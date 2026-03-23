 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

TSG Esslingen dreht Partie, AC Catania mit 6:0, Croatia siegt 7:1

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?

von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSV Wendlingen

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Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
TSV Deizisau
Catania Kirc

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

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Kreisliga A1:

FV Spfr Neuhausen II – TV Hochdorf 2:1

In Neuhausen bekamen die Fans ein Finale geboten, das an Dramatik kaum zu übertreffenden war. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß, als Noah Bolz (8.) bereits früh zur Führung traf. Über die gesamte reguläre Spielzeit verteidigte Neuhausen diesen knappen Vorsprung leidenschaftlich, während Hochdorf unermüdlich auf den Ausgleich drängte. In der extrem langen Nachspielzeit überschlugen sich schließlich die Ereignisse: Zunächst schien Justin-Maurice Elsner (95.) den Gästen mit seinem späten Ausgleich einen Punkt gerettet zu haben. Doch die Antwort der Neuhausener Reserve folgte prompt und mitten ins Mark der Hochdorfer: In der 97. Minute war Julian Piller zur Stelle und markierte den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:1-Endstand.

FV Plochingen II – TSG Esslingen 2:6

Was für eine irre Wendung in Plochingen! Die Heimelf schien die Partie nach einer halben Stunde bereits im Griff zu haben, nachdem Bohdan Kulyk (5.) und Kevin Janko (31.) eine 2:0-Führung herausgeschossen hatten. Doch was nach dem Seitenwechsel folgte, war die ganz große Show von Enes Coskun. Zunächst verkürzte Janne Kohler (51.) für die TSG, bevor Coskun das Zepter übernahm. Mit einer unglaublichen Serie von fünf Toren am Stück (57., 69., 74., 90., 90.) drehte er die Begegnung fast im Alleingang und verwandelte den Rückstand in einen am Ende deutlichen Auswärtssieg. Die Plochinger Defensive fand in der zweiten Halbzeit kein Mittel gegen die offensive Wucht des Esslinger Torjägers.

SG Eintracht Sirnau – TSV Wernau 1:0

Ein klassisches Geduldsspiel erlebten die Zuschauer in Sirnau. In einer Partie, die vor allem durch taktische Disziplin und hart geführte Zweikämpfe im Mittelfeld geprägt war, suchten beide Mannschaften lange vergeblich nach der entscheidenden Lücke. Es entwickelte sich ein intensives Ringen, bei dem die Defensivreihen kaum etwas zuließen. Der Moment des Tages gehörte schließlich Jonas Weißenborn, der in der 52. Minute die Übersicht behielt und den Ball zur Führung im Netz unterbrachte. Wernau erhöhte in der Schlussphase spürbar den Druck und warf alles nach vorne, doch Sirnau verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Herzblut bis zum Schlusspfiff.

TSV Wendlingen – VfB Reichenbach/Fils 1:0

In Wendlingen sahen die Fans ein hart umkämpftes Duell, bei dem ein einziger Treffer über Sieg oder Niederlage entschied. Beide Teams schenkten sich keinen Zentimeter Boden und lieferten sich intensive Duelle um die Spielkontrolle. Den entscheidenden Treffer markierte Manuel Wagner (34.) bereits in der ersten Halbzeit für den TSV Wendlingen. Nach dem Seitenwechsel versuchte Reichenbach/Fils mit viel Leidenschaft, den Ausgleich zu erzwingen, doch die Hintermannschaft der Hausherren stand stabil und agierte äußerst abgeklärt. So blieb es am Ende beim knappen Heimerfolg für Wendlingen, die damit die volle Punkteausbeute sicherten.

