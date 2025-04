TSG Ehingen: Taner Celik gibt seinen Abschied bekannt

Taner Celik, der Cheftrainer der TSG Ehingen, hat sich entschieden, sein Amt zum Ende der Saison 2024/2025 niederzulegen. Diese Entscheidung fiel ihm nicht leicht, insbesondere nach den erfolgreichen Jahren, die er mit dem Verein verbracht hat. In einem offenen Statement erläuterte er die Gründe für seinen Abschied und blickte gleichzeitig auf die vergangenen Jahre zurück, in denen er die TSG Ehingen zu zahlreichen Erfolgen führte.

„Es war keine leichte Entscheidung, trotz Zusage die Zusammenarbeit zum Jahresende zu beenden“, beginnt Celik sein Statement. „Aber die aktuelle Situation und auch der Aufwand meinerseits ließ mir keine andere Wahl zu.“ Celik, der die TSG Ehingen nach der Winterpause der Saison 2021/22 übernommen hatte, konnte in seiner ersten Saison als Trainer gleich die Meisterschaft in der Bezirksliga Donau feiern. In der folgenden Saison gelang es ihm jedoch nicht, den Verein in der Landesliga Staffel 4 zu halten, und die TSG stieg ab. In der Saison 2023/24 führte er das Team zurück in die Landesliga, wieder als Meister der Bezirksliga Donau.

„Nach 3 1/2 tollen Jahren habe ich am vergangenen Donnerstag diesen Wunsch Marco (sportlicher Leiter) und Dirk (Abteilungsleiter) mitgeteilt, es war ein emotionales Gespräch aber mit viel Verständnis verbunden“, so Celik weiter. Der Abschied sei von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung geprägt gewesen. Besonders hervorhob Celik das freundschaftliche Miteinander und das vollste Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde. Diese Werte und die Erinnerungen an die gemeinsame Zeit werden ihm stets in Erinnerung bleiben.