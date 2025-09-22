 2025-09-22T14:30:02.114Z

Allgemeines
– Foto: Joachim Koschler

TSG Esslingen im 9:2-Torrausch, Linsenhofen mit 6:5, 4:3 von Eschach

Was war in den Staffeln der Kreisliga A in den Bezirken Neckar/Fils und Ostwürttemberg los?

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Neckar/Fils und Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Neckar/Fils

Kreisliga A1:

TSV Wernau – SG Eintracht Sirnau 5:2
Ein echtes Torfestival bekamen die Zuschauer in Wernau geboten. Schon in der 6. Minute traf Maurice Bastasic zur Führung, nur Sekunden später legte Alexander Huszta das 2:0 nach. Doch Sirnau schlug zurück: Özcan Akar verkürzte in der 25. Minute, und Dennis Hauck glich in der 30. Minute aus. Kurz vor der Pause brachte Dennis Lang die Hausherren wieder in Front (44.). In der Schlussphase machten Martin Notz (77.) und Philipp Skala (90.+5) den Heimsieg perfekt.

SC Altbach – TSV Deizisau 1:3
Rund 100 Zuschauer sahen eine abgeklärte Vorstellung des Favoriten aus Deizisau. Niclas Pascal Müller traf bereits in der 13. Minute zur Führung. Marian Hafner erhöhte nach der Pause per Handelfmeter (58.), ehe Umut Boylu in der 75. Minute für Spannung sorgte. Doch nur sechs Minuten später stellte Markus Friedel mit dem 3:1 den Endstand her.

VfB Reichenbach/Fils – TSV Wendlingen 2:0
Geduldig wartete der VfB auf seine Chancen – und schlug im zweiten Durchgang eiskalt zu. Justin Mittmann brachte die Hausherren in der 66. Minute in Führung, und Elisandro Ferreira erhöhte zehn Minuten später auf 2:0. Damit blieb Wendlingen ohne Treffer.

TV Unterboihingen – TB Ruit 5:2
Ein Auf und Ab der Gefühle erlebte Unterboihingen. Nach dem frühen Rückstand durch Jannik Ehrmeier (10.) glich Randy-Daniel Mrozik per Foulelfmeter aus (37.). Doch fast im Gegenzug brachte Andreas Böhm die Gäste erneut in Front (39.). In der Schlussphase drehte der TVU auf: Sebastian Albrecht (79.), erneut Mrozik per Elfmeter (83.) und Jannik Heim mit einem Doppelpack (88., 90.+3) machten den 5:2-Erfolg perfekt.

TSV Notzingen – ASV Aichwald 3:2
Aichwald legte furios los: Xaver Raab (19.) und Simon von Benthen (36.) stellten auf 0:2. Doch Notzingen kämpfte sich zurück. Jannik Brüske verkürzte noch vor der Pause vom Punkt (43.), Marian Ropertz glich in der 74. Minute aus. Den Schlusspunkt setzte Felix Bosch in der 89. Minute mit dem umjubelten Siegtreffer.

TV Nellingen – VfB Oberesslingen/Zell 1:2
Der TV startete stark und ging früh durch Dino Orlandini in Führung (16.). Doch Patrik Leovac glich nur zwei Minuten später aus. Danach entwickelte sich eine intensive Partie, die Emre Gündüz in der 87. Minute zugunsten der Gäste entschied.

TV Hochdorf – FV Spfr Neuhausen II 4:1
Hochdorf ließ nichts anbrennen: Manuel Unger eröffnete den Torreigen in der 16. Minute, ehe Sebastian Kuhn mit einem Doppelpack (46., 62.) auf 3:0 stellte. Zwar verkürzte Manuel Bolich in der 63. Minute, doch ein unglückliches Eigentor desselben Spielers (86.) machte alle Hoffnungen zunichte.

TSG Esslingen – FV Plochingen II 9:2
Ein Spektakel in Esslingen mit sage und schreibe elf Toren. Enes Coskun eröffnete mit einem Doppelpack (3., 8.) und legte insgesamt fünf Treffer nach (38., 43., 63., 67.), dazu traf Felix Weitz (6.), Mario Russ (36.) und Stephen Passen (74.). Plochingen gelang durch Markus Penzkofer (75.) und Bohdan Kulyk (88.) immerhin noch etwas Ergebniskosmetik. Ein denkwürdiger 9:2-Kantersieg für die TSG.

