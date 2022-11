– Foto: Thomas Rinke

TSG Ellingen bezwingt SV Westheim klar

Die ersten Momente in der Partie zwischen dem SV Westheim und der TSG Ellingen waren geprägt von vielen Ballverlusten und Ungenauigkeiten im letzten Drittel beider Mannschaften. Auf dem schwer zu bespielenden Rasen waren allerdings die Gäste das Team mit dem Mehranteil an Ballbesitz und dem zielstrebigeren Drang nach Vorne zu spielen. Dieses Bemühen wurde relativ früh im Spiel belohnt. Eine ursprünglich als Schuss gedachte Hereingabe von Marcel Hirschmann erreichte am langen Pfosten Michael Fackelmeier, der wenige Mühe hatte aus kurzer Distanz zu seinem 1. Saisontor einzuschieben (25.). Kurz vor der Pause verpasste dann Hirschmann selbst die große Möglichkeit die Führung auszubauen. Nach einem mustergültigem Zuspiel von Spielertrainer Mario Swierkot erwischte Ellingens Nummer 23 den Ball nicht richtig und setzte das Spielgerät über das Netz. Nach Wiederanpfiff kamen zunächst die Hausherren sehr mutig aus der Kabine, nachdem diese im ersten Durchgang nahezu ohne nennenswerte Aktionen blieben. Trotzdem fehlte mitunter der letzte Pass um wirklich für Gefahr vor dem TSG-Tor zu sorgen. Viele Unterbrechungen, die durch Fouls und Abseitsentscheidungen hervorgingen, diktierten das Spielgeschehen. Etwas plötzlich fiel ca. 20 Minunten vor Spielende das 2:0 der Gäste. Auf der rechten Seite war Leon Pfefferlein durchgebrochen, der 12 Meter vor dem Tor Marcel Hirschmann fand und dieser SV-Schlussmann Kleemann keine Chance ließ. Für die endgültige Vorentscheidung sorgte zehn Minuten vor Schluss Mario Swierkot (81.). Mit dem zur keiner Zeit gefährdetem Auswärtssieg behalten die Ellinger Platz 6 und den Anschluss an die oberen Tabellenplätze inne.