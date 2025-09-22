TSG Esslingen im 9:2-Torrausch, Linsenhofen mit 6:5, 4:3 von Eschach

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Neckar/Fils und Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
+++
+++
+++
+++
Kreisliga A1:
SG Bettringen II – FC Spraitbach 0:3
Der FC Spraitbach hat seine Auswärtsaufgabe souverän gemeistert. In der 36. Minute verwandelte Jannic Maletic einen Foulelfmeter sicher zur Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jona Maletic in der 55. Minute auf 2:0, ehe Vit Benic in der 78. Minute den Deckel draufmachte. Ein klarer Sieg, der nicht in Gefahr geriet.
SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – TV Heuchlingen 2:4
Die Zuschauer sahen eine Partie voller Tempo und Tore. Nico Waidmann brachte den TV Heuchlingen in der 23. Minute in Führung, und Julian Bäuml legte in der 35. Minute nach. Kurz vor der Pause sorgte Jakob Widmann für den Anschluss (45.). In der 80. Minute erhöhte Nico Waidmann mit seinem zweiten Treffer auf 1:3, doch ein Eigentor von Jannik Dollinger brachte die Hausherren zurück ins Spiel. Am Ende war es erneut Nico Waidmann, der in der 89. Minute alles klar machte und seinen Dreierpack vollendete.
TSV Mutlangen – SGM Lautern-Essingen 2:3
Das Spiel war ein wahres Offensivspektakel. Zunächst traf Jannik Gröner in der 23. Minute zur Gästeführung, sein Bruder Lukas Gröner legte nur fünf Minuten später nach. Egzon Zejnulahi brachte die Gastgeber in der 30. Minute zurück ins Spiel, doch Uwe Sonnleitner stellte in der 38. Minute den alten Abstand wieder her. Noch vor der Pause traf Egzon Zejnulahi erneut (41.) und hielt die Spannung hoch. Trotz aller Bemühungen gelang Mutlangen danach kein weiteres Tor.
TSV Waldhausen – TSV Heubach 1:5
Vor 100 Zuschauern zeigte der TSV Heubach eine dominante Vorstellung. Schon in der 5. Minute brachte Bilal Semmo die Gäste in Front, Andrei Pistol erhöhte in der 40. Minute. Nach der Pause sorgte Serhat Sari mit dem 0:3 (52.) für eine Vorentscheidung. Kenny Maurice Spengler traf in der 63. Minute für Waldhausen, doch Serhat Sari legte in der 77. Minute erneut nach. Den Schlusspunkt setzte Alessio Modarelli in der Nachspielzeit.
1. FC Eschach – 1. FC Stern Mögglingen 4:3
Ein packendes Duell, das bis in die Nachspielzeit dramatisch blieb. Lukas Stoll brachte Eschach in der 7. Minute früh in Führung, doch Oliver Kuhn glich nur vier Minuten später aus. Hannes Balle drehte das Spiel in der 37. Minute, und Justin Fuchs erhöhte in der 66. Minute auf 1:3 für Mögglingen. Doch der 1. FC Eschach gab nicht auf: Paul Altvater traf in der 71. und 87. Minute doppelt zum Ausgleich. In der Nachspielzeit sorgte Pascal Gosolitsch mit einem Treffer in der 90.+4 Minute für grenzenlosen Jubel bei den Gastgebern.
SV Hussenhofen – FC Schechingen 5:2
Die Partie wurde in der zweiten Halbzeit entschieden. Direkt nach Wiederbeginn traf Rico Seemann in der 46. Minute, gefolgt von einem verwandelten Foulelfmeter durch David Felske in der 51. Minute. Peter Schwarzkopf legte in der 58. Minute nach. Ricardo Kansy verkürzte in der 66. Minute, doch Mike Werner stellte eine Minute später den alten Abstand wieder her. Fabian Heinrich brachte Schechingen in der 79. Minute noch einmal heran, ehe Mike Werner mit seinem zweiten Treffer in der 82. Minute endgültig für klare Verhältnisse sorgte.