VfB Oberesslingen/Zell – TV Nellingen 2:1

Der VfB Oberesslingen/Zell legte eine beeindruckende Anfangsphase hin und stellte die Weichen früh auf Sieg. Bereits in der 6. Minute brachte Okan Turp die Hausherren in Führung, und nur wenig später erhöhte Emmanouil Frantzeskakis (23.) auf 2:0. Nellingen brauchte eine Weile, um sich von diesem Doppelschlag zu erholen, kämpfte sich aber im zweiten Durchgang leidenschaftlich zurück in die Begegnung. Der Anschlusstreffer durch Luka Ivankovic (69.) leitete eine spannende Schlussphase ein, in der Nellingen alles versuchte, um zumindest einen Punkt zu entführen. Oberesslingen/Zell hielt dem Druck jedoch stand und rettete den Sieg über die Ziellinie.

TSV Deizisau – SC Altbach 6:0

Vor 150 Zuschauern demonstrierte der TSV Deizisau seine offensive Klasse und ließ dem SC Altbach über die gesamte Spielzeit nicht den Hauch einer Chance. Dimitrije Pantic (33.) brach den Bann im ersten Durchgang. Direkt nach dem Wiederanpfiff schraubten Nick Hamann (49.) und Dennis Köber (51.) das Ergebnis in die Höhe. Deizisau blieb hungrig und kontrollierte das Geschehen nach Belieben. Moritz Lohmüller (58.) und erneut Dimitrije Pantic (76.) legten nach, bevor Niclas Pascal Müller (90.) in der Schlussminute den 6:0-Endstand perfekt machte. Es war eine Machtdemonstration der Hausherren, bei der die Gäste kaum zu Entlastungsangriffen kamen.

TB Ruit – TV Unterboihingen 0:7

Ein torreiches Debakel erlebte der TB Ruit vor heimischem Publikum gegen einen entfesselten TV Unterboihingen. Die Gäste spielten sich von Beginn an in einen Rausch und zeigten sich vor dem Tor äußerst effizient. Besonders Marco Kohn (8., 50., 67.) war an diesem Tag nicht zu bremsen und schnürte einen Dreierpack. Auch Cedric Guarino (10., 45.) und Sebastian Albrecht (21., 61.) trugen sich jeweils zweifach in die Torschützenliste ein. Unterboihingen kontrollierte die Partie über die gesamte Distanz und ließ defensiv absolut nichts anbrennen, sodass der deutliche Auswärtssieg auch in dieser Höhe verdient war.

ASV Aichwald – TSV Notzingen 3:0

In Aichwald sahen die Zuschauer eine erste Halbzeit ohne Tore, in der Notzingen noch gut mithalten konnte. Doch praktisch mit dem ersten Angriff nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild: David Kreidler (46.) brachte Aichwald in Führung und gab seinem Team damit die nötige Sicherheit. In der Folge übernahm die Heimelf das Kommando und erhöhte durch Luca Richter (60.) auf 2:0. Notzingen bemühte sich zwar um eine Antwort, fand jedoch keine Mittel gegen die kompakt stehende Defensive der Aichwalder. Den Schlusspunkt setzte schließlich Fabio Rendina (92.) in der Nachspielzeit, der den 3:0-Heimsieg endgültig unter Dach und Fach brachte.

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Kreisliga A2:

SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang – SF Dettingen/Teck 3:2

Es sah lange nach einer ganz klaren Angelegenheit aus. Die SGEH startete furios und legte durch Nico Spreitzer (8.) und Dominik Despot (28.) eine komfortable Pausenführung vor. Als Fabian Weber in der 86. Minute das 3:0 erzielte, glaubten wohl alle Beteiligten an eine ruhige Schlussphase. Doch Dettingen bewies eine Moral aus Stahl: Praktisch im Gegenzug verkürzte Robin Spranz (87.), und in der Nachspielzeit machte Florian Gautsch (91.) die Partie mit dem 3:2 noch einmal zum absoluten Krimi. Am Ende retteten die Hausherren den knappen Vorsprung mit Zittern über die Zeit.

