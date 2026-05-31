TSG-Elf belohnt sich verdient !

3 Torschützen, Fabian Lihsa, Marc Maiwald und Paul Ziemann – Foto: Julia Gottschalk

Auf dem herrlichen Rasen im "Glückauf-Stadion " in Rüdersdorf zeigten beide Mannschaften ein rasantes spannendes Kreisliga-Derby, wobei am Ende die Gäste aus Fredersdorf-Vogelsdorf sich mit drei gut herausgespielten Treffern den Sieg markierten.

In den ersten zwanzig Spielminuten tasteten sich beide Teams bei wechselndem Tempo gut ab, wobei Fredersdorfs Max Hegewald per Kopfball einen versuchten Angriff verhinderte (7. min.) und Sean Röhl (14.) am hinteren Toreck neben seinem Torwart klärte. Einen Freistoss der Hausherren köpfte Röhl zur ersten Ecke für den MSV (18.).

Obwohl die Rüdersdorfer Mannschaft in der "Formtabelle" am Ende stehen zeigten sich die Spieler von Trainer Sven Clausnitzer von Beginn an in sehr guter Verfassung. Besonders von Emmanuel Le Prince Bogana strömte oftmals Gefahr in Richtung TSG-Tor auf.

Zuvor hatten die Fredersdorf-Vogelsdorfer bereits dreimal Eckbälle gebracht. Schon nach zwei Spielminuten gelang durch Maurice Völckerts Absatzkick an der Box auf Arthur Tabler weitergeleitet ein folgender Kopfball von Fabian Lihsa den Rüdersdorfs Keeper Valentyn Podolskyi zur Ecke zwang. Auf der parallelen Angriffseite holte Völckert den nächsten Eckball heraus, den Jastin Heller in eine Abwehrspielertraube der Gastgeber köpfte. Auch eine Flanke Röhls, die Marc Maiwald gekonnt aufnahm und abschloss führte zum Eckball, den erneut Lihsa ausführte. Der anschliessend dynamische Konter der Rüdersdorfer wurde von Tim Bieder abgefangen und postwendend über Völckert zu Tabler gebracht, dessen Abschluss am Sechszehner über das Tor der Gastgeber zischte.

Ein Konter der Gastgeber, den Rüdersdorfs Julian Kroll in der Spitze aufnahm und dessen Abschluss aufs TSG-Tor von Torwart Leonard Pries stark pariert wurde erhöhte die gespannte Situation der Begegnung. Einen folgenden Angriff über rechts von Dave Lücht klärte Heller zum zweiten Eckball für die Rüdersdorfer, der nichts einbrachte.

Eine plötzliche Spielunterbrechung folgte und Rüdersdorfs Torwart musste versorgt werden (28.). Auf Seiten der Gäste konnte sich Rüdersdorfs Bogana "durchtanken" und Torwart Pries auf seiner kurzen Torecke prüfen (33.). Den folgenden Eckball köpfte Bogana am Tor vorbei.

Fredersdorf-Vogelsdorfs Elf rückte jedoch immer weiter nach vorn auf, trotz der Gefahr auf weitere Konter, wobei erneut Pries mit reaktionsschneller Parade gegen Justin Lücht (40.) klärte. Im Gegenzug setzte sich Tabler an der Grundlinie der Rüdersdorfer durch und passte auf Florian Ottomann in die Box, dessen sofortiger Abschluss von Keeper Podolskyi gehalten wurde. Eine sehenswerte Dreier Kombination über Lihsa zu Phil Dümling auf Bieder, mit dessen Abschluss, klärte der Rüdersdorfer Torwart erneut zur Ecke. Dann Halbzeitpause !

Eine Offensive der Fredersdorf-Vogelsdorfer wurde mit Beginn der zweiten Halbzeit deutlicher. Nachdem Völckerts Abschluss neben dem Rüdersdorfer Tor vorbeiging folgte ein Dribbling von Lihsa aufs das MSV- Tor zu, wobei das Pausen-Zielwasser womöglich noch nicht wirkte und sein Schuss knapp das Tor verfehlte. Dann fasste sich Maiwald ein "Herz" und lief an der rechten Auslinie von Mitte des Feldes bis zum Strafraum an allen vorbei, doch erneut Podolskyi klärte seinen Schuss zur Ecke.

TSG-Trainer Timo Kornheim reagierte nun mit Spielerwechsel für einen konstanteren Angriff, indem Kilian Spick und Paul Ziemann frischen "Wind" bringen sollen. Tatsächlich ging dieser Plan bald auf. Doch vorher kam Bogana noch einmal gefahrvoll vor das Fredersdorfer Tor, aber Keeper Pries kam ihm zuvor (65.).

Über die linke Angriffseite der Gäste wirkte der eingewechselte Spick als Unruheherd für die Hausherren. Zunächst hatte jedoch Heller mit Kopfball nach Flanke Bieders das Tor noch knapp verfehlt. Nach erneuter Spielunterbrechung wegen des am Boden liegenden Torwarts der Rüdersdorfer, diesmal weit vor seinem eigenen Strafraum, brachte der dribbelstarke Spick das Leder nach Innen zu Maiwald. Der lies sich die Gelegenheit diesmal nicht nehmen und lief auf das Tor der Rüdersdorfer rasant zu, hob den Ball über den entgegenkommenden Podolskyi in die Tormaschen zum 0 : 1 !

Der "Bann" war gebrochen. Auf Rüdersdorfs Abwehrseite musste Ivan Antoniuk verletzt aus dem Spiel (72.). Doch die Gastgeber gaben noch nicht auf ! Nach einem Freistoss kam erneut Bogana gefährlich auf der linken Aussenbahn mit Zuspiel auf Justin Lücht, doch Torwart Pries begrub den Ball unter sich und hielt das zu Null.

Auch Lihsa und Maiwald beidbeinig weiter stark in Richtung Tor. Maiwalds Dribbling zu Lihsa, doch der Schuss über die Querlatte, den nächsten Abschluss Lihsas wehrte Torwart Podolskyi noch ab. Im nächsten Angriff setzte sich der kämpferische Spick Aussen durch und das Leder kam zu Lihsa, der an der Rüdersdorfer Hintermannschaft vorbeidribbelte und flach platziert zum 0 : 2 einschoss.

In der Nachspielzeit wurde der Angriff der Gäste weiter forciert und erneut konnte Lihsa durch die Abwehrreihe der Rüdersdorfer hindurch auf den links mitlaufenden Ziemann den Ball zuspielen, der "eiskalt" zum 0 : 3 einschoss.

Am nächsten Samstag, den 6.6.26 empfängt Fredersdorf-Vogelsdorf den Tabellenführer SV Prötzel und das Spiel wird im Fernsehen bei "rbb" Live übertragen. Anpfiff schon 14 :00 Uhr. Der MSV Rüdersdorf empfängt um 15 : 00 Uhr den SV Gartenstadt.