TSG empfängt abstiegsbedrohten Namensvetter aus Tübingen

– Foto: Zafer Hosman

Nach dem Rückschlag im letzten Spiel in Esslingen steht für die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ein entscheidendes Spiel in der Verbandsliga bevor. Am Samstag um 15.30 Uhr trifft die Faberelf auf die abstiegsgefährdete TSG Tübingen. Während Hofherrnweiler nach der bitteren 2:3-Last-Minute-Niederlage in Esslingen als Tabellenachter den Abstand nach hinten zurückgewinnen möchte, geht es für die Gäste aus Tübingen um wertvolle Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Die Mannschaft von Trainer Michael Frick steht derzeit auf dem 15. Platz und damit drittletzten Rang – mit acht Punkten Rückstand aufs rettende Ufer. Hoffnung schöpft die TSG Tübingen jedoch aus ihrer aktuellen Form: In den letzten fünf Spielen holten sie drei Siege, darunter ein beachtlicher 3:1-Erfolg in Dorfmerkingen. Diese Reihe von positiven Ergebnissen will genutzt werden, um in Hofherrnweiler weiter Hoffnung in der fast aussichtslosen Lage zu gewinnen.

Die Gastgeber aus Hofherrnweiler müssen hingegen eine ärgerliche Niederlage zuletzt verkraften. In Esslingen startete die Mannschaft von Patrick Faber und Bastian Heidenfelder stark in die Begegnung und führte nach einer Viertelstunde mit 2:1. Am Ende entschied ein später Treffer in der 89. Minute zugunsten der Esslinger. Nun gilt es für die Elf vom Sauerbach, die Konzentration hochzuhalten und vor heimischem Publikum wieder Punkte einzufahren.

Auch wenn die Platzierungen der beiden Teams kaum unterschiedlicher sein könnten, ist die Motivation doch dieselbe. Während für die Tübinger allerdings kaum noch Hoffnung besteht, ist Hofherrnweiler derzeit Achter. Die Faberelf benötigt aber weiterhin Punkte, um sicher die Saison zu beenden.