TSV Grafenberg – TSV Harthausen 3:0

Vor einer stattlichen Kulisse von 150 Zuschauern präsentierte sich der TSV Grafenberg äußerst abgeklärt. In einer Partie, die lange Zeit ausgeglichen schien, schlugen die Hausherren zum psychologisch wichtigsten Zeitpunkt eiskalt zu. Dennis Roller (37.) und Frieder Geiger (44.) sorgten mit einem Doppelschlag kurz vor dem Pausentee für hängende Köpfe bei den Gästen. Direkt nach dem Wiederanpfiff machte Luis Mayer (48.) mit dem 3:0 endgültig den Deckel drauf. Harthausen bemühte sich in der Folge zwar um Schadensbegrenzung, konnte die stabil stehende Grafenberger Defensive jedoch nie ernsthaft gefährden.

SGM Owen Unterlenningen – TSV Altdorf 0:2

In Unterlenningen wurde die Begegnung zur großen Show eines einzelnen Akteurs. Marlon Kaiser war für die SGM Owen Unterlenningen an diesem Tag schlichtweg nicht zu greifen. Bereits in der 21. Minute brachte er die Gäste aus Altdorf in Führung. Die Hausherren investierten zwar viel Energie in ihre Offensivbemühungen, bissen sich jedoch immer wieder an der kompakten Altdorfer Hintermannschaft die Zähne aus. In der 67. Minute war es erneut Marlon Kaiser, der mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung sorgte und den verdienten Auswärtssieg der Altdorfer unter Dach und Fach brachte.

TSV Linsenhofen – VfB Neuffen 0:5

Ein bitteres Derby-Debakel erlebte der TSV Linsenhofen vor heimischem Publikum. Der VfB Neuffen präsentierte sich von der ersten Minute an hellwach und spielfreudig. Innerhalb einer furiosen ersten Halbzeit überrollten die Gäste die Linsenhofener Defensive förmlich: Oktay Sahin (24.), Louis Polenz (25.), Felix Hummel (38.) und Sascha Gökeler (44.) sorgten für eine deprimierende 0:4-Pausenführung aus Sicht der Heimelf. Im zweiten Durchgang schaltete Neuffen merklich einen Gang zurück, blieb aber spielbestimmend. Den Schlusspunkt unter diese einseitige Begegnung setzte Simon Flaig (83.) kurz vor dem Ende.

SGM Höllbach – TV Neidlingen 1:0

In einem taktisch geprägten Geduldsspiel behielt die SGM Höllbach das glücklichere Ende für sich. Beide Mannschaften agierten aus einer gesicherten Defensive heraus, wodurch klare Torchancen über weite Strecken Mangelware blieben. Es entwickelte sich ein intensives Ringen im Mittelfeld, bei dem um jeden Zentimeter Boden gefightet wurde. Der goldene Treffer des Tages gelang schließlich Ebrima Ceesay in der 59. Minute. Neidlingen warf in der letzten halben Stunde zwar alles nach vorne, konnte den Höllbacher Abwehrriegel jedoch trotz einiger brenzliger Situationen nicht mehr knacken.

TV Bempflingen – FV 09 Nürtingen 5:1

In Bempflingen stand ein Name über allem: Kilian Tönnies. Der Torjäger der Hausherren erwischte einen absoluten Sahnetag und erzielte sage und schreibe vier Treffer. Den frühen Rückschlag durch den Nürtinger Ausgleich von Marvin Kreuzkamp (8.) steckte Bempflingen unbeeindruckt weg. Tönnies stellte noch vor der Pause mit einem Doppelpack (33., 36.) die Weichen auf Sieg. Im zweiten Durchgang erhöhte Jonathan Baun (62.), bevor erneut Kilian Tönnies (72.) mit seinem vierten Tor den 5:1-Endstand markierte. Nürtingen war an diesem Tag defensiv völlig überfordert mit der Wucht des Bempflinger Angriffsspiels.

AC Catania Kirchheim – TSV Oberensingen II 6:0

Catania Kirchheim feierte einen berauschenden Heimsieg und ließ der Oberensingener Reserve nicht den Hauch einer Chance. Besonders Santiago Potenza zeigte sich in Torlaune und steuerte einen Dreierpack (12., 28., 89.) zum Kantersieg bei. Auch Mathieu Baudouin (20.) und Alessandro Scarlino (36.) trugen sich bereits in der ersten Halbzeit in die Torschützenliste ein. In einer einseitigen Partie, die Catania nach Belieben kontrollierte, markierte Manuel Renz (70.) das zwischenzeitliche 5:0. Für die Gäste war es ein Nachmittag zum Vergessen, an dem sie gegen die spielstarken Kirchheimer nie Zugriff auf das Spiel fanden.

