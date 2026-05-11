 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

TSG Esslingen dreht auf, AC Catania siegt 7:0, TSV Ottenbach glänzt

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Neckar/Fils los?

von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Noah Schubert

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Kreisliga A1
Kreisliga A2
Kreisliga A3
TSV Deizisau
Catania Kirc

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Neckar/Fils war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

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Kreisliga A1:

FV Plochingen II – VfB Oberesslingen/Zell 0:5

Der VfB Oberesslingen/Zell feierte in Plochingen einen glatten Kantersieg und ließ von Beginn an keinen Zweifel an der Rollenverteilung aufkommen. Bereits in der 1. Minute überrumpelten die Gäste die Hausherren durch Okan Turp, der zur frühen Führung traf. Plochingen bemühte sich zwar um Stabilität, musste aber kurz vor dem Pausentee das 0:2 durch Emre Gündüz (44.) hinnehmen. Nach dem Seitenwechsel spielten die Gäste ihre Überlegenheit konsequent aus: Antonio Blazevic (53.), Yannick Stege (63.) und schließlich Yasin Karaca (77.) schraubten das Ergebnis auf den deutlichen 0:5-Endstand hoch.

SC Altbach – TSV Wernau 3:1

In Altbach sahen die Zuschauer eine spannende Partie, die erst in der Schlussminute endgültig entschieden wurde. Ercem Salman brachte die Hausherren praktisch mit dem Halbzeitpfiff (45.) in Führung. Wernau gab sich jedoch nicht geschlagen und kam im zweiten Durchgang durch Florin Köck (69.) zum Ausgleich. Die Freude der Gäste währte allerdings nur kurz, da Umut Boylu nur drei Minuten später (72.) die prompte Antwort zum 2:1 fand. In der 90. Minute machte erneut Ercem Salman mit seinem zweiten Treffer alles klar und sicherte Altbach den 3:1-Heimsieg.

FV Spfr Neuhausen II – ASV Aichwald 2:0

In Neuhausen entwickelte sich ein Geduldsspiel, bei dem die Entscheidung erst tief in der zweiten Halbzeit fiel. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams, bis die Hausherren in der 73. Minute einen Foulelfmeter zugesprochen bekamen. Max Wanner behielt die Nerven und verwandelte zum 1:0. Aichwald warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, wurde aber eiskalt ausgekontert: Eric Tambe Ayuk erzielte in der 85. Minute den Treffer zum 2:0-Endstand.

SG Eintracht Sirnau – TV Unterboihingen 0:4

Eine souveräne Auswärtsleistung lieferte der TV Unterboihingen in Sirnau ab. Die Gäste kontrollierten das Geschehen weitestgehend und gingen durch Jannik Heim (26.) in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Cedric Guarino (41.) auf 0:2. Sirnau fand auch im zweiten Durchgang kein wirksames Mittel gegen die stabile Defensive der Gäste. In der Schlussphase avancierte Robin Schober-Slis zum Matchwinner: Er markierte in der 81. Minute das 0:3 und setzte in der Nachspielzeit (90.+4) den Schlusspunkt zum 0:4-Auswärtssieg.

VfB Reichenbach/Fils – TSV Notzingen 3:2

In Reichenbach sahen die Fans einen packenden Schlagabtausch. Die Hausherren erwischten den besseren Start und führten durch Charalampos Kiouptsidis (16.) und Anthony Fotarellis (37.) bereits komfortabel mit 2:0. Notzingen schlug jedoch noch vor der Pause durch Veli Boz (40.) zurück. In der zweiten Halbzeit blieb es lange beim knappen Vorsprung, bis Kaan Umutlu in der 86. Minute das vermeintlich entscheidende 3:1 erzielte. Notzingen kam durch Patrick Sipp (90.) zwar erneut zum Anschluss, doch für eine Aufholjagd in der Nachspielzeit reichte es nicht mehr.

