TSG Drais weiter auf Kurs

Die TSG Drais (in den roten Trikots) zeigt sich im Schlussspurt der Saison und im Duell mit dem VfB Bodenheim II (in Weiß) in bestechender Form. – Foto: Michael Wolff

„Wir haben Chancenwucher betrieben. Das Spiel hätte zweistellig ausgehen müssen. Der Torwart von 1817 hat sehr gut gehalten, wir haben vier Mal Aluminium getroffen und es unnötig spannend gemacht”, kommentierte FC-Spielertrainer Norman Loos. Beim Tabellenführer hätten sich der Schlendrian und Abstimmungsfehler eingeschlichen, wodurch es vor allem in der ersten Halbzeit eine enge Kiste gewesen sei. Nach Umstellungen zum zweiten Spielabschnitt habe der FC viel mehr Kontrolle bekommen, aber der TV habe es mit seinen Mitteln den Nackenheimern sehr schwergemacht.

Spvgg. Essenheim – FSG Jugenheim/Partenheim 4:3 (2:1)

Spvgg-Trainer Michael Ebling sagte: „Die Jugenheimer sind von der ersten Minute an im Eins-gegen-eins angelaufen und haben extremen Druck ausgeübt.” Nach etwa zehn Minuten habe sich die Spvgg. besser auf das Anlaufverhalten der FSG einstellen können und die Essenheimer Schienenspieler Julian Schmahl sowie Simon Müßig hätten die Eins-gegen-eins-Situationen sehr gut gelöst. Nach dem Konter-Ausgleich der FSG und der erneuten Führung durch einen Winkel-Distanzschuss von Pedro Mina Alves hätten die Gäste die Unordnung in der Spvgg-Hintermannschaft mit dem 2:2 bestraft. Im weiteren Spielverlauf sei es ein offener Schlagabtausch gewesen. „Im Grunde war es ein glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg für uns. Der Schiedsrichter hatte das wilde Spiel sehr gut im Griff”, Ebling abschließend.

Tore: 1:0 Julian Schmahl (9.), 1:1 Joshua Böhnke (15.), 2:1 Pedro Mina Alves (21., Distanzschuss), 2:2 Nils Markow (48.), 3:2 Eigentor von Tilo Treptow (50.), 3:3 Alexander Ziegert (67.), 4:3 Tobias Lipp (74.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Jonas Suhr (Spvgg. Essenheim) wegen Meckerns (35.)

TSG Drais – VfB Bodenheim II 7:1 (1:1)

„Tolle Leistung im für uns wichtigen Spiel gegen einen formstarken Gegner aus Bodenheim. Den Erfolg haben wir uns mit einer erneut famosen zweiten Halbzeit verdient. Das deutliche Endergebnis täuscht darüber hinweg, wie hart wir dafür kämpfen mussten. Besonders in der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir Glück hatten, nicht schon in der ersten Minute in Rückstand zu geraten. In der Folge hatten wir zwar die deutlich besseren Chancen, aber die Gäste haben uns defensiv sehr gefordert, sodass es verdient mit 1:1 in die Pause gegangen ist. Nach ein paar kleineren taktischen Korrekturen in der Pause haben wir die Angriffe der Bodenheimer wesentlich besser verteidigt und dadurch kaum noch Abschlüsse zugelassen. In der Offensive haben wir unsere Chancen wesentlich besser genutzt und konnten so das Ergebnis nach und nach ausbauen. Das Endergebnis von 7:1 ist deutlicher als das Spiel war. Die letzten drei Tore sind um die 90. Minute gefallen, als der Gegner seine Gegenwehr eingestellt hatte”, lautete das Statement des TSG-Trainers Andreas Herget.

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Tore: 1:0 Justus Becker (24.), 1:1 Luca Leber (41.), 2:1 Felix Neugebauer (47.), 3:1 Clemens Fränzl (56., Distanzschuss), 4:1 Noah Lourhnimi (78.), 5:1, 6:1 Simon Schärf (89., 90.), 7:1 N. Lourhnimi (90.)

