TSG Esslingen dreht Partie, AC Catania mit 6:0, Croatia siegt 7:1

Kreisliga A1:

FV Spfr Neuhausen II – TV Hochdorf 2:1

In Neuhausen bekamen die Fans ein Finale geboten, das an Dramatik kaum zu übertreffenden war. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß, als Noah Bolz (8.) bereits früh zur Führung traf. Über die gesamte reguläre Spielzeit verteidigte Neuhausen diesen knappen Vorsprung leidenschaftlich, während Hochdorf unermüdlich auf den Ausgleich drängte. In der extrem langen Nachspielzeit überschlugen sich schließlich die Ereignisse: Zunächst schien Justin-Maurice Elsner (95.) den Gästen mit seinem späten Ausgleich einen Punkt gerettet zu haben. Doch die Antwort der Neuhausener Reserve folgte prompt und mitten ins Mark der Hochdorfer: In der 97. Minute war Julian Piller zur Stelle und markierte den viel umjubelten Siegtreffer zum 2:1-Endstand.

FV Plochingen II – TSG Esslingen 2:6

Was für eine irre Wendung in Plochingen! Die Heimelf schien die Partie nach einer halben Stunde bereits im Griff zu haben, nachdem Bohdan Kulyk (5.) und Kevin Janko (31.) eine 2:0-Führung herausgeschossen hatten. Doch was nach dem Seitenwechsel folgte, war die ganz große Show von Enes Coskun. Zunächst verkürzte Janne Kohler (51.) für die TSG, bevor Coskun das Zepter übernahm. Mit einer unglaublichen Serie von fünf Toren am Stück (57., 69., 74., 90., 90.) drehte er die Begegnung fast im Alleingang und verwandelte den Rückstand in einen am Ende deutlichen Auswärtssieg. Die Plochinger Defensive fand in der zweiten Halbzeit kein Mittel gegen die offensive Wucht des Esslinger Torjägers.

SG Eintracht Sirnau – TSV Wernau 1:0

Ein klassisches Geduldsspiel erlebten die Zuschauer in Sirnau. In einer Partie, die vor allem durch taktische Disziplin und hart geführte Zweikämpfe im Mittelfeld geprägt war, suchten beide Mannschaften lange vergeblich nach der entscheidenden Lücke. Es entwickelte sich ein intensives Ringen, bei dem die Defensivreihen kaum etwas zuließen. Der Moment des Tages gehörte schließlich Jonas Weißenborn, der in der 52. Minute die Übersicht behielt und den Ball zur Führung im Netz unterbrachte. Wernau erhöhte in der Schlussphase spürbar den Druck und warf alles nach vorne, doch Sirnau verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Herzblut bis zum Schlusspfiff.

TSV Wendlingen – VfB Reichenbach/Fils 1:0

In Wendlingen sahen die Fans ein hart umkämpftes Duell, bei dem ein einziger Treffer über Sieg oder Niederlage entschied. Beide Teams schenkten sich keinen Zentimeter Boden und lieferten sich intensive Duelle um die Spielkontrolle. Den entscheidenden Treffer markierte Manuel Wagner (34.) bereits in der ersten Halbzeit für den TSV Wendlingen. Nach dem Seitenwechsel versuchte Reichenbach/Fils mit viel Leidenschaft, den Ausgleich zu erzwingen, doch die Hintermannschaft der Hausherren stand stabil und agierte äußerst abgeklärt. So blieb es am Ende beim knappen Heimerfolg für Wendlingen, die damit die volle Punkteausbeute sicherten.

VfB Oberesslingen/Zell – TV Nellingen 2:1

Der VfB Oberesslingen/Zell legte eine beeindruckende Anfangsphase hin und stellte die Weichen früh auf Sieg. Bereits in der 6. Minute brachte Okan Turp die Hausherren in Führung, und nur wenig später erhöhte Emmanouil Frantzeskakis (23.) auf 2:0. Nellingen brauchte eine Weile, um sich von diesem Doppelschlag zu erholen, kämpfte sich aber im zweiten Durchgang leidenschaftlich zurück in die Begegnung. Der Anschlusstreffer durch Luka Ivankovic (69.) leitete eine spannende Schlussphase ein, in der Nellingen alles versuchte, um zumindest einen Punkt zu entführen. Oberesslingen/Zell hielt dem Druck jedoch stand und rettete den Sieg über die Ziellinie.

TSV Deizisau – SC Altbach 6:0

Vor 150 Zuschauern demonstrierte der TSV Deizisau seine offensive Klasse und ließ dem SC Altbach über die gesamte Spielzeit nicht den Hauch einer Chance. Dimitrije Pantic (33.) brach den Bann im ersten Durchgang. Direkt nach dem Wiederanpfiff schraubten Nick Hamann (49.) und Dennis Köber (51.) das Ergebnis in die Höhe. Deizisau blieb hungrig und kontrollierte das Geschehen nach Belieben. Moritz Lohmüller (58.) und erneut Dimitrije Pantic (76.) legten nach, bevor Niclas Pascal Müller (90.) in der Schlussminute den 6:0-Endstand perfekt machte. Es war eine Machtdemonstration der Hausherren, bei der die Gäste kaum zu Entlastungsangriffen kamen.

TB Ruit – TV Unterboihingen 0:7

Ein torreiches Debakel erlebte der TB Ruit vor heimischem Publikum gegen einen entfesselten TV Unterboihingen. Die Gäste spielten sich von Beginn an in einen Rausch und zeigten sich vor dem Tor äußerst effizient. Besonders Marco Kohn (8., 50., 67.) war an diesem Tag nicht zu bremsen und schnürte einen Dreierpack. Auch Cedric Guarino (10., 45.) und Sebastian Albrecht (21., 61.) trugen sich jeweils zweifach in die Torschützenliste ein. Unterboihingen kontrollierte die Partie über die gesamte Distanz und ließ defensiv absolut nichts anbrennen, sodass der deutliche Auswärtssieg auch in dieser Höhe verdient war.

ASV Aichwald – TSV Notzingen 3:0

In Aichwald sahen die Zuschauer eine erste Halbzeit ohne Tore, in der Notzingen noch gut mithalten konnte. Doch praktisch mit dem ersten Angriff nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild: David Kreidler (46.) brachte Aichwald in Führung und gab seinem Team damit die nötige Sicherheit. In der Folge übernahm die Heimelf das Kommando und erhöhte durch Luca Richter (60.) auf 2:0. Notzingen bemühte sich zwar um eine Antwort, fand jedoch keine Mittel gegen die kompakt stehende Defensive der Aichwalder. Den Schlusspunkt setzte schließlich Fabio Rendina (92.) in der Nachspielzeit, der den 3:0-Heimsieg endgültig unter Dach und Fach brachte.

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