TSG Esslingen dreht auf, AC Catania siegt 7:0, TSV Ottenbach glänzt

Kreisliga A1:

FV Plochingen II – VfB Oberesslingen/Zell 0:5

Der VfB Oberesslingen/Zell feierte in Plochingen einen glatten Kantersieg und ließ von Beginn an keinen Zweifel an der Rollenverteilung aufkommen. Bereits in der 1. Minute überrumpelten die Gäste die Hausherren durch Okan Turp, der zur frühen Führung traf. Plochingen bemühte sich zwar um Stabilität, musste aber kurz vor dem Pausentee das 0:2 durch Emre Gündüz (44.) hinnehmen. Nach dem Seitenwechsel spielten die Gäste ihre Überlegenheit konsequent aus: Antonio Blazevic (53.), Yannick Stege (63.) und schließlich Yasin Karaca (77.) schraubten das Ergebnis auf den deutlichen 0:5-Endstand hoch.

SC Altbach – TSV Wernau 3:1

In Altbach sahen die Zuschauer eine spannende Partie, die erst in der Schlussminute endgültig entschieden wurde. Ercem Salman brachte die Hausherren praktisch mit dem Halbzeitpfiff (45.) in Führung. Wernau gab sich jedoch nicht geschlagen und kam im zweiten Durchgang durch Florin Köck (69.) zum Ausgleich. Die Freude der Gäste währte allerdings nur kurz, da Umut Boylu nur drei Minuten später (72.) die prompte Antwort zum 2:1 fand. In der 90. Minute machte erneut Ercem Salman mit seinem zweiten Treffer alles klar und sicherte Altbach den 3:1-Heimsieg.

FV Spfr Neuhausen II – ASV Aichwald 2:0

In Neuhausen entwickelte sich ein Geduldsspiel, bei dem die Entscheidung erst tief in der zweiten Halbzeit fiel. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams, bis die Hausherren in der 73. Minute einen Foulelfmeter zugesprochen bekamen. Max Wanner behielt die Nerven und verwandelte zum 1:0. Aichwald warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, wurde aber eiskalt ausgekontert: Eric Tambe Ayuk erzielte in der 85. Minute den Treffer zum 2:0-Endstand.

SG Eintracht Sirnau – TV Unterboihingen 0:4

Eine souveräne Auswärtsleistung lieferte der TV Unterboihingen in Sirnau ab. Die Gäste kontrollierten das Geschehen weitestgehend und gingen durch Jannik Heim (26.) in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Cedric Guarino (41.) auf 0:2. Sirnau fand auch im zweiten Durchgang kein wirksames Mittel gegen die stabile Defensive der Gäste. In der Schlussphase avancierte Robin Schober-Slis zum Matchwinner: Er markierte in der 81. Minute das 0:3 und setzte in der Nachspielzeit (90.+4) den Schlusspunkt zum 0:4-Auswärtssieg.

VfB Reichenbach/Fils – TSV Notzingen 3:2

In Reichenbach sahen die Fans einen packenden Schlagabtausch. Die Hausherren erwischten den besseren Start und führten durch Charalampos Kiouptsidis (16.) und Anthony Fotarellis (37.) bereits komfortabel mit 2:0. Notzingen schlug jedoch noch vor der Pause durch Veli Boz (40.) zurück. In der zweiten Halbzeit blieb es lange beim knappen Vorsprung, bis Kaan Umutlu in der 86. Minute das vermeintlich entscheidende 3:1 erzielte. Notzingen kam durch Patrick Sipp (90.) zwar erneut zum Anschluss, doch für eine Aufholjagd in der Nachspielzeit reichte es nicht mehr.

TSG Esslingen – TV Hochdorf 7:2

Vor 80 Zuschauern brannten die Esslinger ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab. Die Partie startete furios: Yonathan Semere traf in der 1. Minute zur Führung, was Sebastian Kuhn (3.) postwendend ausglich. Doch Esslingen blieb am Drücker: Enes Coskun (7.) und Eray Gercekdogan (25.) stellten auf 3:1, ehe Tobias Kautter (42.) für Hochdorf verkürzte. Nach dem Seitenwechsel wurde es die große Show von Enes Coskun: Erst verwandelte er einen Foulelfmeter (50.), dann legte Etienne Balthasar (64.) nach, bevor Coskun mit zwei weiteren Treffern (68., 80.) seinen Viererpack und den 7:2-Endstand perfekt machte.

TSV Deizisau – TB Ruit 4:3

Ein wahres Spektakel bekamen die 100 Zuschauer in Deizisau zu sehen, wo die Führung ständig wechselte. Nick Hamann brachte Deizisau in der 12. Minute in Front, Andreas Böhm (35.) glich aus, doch Dennis Köber (42.) besorgte die Pausenführung für die Hausherren. Nach dem Wechsel schien Deizisau durch Hamanns zweiten Treffer (56.) auf der Siegerstraße, doch Ruit antwortete sofort durch Dirk Schimmele (58.). Ein offener Schlagabtausch folgte: Dennis Köber (61.) erhöhte auf 4:2, doch nur drei Minuten später hielt Jannik Ehrmeier (64.) die Partie mit dem 4:3 offen. In einer dramatischen Schlussphase rettete Deizisau den knappen Vorsprung über die Zeit.

TSV Wendlingen – TV Nellingen 3:0

Der TSV Wendlingen sicherte sich einen Heimsieg in einer Partie, die in der zweiten Halbzeit auch hitzig wurde. Janis Schubert brach in der 36. Minute den Bann und erzielte die Führung. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Cosimo Attorre (56.) auf 2:0. Die Hoffnungen der Nellinger auf ein Comeback schwanden endgültig, als Daniel Prekaj in der 74. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. In Überzahl machte Sedat Ibak in der 83. Minute mit dem Treffer zum 3:0 alles klar.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.