Kreisliga A2:

TV Neidlingen – SGM Höllbach 2:1
Der TV Neidlingen erwischte einen Blitzstart und ging früh in Führung. In der 13. Minute traf Tobias Marx zum 1:0, ehe Lukas Pflüger nur drei Minuten später mit dem 2:0 nachlegte. Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Nico Lubich stellte in der 19. Minute den Anschlusstreffer her. In der 36. Minute sah Pascal Kraut von der SGM Höllbach die Rote Karte wegen eines harten Einsteigens – eine Szene, die den Gästen die Aufholjagd erschwerte. Am Ende blieb es beim knappen, aber verdienten 2:1-Sieg für die Gastgeber.

SF Dettingen/Teck – SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang 2:2
Die Sportfreunde Dettingen legten einen starken Auftakt hin. Gabriel Müller traf in der 17. Minute zum 1:0 und legte in der 35. Minute das 2:0 nach. Doch die Gäste kämpften sich zurück: Luca Lamparter verkürzte in der 49. Minute, ehe Nico Spreitzer in der 90. Minute per Foulelfmeter zum 2:2-Endstand traf. Für zusätzliche Brisanz sorgten die Platzverweise in der Schlussphase: Yannick Frick von den SF Dettingen/Teck sah in der 89. Minute die Gelb-Rote Karte wegen Foulspiels, nur eine Minute später folgte Gabriele Rizzo, ebenfalls von den SF Dettingen/Teck, mit Gelb-Rot nach wiederholtem Foulspiel. Schon zuvor hatte Agron Gashi von der SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang in der 15. Minute einen Foulelfmeter vergeben, den Torhüter Marvin Hellmann parierte.

TSV Neckartailfingen – FC Kirchheim/Teck 1:0
Lange sah es nach einem torlosen Remis aus, bis Melvin Alavac in der 85. Minute die Nerven behielt und per Foulelfmeter das entscheidende Tor zum 1:0 für den TSV Neckartailfingen erzielte.

TSV Oberensingen II – AC Catania Kirchheim 0:0
In einer ausgeglichenen Partie blieben Tore Mangelware. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken, sodass es beim gerechten 0:0-Unentschieden blieb.

TSV Harthausen – TSV Grafenberg 5:3
Die Zuschauer erlebten ein wahres Torfestival. Jan Böpple eröffnete in der 10. Minute das 1:0, ehe ein Eigentor von Kai Buckenberger den Gästen aus Grafenberg in der 14. Minute das 1:1 schenkte. Rohat Altintas traf zur erneuten Führung (21.), doch nur zwei Minuten später stellte Dennis Roller den Ausgleich her. Jackson Kwadjo Mensah brachte Harthausen in der 28. Minute erneut nach vorne, und nur eine Minute später erhöhte Tizian Rossricker auf 4:2. Wieder war es Jackson Kwadjo Mensah, der in der 35. Minute mit seinem zweiten Treffer auf 5:2 stellte. Frieder Geiger sorgte in der 54. Minute noch einmal für Spannung, doch am Ende behielt der TSV Harthausen mit 5:3 die Oberhand.

TSV Altdorf – SGM Owen Unterlenningen 7:0
Eine einseitige Begegnung endete in einem Kantersieg für den TSV Altdorf. Schon in der 1. Minute traf Alexander Novak zum 1:0. Dennis Stutz erhöhte in der 5. Minute, ehe Novak in der 17. Minute seinen Doppelpack schnürte. Pascal Sprenger (21.), Leon Kögler (32.) und Dennis Stutz (40.) schraubten das Ergebnis weiter nach oben. Kurz vor der Pause machte Alexander Novak mit seinem dritten Treffer (45.) das 7:0 perfekt.