FC Kirchheim/Teck – TSV Neckartailfingen 5:3

Ein wahres Offensiv-Spektakel mit ständig wechselnden Führungen bekamen die Zuschauer in Kirchheim geboten. Neckartailfingen drehte die frühe Führung von Izudin Coric (22.) durch Robin Plachy (36.) und Pascal Wolfer (47.) zunächst in ein 1:2. Doch der FC Kirchheim schlug durch David Malbasic (59.) und Jason Owusu (62.) zurück. Die Gäste gaben sich nicht auf und glichen durch erneut Plachy (70.) zum 3:3 aus. In einer hochemotionalen Schlussphase wurde schließlich Jason Owusu (72.) mit seinem zweiten Treffer zum Matchwinner, bevor Deni Kalfic (83.) den Deckel auf dieses torreiche und packende Duell setzte.

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Kreisliga A3:

SG Bad Überkingen/SSV Hausen – FTSV Kuchen 5:1

In Bad Überkingen erlebten die Zuschauer eine Partie, die nach einer ausgeglichenen Anfangsphase deutlich zu Gunsten der Hausherren kippte. Luca Vincent Marchetti (5.) besorgte den frühen Führungstreffer, doch der FTSV Kuchen schlug durch Falco Rösch (15.) postwendend zurück. Der Knackpunkt der Begegnung fiel unmittelbar vor dem Pausenpfiff, als Philipp Keller (45.+1) die Spielgemeinschaft erneut in Front brachte. Mit diesem psychologischen Vorteil im Rücken dominierte die Heimelf den zweiten Durchgang nach Belieben. Erneut Marchetti (58.), Sascha Reinhard (63.) und schließlich Aziz Heidari (90.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und besiegelten den deutlichen Heimsieg.

TSGV Albershausen – SV Croatia 2012 Geislingen 1:7

Vor 50 Zuschauern in Albershausen demonstrierte der SV Croatia Geislingen seine ganze offensive Wucht. Bereits nach zwanzig Minuten war die Partie praktisch entschieden, als Luka Blaz (4.), Mohamad Dhainy (10.) und Mateo Zelic (20.) eine blitzschnelle 0:3-Führung herausschossen. Albershausen schöpfte kurzzeitig Hoffnung, als Sebastian Kiebel (56.) den Anschlusstreffer markierte, doch die Gäste antworteten gnadenlos. Innerhalb von nur sechs Minuten stellten Adrijan Karanfilovski (60.) und erneut Dhainy (62.) den alten Abstand nicht nur wieder her, sondern bauten ihn weiter aus. In der Schlussphase sorgten Mateo Zelic (77.) und Robert Kljajić (86.) für den endgültigen 1:7-Endstand einer einseitigen Begegnung.

VfR Süßen – SV Ebersbach/Fils II 4:5

Was für ein unglaubliches Spektakel bekamen die Fans in Süßen geboten! In einer Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war, wechselte das Momentum ständig. Süßen führte bereits mit 2:0, bevor Ebersbach II zum 2:2 ausglich. Nach dem Seitenwechsel schien der VfR durch einen Doppelpack von Luca Pantina (45., 49.) beim Stand von 4:2 bereits wie der sichere Sieger. Doch die Gäste bewiesen eine Moral aus Stahl: Robin Steinborn (58.) und Lars Keller (59.) glichen innerhalb von 60 Sekunden zum 4:4 aus. Das Spiel stand nun auf Messers Schneide, bevor in der Nachspielzeit der absolute Wahnsinn folgte: Erneut war es Robin Steinborn (90.+2), der den Ball zum 4:5-Siegtreffer im Netz unterbrachte und die Ebersbacher Bank in Ekstase versetzte.

