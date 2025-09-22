TSG Esslingen im 9:2-Torrausch, Linsenhofen mit 6:5, 4:3 von Eschach

TSV Wernau – SG Eintracht Sirnau 5:2

Ein echtes Torfestival bekamen die Zuschauer in Wernau geboten. Schon in der 6. Minute traf Maurice Bastasic zur Führung, nur Sekunden später legte Alexander Huszta das 2:0 nach. Doch Sirnau schlug zurück: Özcan Akar verkürzte in der 25. Minute, und Dennis Hauck glich in der 30. Minute aus. Kurz vor der Pause brachte Dennis Lang die Hausherren wieder in Front (44.). In der Schlussphase machten Martin Notz (77.) und Philipp Skala (90.+5) den Heimsieg perfekt.

SC Altbach – TSV Deizisau 1:3

Rund 100 Zuschauer sahen eine abgeklärte Vorstellung des Favoriten aus Deizisau. Niclas Pascal Müller traf bereits in der 13. Minute zur Führung. Marian Hafner erhöhte nach der Pause per Handelfmeter (58.), ehe Umut Boylu in der 75. Minute für Spannung sorgte. Doch nur sechs Minuten später stellte Markus Friedel mit dem 3:1 den Endstand her.

VfB Reichenbach/Fils – TSV Wendlingen 2:0

Geduldig wartete der VfB auf seine Chancen – und schlug im zweiten Durchgang eiskalt zu. Justin Mittmann brachte die Hausherren in der 66. Minute in Führung, und Elisandro Ferreira erhöhte zehn Minuten später auf 2:0. Damit blieb Wendlingen ohne Treffer.

TV Unterboihingen – TB Ruit 5:2

Ein Auf und Ab der Gefühle erlebte Unterboihingen. Nach dem frühen Rückstand durch Jannik Ehrmeier (10.) glich Randy-Daniel Mrozik per Foulelfmeter aus (37.). Doch fast im Gegenzug brachte Andreas Böhm die Gäste erneut in Front (39.). In der Schlussphase drehte der TVU auf: Sebastian Albrecht (79.), erneut Mrozik per Elfmeter (83.) und Jannik Heim mit einem Doppelpack (88., 90.+3) machten den 5:2-Erfolg perfekt.

TSV Notzingen – ASV Aichwald 3:2

Aichwald legte furios los: Xaver Raab (19.) und Simon von Benthen (36.) stellten auf 0:2. Doch Notzingen kämpfte sich zurück. Jannik Brüske verkürzte noch vor der Pause vom Punkt (43.), Marian Ropertz glich in der 74. Minute aus. Den Schlusspunkt setzte Felix Bosch in der 89. Minute mit dem umjubelten Siegtreffer.

TV Nellingen – VfB Oberesslingen/Zell 1:2

Der TV startete stark und ging früh durch Dino Orlandini in Führung (16.). Doch Patrik Leovac glich nur zwei Minuten später aus. Danach entwickelte sich eine intensive Partie, die Emre Gündüz in der 87. Minute zugunsten der Gäste entschied.

TV Hochdorf – FV Spfr Neuhausen II 4:1

Hochdorf ließ nichts anbrennen: Manuel Unger eröffnete den Torreigen in der 16. Minute, ehe Sebastian Kuhn mit einem Doppelpack (46., 62.) auf 3:0 stellte. Zwar verkürzte Manuel Bolich in der 63. Minute, doch ein unglückliches Eigentor desselben Spielers (86.) machte alle Hoffnungen zunichte.

TSG Esslingen – FV Plochingen II 9:2

Ein Spektakel in Esslingen mit sage und schreibe elf Toren. Enes Coskun eröffnete mit einem Doppelpack (3., 8.) und legte insgesamt fünf Treffer nach (38., 43., 63., 67.), dazu traf Felix Weitz (6.), Mario Russ (36.) und Stephen Passen (74.). Plochingen gelang durch Markus Penzkofer (75.) und Bohdan Kulyk (88.) immerhin noch etwas Ergebniskosmetik. Ein denkwürdiger 9:2-Kantersieg für die TSG.