VfB Neuffen – TSV Linsenhofen 5:6
Ein wahres Spektakel boten die beiden Teams. Pascal Schwickert brachte die Gäste in der 22. Minute in Führung, die Tobias Spreitzer in der 29. Minute per Handelfmeter ausglich. David Kerov (42.) und Felix Hummel (45.) sorgten für die 3:1-Führung des VfB Neuffen zur Pause. Doch nach dem Seitenwechsel drehte Linsenhofen auf: Hannes Weidlich (49.) und erneut Pascal Schwickert (58.) glichen aus. Louis Polenz stellte in der 60. Minute das 4:3 für Neuffen her, ehe Sercan Kayikci (63.) und Pascal Schwickert mit seinem dritten Treffer (67.) das Spiel drehten. Ibo Tuncbilek erhöhte in der 77. Minute sogar auf 6:4. Zwar brachte Tim Sternemann den VfB Neuffen in der 83. Minute mit einem verwandelten Foulelfmeter noch einmal heran, doch die Gäste retteten das 6:5 über die Zeit.

FV 09 Nürtingen – TV Bempflingen 1:2
Der TV Bempflingen erwischte den besseren Start und ging durch Patrick Kegel bereits in der 7. Minute in Führung. Tarik Serour glich in der 53. Minute für Nürtingen aus. Als alles auf ein Remis hindeutete, unterlief Dominique Rodrigues in der 90. Minute ein Eigentor, das den Gästen den glücklichen 2:1-Auswärtssieg bescherte.

Kreisliga A3:

FTSV Kuchen – SG Bad Überkingen/SSV Hausen 1:3
Der FTSV Kuchen erwischte den besseren Start und ging in der 36. Minute durch Luis Mayer in Führung. Doch kurz vor der Pause schlug die SG Bad Überkingen/SSV Hausen zurück: Noah Doll traf in der 44. Minute zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle, Sascha Reinhard drehte das Spiel in der 55. Minute. Den Schlusspunkt setzte erneut Noah Doll in der 86. Minute, womit der Auswärtssieg perfekt war.

SSV Göppingen – TSV Eschenbach 0:0
In Göppingen warteten die Zuschauer vergeblich auf ein Tor. Beide Mannschaften kämpften intensiv, doch im letzten Drittel fehlte die Durchschlagskraft. So blieb es beim torlosen Remis, das keinem Team so recht weiterhilft.

TSV Ottenbach – TV Deggingen 0:2
Nach einer torlosen ersten Hälfte stellte Julian Maurer in der 53. Minute die Weichen auf Sieg für den TV Deggingen. Jan Grill erhöhte in der 77. Minute auf 2:0 und machte den verdienten Auswärtserfolg klar. Der TSV Ottenbach fand keine Mittel, um das Spiel noch einmal spannend zu gestalten.

SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 – SC Uhingen 3:9
Die Zuschauer in Jebenhausen sahen ein Torfestival, bei dem die Gäste aus Uhingen früh die Richtung vorgaben. Bereits in der 6. Minute fiel das 0:1, und nur drei Minuten später legte Benjamin Baar das 0:2 nach. Felice Franza erhöhte in der 23. Minute, ehe Marc Hartmann in der 26. Minute verkürzte. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Franza traf erneut in der 31. Minute. Nach der Pause bauten Tim Vaihinger (49.) und Matariz Darboe (58.) die Führung aus, dazwischen traf Denis Seitz per Foulelfmeter zum 2:5 (51.). Felice Franza stellte mit seinem dritten Treffer in der 67. Minute auf 2:7, bevor Marc Schmid in der 69. Minute noch einmal für die Gastgeber einnetzte. In der Schlussphase erhöhten Julian Rittel (88.) und erneut Felice Franza (89.) auf den Endstand von 3:9.

KSG Eislingen – TV Altenstadt 1:1
Die Partie war von Spannung geprägt. Timo-Heiko Webinger brachte die KSG Eislingen in der 25. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel belohnte sich der TV Altenstadt für seinen Einsatz, als Ekrem Hodzic in der 62. Minute den Ausgleich erzielte. Trotz Chancen auf beiden Seiten blieb es bei der gerechten Punkteteilung.

SV Croatia 2012 Geislingen – TSGV Albershausen 6:0
Vor 257 Zuschauern zeigte der SV Croatia 2012 Geislingen eine dominante Vorstellung. Adrijan Karanfilovski eröffnete den Torreigen bereits in der 2. Minute. Mateo Zelic traf doppelt (25. und 44.), ehe Toni Maticevic in der 54. Minute und Emanuel Basic in der 59. Minute nachlegten. Den Schlusspunkt setzte Luka Blaz in der 66. Minute. Ein souveräner 6:0-Sieg, der keine Fragen offenließ.