Spvgg. Selzen – FC Lörzweiler 2:0 (1:0)

Spvgg-Trainer Markus Heise äußerte sich wie folgt: „In dem Prozess, in dem wir uns derzeit befinden, haben wir es geschafft, Derby-Mentalität an den Tag zu legen. Wir haben gefightet und waren füreinander da. Auch taktische Kniffe unseres Co-Trainers Daniel Berschet haben perfekt gegriffen. Das 1:0 war ein Schuss von der Mittellinie, bei dem Kevin Kästner herausragend erkannt hat, dass der gegnerische Torwart zu weit vor dem Tor gestanden und sich für das Tor des Monats beworben hat. Leidenschaftliche Verteidigung sowie gutes Umschalten haben für einen nicht unverdienten Sieg gesorgt. Das 2:0 hat Niklas Zeringer großartig eingeleitet: Dabei hat er den Ball festgemacht, den in die Tiefe gestarteten Rares Ionescu geschickt und ist selbst direkt tief gegangen, um sehenswert die Hereingabe per Direktabnahme zu vollstrecken. Top Mannschaftsleistung!”

Tore: 1:0 Kevin Kästner (35., Distanzschuss), 2:0 Niklas Zeringer (75.)

TSV Mainz-Ebersheim – FC Inter Mainz 1:3 (0:1)

„Spannendes Spiel von beiden Mannschaften, die hochkarätige Torchancen hatten. Ebersheim war in der ersten Hälfte spielerisch die bessere Mannschaft, aber nur bis zum Sechzehner. Dort haben sie etliche Möglichkeiten vergeben. Wir hatten zu viele Abspielfehler und konnten bei Balleroberung kaum unsere eigenen Chancen verwerten. Nach etwa einer halben Stunde ist das Spiel zentrierter geworden und wir haben immer mehr Zweikämpfe gewonnen. Zur zweiten Halbzeit hat der TSV gleich wieder mit Tempo begonnen. Doch dieses Mal haben wir schneller den Spielrhythmus gefunden und uns ist das 0:2 durch eine sehenswerte Kombination gelungen. Bis zum 1:2 war es ein Hin und Her mit vielen Eins-gegen-eins-Duellen und Abspielfehlern auf beiden Seiten. Der Spielstand hätte sich jederzeit ändern können. In der 85. Minute hat sich Mustafa Said richtig gut durchgesetzt und nach einem Alleingang für die Entscheidung gesorgt”, resümierte FC-Trainerin Beate Kiss.

Tore: 0:1 Simon Zuniga-Pandel (39.), 0:2 Philipp Lutzenburg (50.), 1:2 Felix Hoppe (78.), 1:3 Mustafa Said (82.)

SG Undenheim/Schornsheim - FVgg. Mombach 3:2 (2:0)

Das SG-Trainerduo um Daniel Fischer und Kai Rausch teilte mit: „In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie hat unsere Elf eine solide sowie reife Leistung gezeigt und es geschafft, zu den richtigen Zeitpunkten die Tore zu erzielen. In der Schlussphase ist Mombach zwar ergebnistechnisch nochmal herangekommen, ohne unsere Führung jedoch ernsthaft zu gefährden.”

Tore: 1:0 Noah May (11.), 2:0 Tomas Griskus (15.), 3:0 Aaron Haibach (66.), 3:1 Frederic Woernle (76.), 3:2 Tonyo Fakas (80.)

UDP Mainz – SG Rhein-Selz II 6:0 (3:0)

„Die richtige Antwort auf das nicht so gute Spiel letzte Woche. Die Mannschaft hat absoluten Charakter gezeigt und die Partie souverän und solide bestritten. Jetzt heißt es volle Konzentration auf die nächste Saison”, so Jóni Tiago do Amaral Marques, einer der sportlichen Leiter von UDP.

Tore: 1:0 Michele Fortunato (6.), 2:0 Pedro Miguel Teixeira Agrela (29.), 3:0, 4:0 M. Fortunato (33., 53.), 5:0 P. M. Teixeira Agrela (78.), 6:0 Mahir Amjahid (90.+3, per Kopf)

Heute, 19:30 Uhr FSV Oppenheim Oppenheim II FSV Saulheim Saulheim II 19:30 PUSH

FSV Oppenheim II – FSV Saulheim II

Die Partie wird am Dienstag, den 05.05.2026, um 19:30 Uhr angepfiffen.