TSB Schwäbisch Gmünd – TSV Großdeinbach 0:0
Vor 200 Zuschauern blieb die Partie torlos, doch an Einsatz mangelte es nicht. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, verteidigten leidenschaftlich und hielten das Tempo hoch. Am Ende stand ein Remis, das die Abwehrreihen auf beiden Seiten als Sieger dastehen ließ.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
Kreisliga A2:
Sportfreunde Rosenberg – FSV Zöbingen 2:3
Ein packendes Derby, das bis in die Schlussphase Spannung pur bot. Roman Schiele brachte die Sportfreunde Rosenberg schon in der 5. Minute in Führung. Kurz darauf erhöhte ein Eigentor von Nico Maier in der 12. Minute sogar auf 2:0. Doch der FSV Zöbingen kämpfte sich zurück: Theo Kohnle verkürzte in der 25. Minute, ehe er in der 55. Minute mit seinem zweiten Treffer ausglich. In der 84. Minute war es schließlich Gabriel Gruber, der mit dem 2:3 den Siegtreffer für Zöbingen erzielte.
SC Unterschneidheim – SGM Fachsenfeld/Dewangen 2:2
Die Partie begann furios: Schon in der 2. Minute brachte Daniel Rein den SC Unterschneidheim in Führung. Doch die Gäste schlugen sofort zurück. Daniel Rembold glich in der 12. Minute aus, und nur vier Minuten später drehte Lukas Frank das Spiel. In der 52. Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt, und Tim Dritschler verwandelte den fälligen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand.
SV Jagstzell – SV Lauchheim 1:1
Nach einer torlosen ersten Hälfte gingen die Gäste durch Felix Lutz in der 63. Minute in Führung. Doch der Jubel währte nicht lange: Nur fünf Minuten später übernahm Max Rettenmeier Verantwortung vom Punkt und verwandelte in der 68. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. Beide Teams suchten in der Schlussphase den Siegtreffer, doch am Ende blieb es beim gerechten Remis.
SV Pfahlheim – TSG Abtsgmünd 1:1
Die Gäste aus Abtsgmünd gingen durch Clemens Schmid in Führung, ehe die Partie lange offen und umkämpft blieb. Erst in der Schlussminute erlöste Florian Czapka den SV Pfahlheim und traf in der 90. Minute zum umjubelten 1:1-Ausgleich.
SG Eigenzell-Ellenberg – FC Röhlingen 0:0
Vor 220 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Duell zweier ebenbürtiger Teams. Chancen waren vorhanden, doch die Defensivreihen ließen nichts Zählbares zu. Am Ende mussten sich beide Seiten mit einem torlosen Remis zufriedengeben.
TSV Adelmannsfelden – SGM Rindelbach/Neunheim 0:4
Die Gäste legten los wie die Feuerwehr. Robin Schips brachte die SGM Rindelbach/Neunheim in der 11. Minute in Führung, Luka Erhardt erhöhte acht Minuten später. Wiederum Robin Schips sorgte in der 28. Minute für das 0:3, und Maximilian Stade setzte in der 57. Minute den Schlusspunkt. In der 78. Minute schwächte sich der TSV Adelmannsfelden zusätzlich, als Robin Riek nach wiederholtem Foulspiel und Meckern mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.
TSV Westhausen – FC Ellwangen 2:4
Ein temporeiches Spiel, in dem Kadir Ciraci die Gäste in der 28. Minute in Führung brachte. Jonas Pfliegner glich nur vier Minuten später aus, ehe Efendi Erol in der 37. Minute erneut für Ellwangen traf. In der 50. Minute verwandelte Lukas Frei einen Foulelfmeter zum 2:2. Doch in der Schlussphase drehte Kadir Ciraci richtig auf: Mit zwei Treffern in der 90. und 90.+5 Minute schnürte er seinen Hattrick und bescherte Ellwangen einen wichtigen Auswärtssieg.
SV Kerkingen – FV Viktoria Wasseralfingen 1:4
Cemal Krasniqi vergab zunächst in der 3. Minute einen Foulelfmeter, machte seinen Fehlschuss aber schnell wieder wett. In der 9. Minute brachte er die Gäste in Führung, nur sieben Minuten später legte er nach. Mohamed Osman stellte in der 24. Minute auf 0:3. Kurz nach der Pause keimte durch den Treffer von Adrian Leib in der 46. Minute Hoffnung beim SV Kerkingen auf. Doch wieder war es Cemal Krasniqi, der in der 47. Minute mit seinem dritten Treffer den Endstand von 1:4 herstellte.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
+++
+++