TSG Esslingen gewinnt wildes 6:4, FC Schechingen mit 6:3 vorne

1. FC Stern Mögglingen – SG Bettringen II 2:0

Vor 170 Zuschauern setzte sich der 1. FC Stern Mögglingen gegen die SG Bettringen II mit 2:0 durch. Die Gastgeber gingen in der 42. Minute durch Leon Blum in Führung. Nach der Halbzeitpause baute Tim Wiedmann den Vorsprung in der 61. Minute weiter aus und sicherte seinem Team den Heimsieg.

SGM Lautern-Essingen – SG Hohenstadt/Untergrönin 3:1

In einem umkämpften Spiel feierte die SGM Lautern-Essingen einen 3:1-Erfolg gegen die SG Hohenstadt/Untergrönin. Ein Eigentor von Manuel Rupp brachte die Hausherren in der 39. Minute in Führung. Die Gäste kamen durch Moritz Müller in der 77. Minute zum Ausgleich. In der Schlussphase sorgte Manuel Volk mit einem Doppelpack in der 90. und 90.+2 Minute für den Sieg der Gastgeber.

SV Hussenhofen – TV Herlikofen 0:1

Der TV Herlikofen nahm nach einem knappen 1:0-Sieg beim SV Hussenhofen drei Punkte mit. Den entscheidenden Treffer erzielte Marc Bauer in der 54. Minute.

TSV Bartholomä – TV Straßdorf 1:6

Der TV Straßdorf dominierte die Partie gegen den TSV Bartholomä und gewann mit 6:1. Yannick Stempfle eröffnete das Spiel mit zwei frühen Treffern in der 3. und 7. Minute. In der 22. Minute baute Bastian Herr die Führung auf 3:0 aus, bevor Max Berghaus in der 25. Minute zum 4:0 traf. Daniel Kühnhöfer erzielte in der 38. Minute den Ehrentreffer für die Gastgeber. In der Schlussphase legten Stempfle (73.) und Berghaus (75.) noch zwei weitere Tore nach.

TSV Heubach – TSB Schwäbisch Gmünd 0:3

Der TSB Schwäbisch Gmünd setzte sich mit einem souveränen 3:0-Erfolg beim TSV Heubach durch. Eren Gül brachte die Gäste bereits in der 6. Minute in Führung und legte in der 32. Minute seinen zweiten Treffer nach. In der 86. Minute machte Niko Sittner mit dem 3:0 den Auswärtssieg perfekt.

SV Pfahlbronn – TSV Großdeinbach 1:2

Der TSV Großdeinbach feierte einen knappen 2:1-Auswärtssieg beim SV Pfahlbronn. Simon Wahl erzielte beide Treffer für die Gäste, in der 13. und 84. Minute. In der 90. Minute verkürzte Oskar Köngeter per Foulelfmeter auf 1:2, doch der späte Anschlusstreffer blieb ohne Auswirkung auf das Endergebnis.

TSV Böbingen – SGM Alfdorf/Hintersteinenberg 3:0

Der TSV Böbingen gewann souverän mit 3:0 gegen die SGM Alfdorf/Hintersteinenberg. Benedikt Sachsenmaier avancierte mit einem Dreierpack zum Matchwinner und erzielte seine Treffer in der 35., 44. und 90.+6 Minute.

TV Heuchlingen – FC Schechingen 3:6

In einer torreichen Partie setzte sich der FC Schechingen mit 6:3 beim TV Heuchlingen durch. Philipp Röhrle eröffnete das Spiel in der 3. Minute mit dem 1:0, bevor Aron Abele nur zwei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Röhrle traf in der 18. Minute erneut und Abele legte in der 38. Minute das 4:0 nach. Kurz vor der Halbzeitpause machte Röhrle mit seinem dritten Treffer in der 45.+1 Minute das 5:0 perfekt. Nach der Pause kam Heuchlingen zurück: Jannik Dollinger (48.) und Lukas Dollinger (57.) verkürzten auf 2:5. Doch Abele setzte mit seinem dritten Tor in der 68. Minute ein weiteres Zeichen. Marcel Wöller erzielte in der 74. Minute den dritten Treffer für Heuchlingen, doch für mehr reichte es nicht.