TSG Esslingen – TV Hochdorf 7:2

Vor 80 Zuschauern brannten die Esslinger ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab. Die Partie startete furios: Yonathan Semere traf in der 1. Minute zur Führung, was Sebastian Kuhn (3.) postwendend ausglich. Doch Esslingen blieb am Drücker: Enes Coskun (7.) und Eray Gercekdogan (25.) stellten auf 3:1, ehe Tobias Kautter (42.) für Hochdorf verkürzte. Nach dem Seitenwechsel wurde es die große Show von Enes Coskun: Erst verwandelte er einen Foulelfmeter (50.), dann legte Etienne Balthasar (64.) nach, bevor Coskun mit zwei weiteren Treffern (68., 80.) seinen Viererpack und den 7:2-Endstand perfekt machte.

TSV Deizisau – TB Ruit 4:3

Ein wahres Spektakel bekamen die 100 Zuschauer in Deizisau zu sehen, wo die Führung ständig wechselte. Nick Hamann brachte Deizisau in der 12. Minute in Front, Andreas Böhm (35.) glich aus, doch Dennis Köber (42.) besorgte die Pausenführung für die Hausherren. Nach dem Wechsel schien Deizisau durch Hamanns zweiten Treffer (56.) auf der Siegerstraße, doch Ruit antwortete sofort durch Dirk Schimmele (58.). Ein offener Schlagabtausch folgte: Dennis Köber (61.) erhöhte auf 4:2, doch nur drei Minuten später hielt Jannik Ehrmeier (64.) die Partie mit dem 4:3 offen. In einer dramatischen Schlussphase rettete Deizisau den knappen Vorsprung über die Zeit.

TSV Wendlingen – TV Nellingen 3:0

Der TSV Wendlingen sicherte sich einen Heimsieg in einer Partie, die in der zweiten Halbzeit auch hitzig wurde. Janis Schubert brach in der 36. Minute den Bann und erzielte die Führung. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Cosimo Attorre (56.) auf 2:0. Die Hoffnungen der Nellinger auf ein Comeback schwanden endgültig, als Daniel Prekaj in der 74. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. In Überzahl machte Sedat Ibak in der 83. Minute mit dem Treffer zum 3:0 alles klar.

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Kreisliga A2:

TSV Oberensingen II – SF Dettingen/Teck 3:4

In Oberensingen sahen die 40 Zuschauer eine der abwechslungsreichsten Partien des Tages. Dettingen ging zunächst durch einen Foulelfmeter von Hüseyin Kisa (24.) in Führung, doch die Hausherren drehten das Spiel noch vor der Pause: Erst unterlief Florian Gautsch (28.) ein unglückliches Eigentor, dann brachte Joshua Schiettinger (37.) Oberensingen mit 2:1 in Front.

Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse. Redon Gashi (49.) glich aus, bevor Florian Gautsch (60.) seinen Fehler aus der ersten Halbzeit wiedergutmachte und Dettingen mit 2:3 in Führung schoss. Die Reserve des TSV kam durch Marius Graß (70.) noch einmal zum 3:3 zurück. Die Schlussphase wurde hitzig: Erst sah Francklin Saindina (75.) auf Seiten der Gastgeber Gelb-Rot, dann nutzte Dettingen die Überzahl eiskalt aus. Gabriel Müller markierte in der 78. Minute den Treffer zum 3:4-Endstand.

FC Kirchheim/Teck – TV Bempflingen 3:3

Ein echtes Drama erlebten die Fans in Kirchheim, wo die Punkte erst tief in der Nachspielzeit geteilt wurden. Bempflingen ging durch Patrick Kegel (33., FE) in Führung, doch Ranko Malbasic drehte die Partie für den FC mit einem Doppelschlag (39. und 43. per Foulelfmeter) noch vor der Halbzeit auf 2:1.

Im zweiten Durchgang glich Kilian Tönnies (56.) zunächst aus, bevor Jeremy Sunda in der 78. Minute das 3:2 für Kirchheim erzielte. Die Hausherren wähnten sich bereits am Ziel, doch der TV Bempflingen gab nicht auf. In der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) war es David Wetzel, der den viel umjubelten Treffer zum 3:3-Endstand markierte.

