TSG Ehingen verpflichtet neues Trainerduo zur kommenden Saison

„Mit Sopic und Schrode setzen wir auf ein erfahrenes Team, das den sportlichen Weg des Vereins erfolgreich weiterführen soll“, heißt es in der offiziellen Mitteilung der TSG Ehingen. Diese Entscheidung fällt in einer Phase, in der die erste Mannschaft sportlich um den Verbleib in der Landesliga Staffel 4 kämpft. Aktuell belegt die TSG nach 15 Spieltagen in der Abstiegsrunde mit elf Punkten den elften Tabellenplatz und steht damit auf dem vorletzten Platz. Zuletzt gelang beim 3:0 gegen Türkspor Neu-Ulm ein Achtungserfolg, der Zuversicht für die verbleibenden Begegnungen der Saison geben könnte.

Mario Sopic, 39 Jahre alt, bringt vielseitige Erfahrungen aus dem regionalen Fußball mit. Bis Ende März 2025 war er Cheftrainer beim SV Baustetten. Zuvor war er in der Saison 2020/2021 bis 2022/2023 Co-Trainer bei den Frauen des SV Alberweiler, davor zwei Jahre als Co-Spielertrainer beim FV Schelklingen-Hausen aktiv. Auch als Spieler kann Sopic auf Stationen im höherklassigen Amateurbereich verweisen, unter anderem bei der SpVgg Au in der Oberliga.

Mit Bernd Schrode rückt ein Jugendtrainer des Vereins in eine zentrale Rolle im aktiven Bereich auf. Schrode wird nicht nur Sopic in der Landesligamannschaft zur Seite stehen, sondern auch hauptverantwortlich die zweite Mannschaft betreuen. Die TSG schafft damit auch die Verzahnung zwischen Nachwuchs- und Aktivbereich und setzt auf eine Lösung aus den eigenen Reihen.

Am heutigen Donnerstag steht mit dem Auswärtsspiel beim FC Mengen die nächste sportliche Herausforderung an. Im engen Tabellenkeller bleibt jeder Punktgewinn entscheidend. Die strukturellen Weichen für die Zukunft sind nun gestellt – auf dem Rasen soll die Reaktion folgen.





Heute, 15:00 Uhr FC Mengen Mengen TSG Ehingen TSG Ehingen 15:00 PUSH