Bezirk Ostwürttemberg

Kreisliga A1:

SG Bettringen II – FC Spraitbach 0:3
Der FC Spraitbach hat seine Auswärtsaufgabe souverän gemeistert. In der 36. Minute verwandelte Jannic Maletic einen Foulelfmeter sicher zur Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jona Maletic in der 55. Minute auf 2:0, ehe Vit Benic in der 78. Minute den Deckel draufmachte. Ein klarer Sieg, der nicht in Gefahr geriet.

SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – TV Heuchlingen 2:4
Die Zuschauer sahen eine Partie voller Tempo und Tore. Nico Waidmann brachte den TV Heuchlingen in der 23. Minute in Führung, und Julian Bäuml legte in der 35. Minute nach. Kurz vor der Pause sorgte Jakob Widmann für den Anschluss (45.). In der 80. Minute erhöhte Nico Waidmann mit seinem zweiten Treffer auf 1:3, doch ein Eigentor von Jannik Dollinger brachte die Hausherren zurück ins Spiel. Am Ende war es erneut Nico Waidmann, der in der 89. Minute alles klar machte und seinen Dreierpack vollendete.

TSV Mutlangen – SGM Lautern-Essingen 2:3
Das Spiel war ein wahres Offensivspektakel. Zunächst traf Jannik Gröner in der 23. Minute zur Gästeführung, sein Bruder Lukas Gröner legte nur fünf Minuten später nach. Egzon Zejnulahi brachte die Gastgeber in der 30. Minute zurück ins Spiel, doch Uwe Sonnleitner stellte in der 38. Minute den alten Abstand wieder her. Noch vor der Pause traf Egzon Zejnulahi erneut (41.) und hielt die Spannung hoch. Trotz aller Bemühungen gelang Mutlangen danach kein weiteres Tor.

TSV Waldhausen – TSV Heubach 1:5
Vor 100 Zuschauern zeigte der TSV Heubach eine dominante Vorstellung. Schon in der 5. Minute brachte Bilal Semmo die Gäste in Front, Andrei Pistol erhöhte in der 40. Minute. Nach der Pause sorgte Serhat Sari mit dem 0:3 (52.) für eine Vorentscheidung. Kenny Maurice Spengler traf in der 63. Minute für Waldhausen, doch Serhat Sari legte in der 77. Minute erneut nach. Den Schlusspunkt setzte Alessio Modarelli in der Nachspielzeit.

1. FC Eschach – 1. FC Stern Mögglingen 4:3
Ein packendes Duell, das bis in die Nachspielzeit dramatisch blieb. Lukas Stoll brachte Eschach in der 7. Minute früh in Führung, doch Oliver Kuhn glich nur vier Minuten später aus. Hannes Balle drehte das Spiel in der 37. Minute, und Justin Fuchs erhöhte in der 66. Minute auf 1:3 für Mögglingen. Doch der 1. FC Eschach gab nicht auf: Paul Altvater traf in der 71. und 87. Minute doppelt zum Ausgleich. In der Nachspielzeit sorgte Pascal Gosolitsch mit einem Treffer in der 90.+4 Minute für grenzenlosen Jubel bei den Gastgebern.

SV Hussenhofen – FC Schechingen 5:2
Die Partie wurde in der zweiten Halbzeit entschieden. Direkt nach Wiederbeginn traf Rico Seemann in der 46. Minute, gefolgt von einem verwandelten Foulelfmeter durch David Felske in der 51. Minute. Peter Schwarzkopf legte in der 58. Minute nach. Ricardo Kansy verkürzte in der 66. Minute, doch Mike Werner stellte eine Minute später den alten Abstand wieder her. Fabian Heinrich brachte Schechingen in der 79. Minute noch einmal heran, ehe Mike Werner mit seinem zweiten Treffer in der 82. Minute endgültig für klare Verhältnisse sorgte.