TSV Grafenberg – TSV Linsenhofen 5:1

Der TSV Grafenberg feierte einen ungefährdeten Heimsieg und ließ den Gästen aus Linsenhofen kaum eine Chance. Frieder Geiger (18.), Dennis Roller (27.) und Toni Gönninger (44.) sorgten bereits zur Halbzeit für eine komfortable 3:0-Führung. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff erhöhte Felix Füßle (47.) auf 4:0. Linsenhofen gelang durch Erik Kopnyk (75.) zwar der Ehrentreffer zum 4:1, doch den Schlusspunkt setzte erneut Frieder Geiger in der 89. Minute zum souveränen 5:1-Endstand.

SGM Owen Unterlenningen – VfB Neuffen 2:2

Die SGM Owen Unterlenningen verspielte vor heimischer Kulisse eine Zwei-Tore-Führung. Zunächst sah alles nach einem Heimsieg aus, als Julian Deuschle (11.) und Max Kammerer (28.) die SGM früh mit 2:0 in Front brachten. Der VfB Neuffen bewies jedoch Moral und verkürzte noch vor der Pause durch Oktay Sahin (39.) auf 2:1. In einer umkämpften zweiten Halbzeit rettete Stephan Rothweiler den Gästen mit seinem Treffer in der 76. Minute das 2:2-Unentschieden.

SG Erkenbrechtsweiler-Hochwang – TV Neidlingen 1:2

In einer lange torlosen Begegnung fiel die Entscheidung erst im zweiten Durchgang. Dominik Despot brachte die SG in der 58. Minute zunächst mit 1:0 in Führung, doch die Freude währte nur kurz. Praktisch im Gegenzug markierte Tobias Marx (62.) den Ausgleich für Neidlingen. In der Schlussphase hatten die Gäste das glücklichere Ende für sich: Sebastian Huonker erzielte in der 82. Minute den 1:2-Siegtreffer für den TV Neidlingen.

TSV Altdorf – FV 09 Nürtingen 2:5

Die Nürtinger zeigten sich offensiv extrem effektiv und entführten die drei Punkte souverän aus Altdorf.

TSV Harthausen – TSV Neckartailfingen 4:0

Eine klare Angelegenheit bekamen die Zuschauer in Harthausen zu sehen. Die Hausherren dominierten das Geschehen von Beginn an. Jan Towarnicki eröffnete in der 15. Minute, bevor ein unglückliches Eigentor von Nico Schruff (29.) den Vorsprung auf 2:0 ausbaute. Noch vor der Pause machte Tizian Rossricker (45.) mit dem 3:0 alles klar. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Fabian Schürg in der 88. Minute zum 4:0-Endstand.

AC Catania Kirchheim – SGM Höllbach 7:0

Die beeindruckendste Einzelleistung des Spieltags gab es bei Catania Kirchheim zu bestaunen. Während Manuel Renz (4.) und Furkan Aksan (13.) die weiteren Treffer beisteuerten, gehörte die Bühne allein Santiago Potenza. Mit einer unglaublichen Fünf-Tore-Gala (10., 24., 52., 79. per FE und 89.) zerlegte er die SGM Höllbach fast im Alleingang. Am Ende stand ein 7:0-Kantersieg für die Hausherren.

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Kreisliga A3:

SV Ebersbach/Fils II – SSV Göppingen 1:1

In Ebersbach sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie, bei der die Tore jeweils zu Beginn beider Halbzeiten fielen. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 12. Minute durch Loris Kühne mit 1:0 in Führung. Ebersbach konnte den knappen Vorsprung in die Kabine retten, wurde jedoch kurz nach dem Wiederanpfiff kalt erwischt. In der 52. Minute markierte Simon Bulaman den Ausgleich zum 1:1. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams die Entscheidung, doch die Defensivreihen standen stabil, sodass es bei der Punkteteilung blieb.

TSGV Albershausen – SC Uhingen 1:3

Der SC Uhingen präsentierte sich auswärts effizient und sicherte sich drei wichtige Zähler. Kurz vor der Pause brachte Yunus Yilmaz (43.) die Gäste in Front. Im zweiten Durchgang baute Uhingen die Führung konsequent aus: Zunächst traf Pietro Licata (59.) zum 0:2, ehe Cherif Sekou in der 77. Minute mit dem 0:3 für die Vorentscheidung sorgte. Albershausen gab sich zwar nicht auf, kam durch Pascal Hagmann (87.) kurz vor Ende aber nur noch zum 1:3-Ehrentreffer.