TV Deggingen – TSV Ottenbach 3:0

In Deggingen sahen die Zuschauer eine taktisch geprägte erste Halbzeit, in der die Tore erst nach dem Seitenwechsel fielen. Die Hausherren zeigten sich dabei äußerst effizient und nutzten ihre Gelegenheiten eiskalt. Jan Grill (51.) brach kurz nach Wiederanpfiff den Bann, bevor Julian Maurer (66.) für die Vorentscheidung sorgte. Ottenbach bemühte sich zwar um den Anschluss, fand jedoch kein Mittel gegen die kompakt stehende Defensive des TV Deggingen. Den Schlusspunkt unter eine konzentrierte Leistung setzte Adam Nagy (90.) in der Schlussminute, der den 3:0-Endstand perfekt machte.

SC Uhingen – SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 3:3

Vor 40 Zuschauern entwickelte sich ein packender Schlagabtausch, bei dem keine der beiden Mannschaften einen entscheidenden Vorteil behalten konnte. Güney Timur (22.) brachte Uhingen in Führung, doch Orhan Kalayci (33.) glich per Foulelfmeter aus. Das gleiche Bild zeigte sich im zweiten Durchgang: Kaum hatte Max Renn (49.) die Hausherren erneut in Front gebracht, antwortete Jonas Haag (50.) im direkten Gegenzug. Als Cherif Sekou (77.) das 3:2 für Uhingen erzielte, sahen die Gastgeber bereits wie die Gewinner aus, doch die SG Jebenhausen/Bezgenriet gab sich nicht auf. Robert Wais (87.) rettete den Gästen kurz vor Schluss mit dem Treffer zum 3:3 einen hochverdienten Punkt.

TSV Eschenbach – SSV Göppingen 2:2

In Eschenbach erlebten die Fans eine bittere Schlussphase für die Heimelf. Der TSV schien alles im Griff zu haben, nachdem Jonas Reik (38.) und Sebastian Aust (49.) für eine komfortable 2:0-Führung gesorgt hatten. Doch der SSV Göppingen bewies Kämpferherz. Fast unmittelbar nach dem zweiten Gegentreffer verkürzte Özcan Toklucu (50.) und hauchte seinem Team neues Leben ein. Eschenbach verteidigte den knappen Vorsprung bis tief in die Nachspielzeit, doch in der 91. Minute schlug der SSV eiskalt zu: Daniel Moses markierte den Ausgleich und entriss den Hausherren in letzter Sekunde noch zwei sicher geglaubte Punkte.

1. FC Rechberghausen – TSV Wäschenbeuren 0:2

Der TSV Wäschenbeuren feierte in Rechberghausen einen äußerst abgeklärten Auswärtssieg. Die Weichen wurden bereits sehr früh gestellt, als Lukas Fuchs (7.) eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Hausherren zur frühen Führung nutzte. Rechberghausen bemühte sich in der Folge unermüdlich um den Ausgleich, biss sich jedoch an der stabilen Defensive der Gäste immer wieder die Zähne aus. In der Schlussphase, als die Heimelf alles nach vorne warf, sorgte Sven Lechleitner (80.) mit dem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung und sicherte Wäschenbeuren die volle Punkteausbeute.

TV Altenstadt – KSG Eislingen 3:4

Ein hochemotionales und torreiches Duell bekamen die Zuschauer in Altenstadt zu sehen. Die Führung wechselte ständig: Erjon Mehmetaj (2., 38.) brachte die Hausherren zweimal in Front, doch Eislingen antwortete jeweils durch Elias Kirec (5.) und Dario Biancorosso (47.). Auch nach dem 3:2 durch Mario Ćosić (51.) gaben die Gäste nicht auf. Samil Gün (61.) glich per Foulelfmeter aus, bevor die Partie in eine dramatische Schlussphase ging. In der 89. Minute markierte Sandro Delic den viel umjubelten Siegtreffer für die KSG Eislingen. Für Altenstadt kam es noch dicker, als Eike Nils Keller (90.) kurz vor dem Ende die Gelb-Rote Karte sah.

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