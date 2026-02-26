TSG erwartet bei Verbandsliga-Neustart Spitzengegner FC Holzhausen

– Foto: Thomas Nast

Offensive, Offensive, Offensive: Wenn am Samstag um 14 Uhr der FC Holzhausen auf die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach trifft, wissen die Fans der TSG aus den vergangenen Jahren bereits, was sie vom Gegner erwarten können. Der Tabellenzweite aus dem Nordschwarzwald hatte in den letzten Verbandsligasaisons reihenweise den besten Angriff gestellt und aberwitzige Torquoten produziert. Stürmer Jannik Michel allein kam teils auf 40 Tore und mehr. Während der Angreifer zur Winterpause erneut bei 18 Toren liegt, sind seine Teamkollegen in dieser Runde allerdings noch nicht im gewohnten Torrausch. „Nur“ die drittmeisten Tore erzielten Spieler des FCH bislang.

Das Prunkstück der Mannschaft von Daniel Seemann ist mittlerweile die Defensive. Nur 13 Tore kassierte man bisher und damit deutlich weniger als jedes andere Team der Liga. Mit sechs Punkten aus den letzten drei Spielen vor der Winterpause kann sich die Form der Holzhausener weiterhin sehen lassen.

Für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach wartet also eine gewohnt harte Nuss. Beim Team von Trainer Patrick Faber und Assistent Bastian Heidenfelder kamen aus den letzten drei Spielen vor der spielfreien Zeit noch drei Punkte zusammen, wodurch man in der Tabelle etwas abrutschte und auf Rang sieben überwinterte. Mit guten Ergebnissen in der Vorbereitung scheint die Form bei den Weststädtern allerdings wieder aufsteigend zu sein. Klare Siege gegen Laupheim, Waldhausen und Böbingen sowie ein Remis gegen Waldstetten und eine 4:5-Niederlage gegen Oberligist Essingen machen dabei Mut.