VfR Süßen – TV Deggingen 1:4

Eine klare Angelegenheit war das Duell in Süßen, bei dem die Gäste aus Deggingen von Beginn an das Heft in der Hand hielten. Ein früher Doppelschlag durch Jan Grill (20.) und Nico Klein (30.) sorgte für eine beruhigende 0:2-Pausenführung. Süßen kehrte motiviert aus der Kabine zurück und schöpfte Hoffnung, als Nils Biegert (52.) auf 1:2 verkürzte. Die Antwort des TV Deggingen ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Julian Maurer (60.) stellte den alten Abstand wieder her, bevor Lucca Till in der 90. Minute den Schlusspunkt zum 1:4-Endstand setzte.

1. FC Rechberghausen – TSV Ottenbach 2:6

Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer in Rechberghausen zu sehen, wobei der TSV Ottenbach eine beeindruckende Offensivleistung ablieferte. Nach der Führung durch Jonas Kuckartz (23.) und dem 0:2 durch Christian Frey (37.) erhöhte erneut Kuckartz (54.) sowie Marius Raindl (64.) auf 0:4. Rechberghausen meldete sich durch Denny Fuchs (74.) kurzzeitig zurück, doch Fabrizio Di Liberto antwortete postwendend (75.). In der Schlussphase trafen noch Luca Palatinus (81.) für die Hausherren und erneut Di Liberto (90.) zum deutlichen 2:6-Auswärtssieg für Ottenbach.

SG Bad Überkingen/SSV Hausen – SG Jebenhausen/Bezgenriet 09 1:0

In einer nervenaufreibenden Begegnung, die lange Zeit nach einem torlosen Unentschieden aussah, fiel die Entscheidung buchstäblich in letzter Sekunde. Beide Mannschaften neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld, und klare Torchancen blieben Mangelware. Als die meisten Zuschauer bereits mit einer Punkteteilung rechneten, schlug die Stunde von Patrick Teuber: In der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) erzielte er den viel umjubelten Treffer zum 1:0-Sieg für die SG Bad Überkingen/Hausen.

TSV Wäschenbeuren – KSG Eislingen 1:2

Diese Partie war geprägt von Standardsituationen und einer hitzigen Schlussphase. Tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Samil Gün die Gäste per Handelfmeter (45.+9) in Führung. Wäschenbeuren kam im zweiten Durchgang zurück, als Sven Lechleitner (68.) einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich verwandelte. Den "Lucky Punch" für Eislingen setzte schließlich Efkan Kirdar in der 82. Minute. Kurz vor dem Abpfiff wurde es noch einmal turbulent: Elias Kirec sah auf Seiten der KSG Eislingen in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte, was am 1:2-Auswärtssieg jedoch nichts mehr änderte.

SV Croatia 2012 Geislingen – FTSV Kuchen 0:1

In Geislingen entwickelte sich ein zähes Ringen um jeden Zentimeter Boden. Beide Teams legten großen Wert auf eine kompakte Defensive, wodurch es nur wenige spielerische Highlights gab. Das Spiel wurde schließlich durch eine Einzelaktion entschieden: In der 79. Minute fand David Kienle die entscheidende Lücke und markierte das goldene Tor zum 0:1. Der FTSV Kuchen verteidigte den knappen Vorsprung in der Schlussphase leidenschaftlich und nahm die drei Punkte mit nach Hause.

TSV Eschenbach – TV Altenstadt 3:1

Eschenbach sicherte sich einen Heimsieg in einer Partie, die bis in die Nachspielzeit hinein spannend blieb. Hansjörg Aust brachte die Hausherren kurz vor der Pause (43.) in Führung, doch Altenstadt antwortete noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Ekrem Hodžić (45.+2) mit dem Ausgleich. Das Unentschieden hielt bis zur Schlussphase, in der Nico Schurr zum Matchwinner avancierte. Erst traf er in der 80. Minute zur erneuten Führung, bevor er in der Nachspielzeit (90.+2) mit seinem zweiten Treffer den 3:1-Endstand perfekt machte.

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