– Foto: https://www.fcnagelberg.de/8-spieltag-fc-nagelberg-vs-tsg-ellingen-02-00/

TSG Ellingen verdirbt Nagelberger Kirchweih-Laune

Beim Kirchweihspiel des FC Nagelberg auf dem Sportgelände in Schambach erwischten die Gäste aus Ellingen zunächst den besseren Start. Die Mannschaft um Spielertrainer Mario Swierkot lies den Ball in den eigenen Reihen laufen und versuchte dadurch den Gegner müde zu spielen. Eine erste Annäherung an das FC Tor registrierten die rund 150 Zuschauer nach 20 Minuten. Die gut getimte Hereingabe durch Marcel Hirschmann fand im Sturmzentrum Kevin Enser, der den Ball allerdings nicht richtig traf. Auf der anderen Seite war Gäste Keeper Patrick Herrmann bei einem Flachschuss auf dem Posten. Fast schon logisch ging es torlos in die Halbzeit.