– Foto: Mario Miehling

TSG Ellingen unterliegt SG HHD

Die TSG aus Ellingen erwischte im Heimspiel gegen die SG Heidenheim einen denkbar schlechten Start. Bereits nach drei Minuten lag die Mannschaft um Spielertrainer Mario Swierkot mit 0:1 in Rückstand. Vorausgegangen war ein zu kurzer Rückpass welchen Gästestürmer Jannis Stoll antizipieren und im Anschluss aus kurzer Distanz einschieben konnte. Nur sieben Minuten später kamen die Hausherren allerdings zurück. Nach einem sehenswerten Flankenlauf von Uwe Schütz stand Mario Swierkot im Heidenheimer Strafraum goldrichtig und köpfte zum 1:1 Ausgleich ein. In der Folgezeit gab es aus Ellinger Sicht die ein oder andere gefährliche Situation zu notieren die durch fehlende Kaltschnäuzigkeit ungenutzt blieb. Besser machten es die Spieler vom Hahnenkamm. Nach einem Eckball war Michael Oettinger zur Stelle und brachte mit seinem platzierten Kopfball seine Mannschaft wieder in Front. Die knappe Führung war gleichzeitig der Halbzeitstand.