storkow. Christoph Wunder glich in der 39. Minute aus. Marian Beyer stellte in der 54. Minute auf 2:1 für die Gäste, doch Christoph Wunder erzielte in der 87. Minute den 2:2-Endstand.

SG Hangelsberg 47 – BSG Pneumant Fürstenwalde 1:4

Marten Eppert brachte Fürstenwalde in der 15. Minute per Foulelfmeter in Führung. Chris Thieme erhöhte in der 50. Minute auf 2:0, Philipp Sellmann legte in der 54. Minute das 3:0 nach. Denny Werner verkürzte in der 78. Minute auf 1:3, bevor Sven Krause in der 87. Minute den 4:1-Endstand herstellte.

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