TSB Schwäbisch Gmünd – TSV Großdeinbach 0:0
Vor 200 Zuschauern blieb die Partie torlos, doch an Einsatz mangelte es nicht. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, verteidigten leidenschaftlich und hielten das Tempo hoch. Am Ende stand ein Remis, das die Abwehrreihen auf beiden Seiten als Sieger dastehen ließ.

Kreisliga A2:

Sportfreunde Rosenberg – FSV Zöbingen 2:3
Ein packendes Derby, das bis in die Schlussphase Spannung pur bot. Roman Schiele brachte die Sportfreunde Rosenberg schon in der 5. Minute in Führung. Kurz darauf erhöhte ein Eigentor von Nico Maier in der 12. Minute sogar auf 2:0. Doch der FSV Zöbingen kämpfte sich zurück: Theo Kohnle verkürzte in der 25. Minute, ehe er in der 55. Minute mit seinem zweiten Treffer ausglich. In der 84. Minute war es schließlich Gabriel Gruber, der mit dem 2:3 den Siegtreffer für Zöbingen erzielte.

SC Unterschneidheim – SGM Fachsenfeld/Dewangen 2:2
Die Partie begann furios: Schon in der 2. Minute brachte Daniel Rein den SC Unterschneidheim in Führung. Doch die Gäste schlugen sofort zurück. Daniel Rembold glich in der 12. Minute aus, und nur vier Minuten später drehte Lukas Frank das Spiel. In der 52. Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt, und Tim Dritschler verwandelte den fälligen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand.

SV Jagstzell – SV Lauchheim 1:1
Nach einer torlosen ersten Hälfte gingen die Gäste durch Felix Lutz in der 63. Minute in Führung. Doch der Jubel währte nicht lange: Nur fünf Minuten später übernahm Max Rettenmeier Verantwortung vom Punkt und verwandelte in der 68. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. Beide Teams suchten in der Schlussphase den Siegtreffer, doch am Ende blieb es beim gerechten Remis.

SV Pfahlheim – TSG Abtsgmünd 1:1
Die Gäste aus Abtsgmünd gingen durch Clemens Schmid in Führung, ehe die Partie lange offen und umkämpft blieb. Erst in der Schlussminute erlöste Florian Czapka den SV Pfahlheim und traf in der 90. Minute zum umjubelten 1:1-Ausgleich.

SG Eigenzell-Ellenberg – FC Röhlingen 0:0
Vor 220 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Duell zweier ebenbürtiger Teams. Chancen waren vorhanden, doch die Defensivreihen ließen nichts Zählbares zu. Am Ende mussten sich beide Seiten mit einem torlosen Remis zufriedengeben.

TSV Adelmannsfelden – SGM Rindelbach/Neunheim 0:4
Die Gäste legten los wie die Feuerwehr. Robin Schips brachte die SGM Rindelbach/Neunheim in der 11. Minute in Führung, Luka Erhardt erhöhte acht Minuten später. Wiederum Robin Schips sorgte in der 28. Minute für das 0:3, und Maximilian Stade setzte in der 57. Minute den Schlusspunkt. In der 78. Minute schwächte sich der TSV Adelmannsfelden zusätzlich, als Robin Riek nach wiederholtem Foulspiel und Meckern mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.

TSV Westhausen – FC Ellwangen 2:4
Ein temporeiches Spiel, in dem Kadir Ciraci die Gäste in der 28. Minute in Führung brachte. Jonas Pfliegner glich nur vier Minuten später aus, ehe Efendi Erol in der 37. Minute erneut für Ellwangen traf. In der 50. Minute verwandelte Lukas Frei einen Foulelfmeter zum 2:2. Doch in der Schlussphase drehte Kadir Ciraci richtig auf: Mit zwei Treffern in der 90. und 90.+5 Minute schnürte er seinen Hattrick und bescherte Ellwangen einen wichtigen Auswärtssieg.

SV Kerkingen – FV Viktoria Wasseralfingen 1:4
Cemal Krasniqi vergab zunächst in der 3. Minute einen Foulelfmeter, machte seinen Fehlschuss aber schnell wieder wett. In der 9. Minute brachte er die Gäste in Führung, nur sieben Minuten später legte er nach. Mohamed Osman stellte in der 24. Minute auf 0:3. Kurz nach der Pause keimte durch den Treffer von Adrian Leib in der 46. Minute Hoffnung beim SV Kerkingen auf. Doch wieder war es Cemal Krasniqi, der in der 47. Minute mit seinem dritten Treffer den Endstand von 1:4 herstellte.

