TSG Ehingen: "Die Integration der jungen Spieler läuft sehr gut"

Ein Verein im Umbruch



Die TSG Ehingen befindet sich mitten in einem strukturellen Neustart. Nach dem Landesliga-Abstieg entschied sich der Verein für einen Generationswechsel. Mario Sopic beschreibt den Kern der Vorbereitung klar: „Ein großer Schwerpunkt ist einfach unsere jungen Spieler weiterhin schnell bei den Herren zu etablieren und zudem auch die Weiterentwicklung von den jungen Spielern.“ Ziel sei es noch kompakter und auch noch besser als Mannschaft zu funktionieren. "Wir wollen auf jeden Fall weniger Gegentore kriegen als in der Vorrunde, aber auch mehr Tore schießen.“ Zufriedenheit trotz Lernphase



Die sportliche Zwischenbilanz fällt differenziert aus. „Hört sich zwar komisch an für einen Landesligaabsteiger“, sagt Sopic, „aber für diesen Umbruch den wir dieses Jahr gemacht haben und den Weg den wir mit den jungen talentierten Spielern aus Ehingen gehen - die wirklich langsam auszubilden und aber auch weiterzuentwickeln - bewerte ich das Abschneiden eigentlich zufriedenstellend bis auf ein paar Ausreißer.“ Zwei bis vier verlorene Punkte schmerzen, doch die junge Elf habe bewiesen, dass es mit den Mannschaften im oberen Drittel und mithalten könne. Spiele gegen Aufheim/Holzschwang, Öpfingen und Türkgücü Ulm seien Belege dafür.

Jüngste Mannschaft der Liga



Besonders stolz ist Sopic auf die Integration der Talente. „Wir sind aktuell mit Abstand die jüngste Mannschaft in der Liga.“ Der Altersdurchschnitt der Startelf lag meist bei rund 22 Jahren, teilweise auch darunter. Spieler wie Noah Stark, Jan Fischer, Leo Papak und Malik Nicevic hätten richtig gut funktioniert und sich teils zum Stammspieler entwickelt. Für den Trainer ist das der größte Erfolg der Vorrunde. Offensive als Baustelle



Trotz ordentlicher Punktausbeute sieht Sopic klare Defizite: „Eindeutig war es der Offensivbereich.“ Die Chancenverwertung sei unzureichend gewesen. „Für die Möglichkeiten, die wir hatten haben wir einfach zu wenig Tore geschossen.“ Diese Erkenntnis führte direkt zu personellen Konsequenzen.