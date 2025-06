TSG entführt aus Gartenstadt 3 Punkte

TSG Fredersdorf-Vogelsdorf nach Sieg gegen SV Gartenstadt – Foto: Melissa Zoe Tack

Ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem die Gäste aus Fredersdorf-Vogelsdorf am Ende als Sieger in "brütender Hitze" auf Gartenstadts Platz ihren "Dreier" feierten. Mit einem Handelfmeter, den Schiedsrichterassistent Moritz Deland eindeutig an Schiedsrichterin Eyleen Rother bestätigte, machte Tim Bieder souverän seinen Zehnten Saisontreffer. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Gäste das Glück des Tüchtigen, nachdem ein von halbrechts geschossener Freistoß vom Hausherren- Spielführer Vincent Schleiermacher dessen Teamkollege Richard Werner Griebel an den Pfosten des TSG-Tores hämmerte und das Leder in die Arme von Keeper Leonard Pries zurück sprang.

Sofort nach Wiederbeginn in Folge des Anstosses der TSG-Elf rutschte der Ball nach Absatzkick von Anthony Scheib an der Hintermannschaft Gartenstadts durch ins Leere und blitzschnell nutzte der technisch starke Kilian Spick die Lücke mit flinkem Lauf und Abschluss ins obere linke Torwarteck zum 0 : 2 . Torwart Philipp Matthes kratzte zwar noch an der "Pille", doch waren seine starken Bemühungen zu knapp. Auf der anderen Seite verhinderte Keeper Pries mit einer Fußparade einen möglichen Anschlusstreffer und auch Phil Dümling rettete in letzter Not mit einem Kopfball (56. min.) vor der Torlinie das zu Null.