Kreisliga A3:

FV Sontheim/Brenz II – Türkspor Heidenheim 2:6
Türkspor Heidenheim zeigte beim Gastspiel in Sontheim eine beeindruckende Offensivvorstellung. Moritz Steinmetzer eröffnete in der 13. Minute den Torreigen, Halil Demir legte in der 29. Minute nach. Als Okan Akcay in der 37. Minute per Foulelfmeter auf 0:3 stellte, schien die Partie früh entschieden. Doch Johannes Funk brachte die Gastgeber direkt nach der Pause in der 46. Minute zurück. Nur wenige Sekunden später traf Amir Werner auf der Gegenseite zum 1:4. Tom Nusser verkürzte in der 50. Minute noch einmal, ehe Denis Enes Werner in der 63. Minute vom Punkt und Okan Akcay in der 75. Minute endgültig den klaren 2:6-Erfolg für Türkspor festmachten.

TV Steinheim – TSG Giengen 2:1
Ein Drama in Steinheim: Bereits in der 4. Minute brachte Erik Schmitt die Hausherren in Führung. Nach der Pause glich Kristian Kuhn in der 62. Minute aus. Lange deutete alles auf ein Remis hin, doch Jakob Fronmüller sorgte in der 89. Minute mit seinem Treffer für ausgelassenen Jubel bei den Gastgebern. In der Nachspielzeit wurde Daniel Bayer vom TV Steinheim in der 90. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

TKSV Giengen – SGM Niederstotzingen/Rammingen 2:2
Die Zuschauer sahen eine Partie mit viel Einsatz. Ahmet Özdemir brachte den TKSV Giengen in der 39. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Tim Rekittke in der 50. Minute aus, ehe Taif Al-Azawi in der 75. Minute den TKSV erneut in Front brachte. Doch die Gäste steckten nicht auf, und Manuel Mailänder erzielte in der 83. Minute den 2:2-Endstand.

SGM Königsbronn/Oberkochen – Sportfreunde Fleinheim 3:0
Vor 150 Zuschauern war die SGM Königsbronn/Oberkochen klar überlegen. Peter Mager sorgte in der 35. Minute für das 1:0, und nur zwei Minuten später erhöhte Chris Leister. Den Schlusspunkt setzte Tizian Cariati in der 88. Minute zum 3:0-Erfolg.

SC Hermaringen – SV Söhnstetten 1:2
Die Gäste aus Söhnstetten bewiesen Kaltschnäuzigkeit. Lars Schmidt erzielte in der 35. Minute das 0:1, doch nur drei Minuten später stellte Tom Kele den Ausgleich her. Ein unglückliches Eigentor von Marius Stegmaier in der 71. Minute brachte schließlich den knappen Auswärtssieg für Söhnstetten.

FC Härtsfeld – SV Bissingen 1:1
Eine packende Schlussphase erlebten die Zuschauer in Härtsfeld. Zunächst traf Tobias Wachter in der 62. Minute zum 1:0. Als alles auf einen Sieg für die Gastgeber hindeutete, verwandelte Benjamin Meschke in der 90.+5 Minute einen Foulelfmeter zum späten 1:1-Ausgleich für den SV Bissingen.

TSV Gussenstadt – VfL Gerstetten 1:0
Das Duell entschied Pascal Tillwokat mit seinem Treffer in der 19. Minute zugunsten des TSV Gussenstadt. Vor 280 Zuschauern verteidigten die Gastgeber die knappe Führung leidenschaftlich bis zum Abpfiff.

SGM Herbrechtingen Bolheim – Albsport Heidenheim 2:2
Vier Tore innerhalb von nur 14 Minuten boten pure Unterhaltung. Jetmir Bytyqi brachte die Gäste in der 31. Minute per Foulelfmeter in Führung. Doch Timo Kropp glich nur fünf Minuten später aus, und Jürgen Späth drehte die Partie in der 40. Minute für die SGM. Noch vor der Pause stellte Bleon Berisha in der 45. Minute den 2:2-Endstand her.

