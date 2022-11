– Foto: Thomas Rinke

TSG Ellingen entscheidet Torfestival für sich

Den Torreigen, in einem ereignisreichen Spiel eröffnete bereits nach neun Minuten Marcel Hirschmann zu Gunsten der Ellinger. Seine Kopfballverlängerung segelte unhaltbar ins Torecke. Kurze Zeit verpasste Hirschmann die große Möglichkeit, die Führung auszubauen. Etwas überhastet setzte er den Ball aus kürzester Distanz neben das Tor. Von den Gästen war bis zur 45. Minute in der Offensive nichts zu sehen. Doch mit der ersten Torannäherung gelang der Ausgleich. Einen Schuss von Julian Bauer konnte TSG-Keeper Patrick Herrmann zwar noch parieren, doch der Ball tropfte auf die Linie wodurch FC-Stürmer Patrick Igert keine Mühe hatte einzuschieben. Etwas schmeichelhaft ging es für beide Teams für 15 Minuten zum Aufwärmen in die Kabinen. Der zweite Durchgang startet ebenfalls mit einem frühen Ellinger Tor. In der 50. Minute netzte Spielertrainer Mario Swierkot zu seinem 8. Saisontor und der erneuten Führung ein. Diese sollte allerdings nur wenige Augenblicke bestand haben. Innerhalb von zehn drehten die Gäste das Spiel komplett zu ihren Gunsten. Sowohl Jürgen Stör als auch Omeed Shakoor profitierten bei beiden Treffern von teilweise zu behäbig agierenden Ellingern, die in beiden Szenen nicht gut aussahen. Angestachelt vom erneuten Rückschlag lies die Antwort der Hausherren nicht lange auf sich warten. Der emsige Fazli Bajramaj glich wiederum nur zwei Minuten später zum 3:3 aus (68.). Angefixt von der emotionalen Stimmung von Außen erspielten sich die Ellinger Chance um Chance. In der 77. Minute ging die Heimelf durch einen Distanzkracher von Mario Swierkot zum bereits dritten mal in diesem Spiel in Führung. Ein, zwei brenzlige Situationen mussten die Ellinger in der Folgezeit noch überstehen, trotzdem stand am Ende ein verdienter, wenn auch knapper Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Aha.