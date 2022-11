TSG entscheidet Kellerduell für sich

Die TSG Pasing gewinnt das Auswärtsspiel bei der Hertha aus München knapp mit 2:1. Vorab durfte so ziemlich jedem klar gewesen sein, dass das Spiel mehr als wichtig war.

Fokussiert starteten die Gäste ins Spiel und erarbeiteten sich mehrere Torchancen. So gelang Mats Wirtgen nach schönem Alleingang über den linken Flügel das verdiente 1:0. Die TSG spielte weiterhin diszipliniert und ließ nichts der Hausherren zu. Doch ab der 30. Minute kippte das Spiel: Christian Krug verschuldete einen Elfmeter, eine „50/50“ Entscheidung zugunsten der Gastgeber. Den anschließenden Elfmeter konnte Christian Krug grandios parieren, jedoch reagierte der Elfmeterschütze am schnellsten und konnte anschließend den Ball einschieben.

In Halbzeit zwei verkrampfte das Spiel zunehmend, es gab so gut wie keine Tormöglichkeiten auf beiden Seiten, zudem wurden viele Zweikämpfe geführt - typisch für solch ein Spiel. In der 80. Minute bekam die TSG eine Ecke zugesprochen. Luca Steinert brachte diese butterweich in den Strafraum wo Tomas Honold in der Luft stand und den Ball wuchtig ins rechte untere Eck köpfte - keine Chance für den Torhüter.