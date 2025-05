Der VfB Bodenheim II und die TSG Drais haben sich ein packendes Duell geliefert. – Foto: Marcel Eichholz

TSG Drais siegt bei Schützenfest Aufholjagd des VfB Bodenheim II bleibt unbelohnt +++ SVW Mainz II gewinnt zweistellig +++ Klare Siege für TSV Ebersheim, FSG Jugenheim/Partenheim und Spvgg. Essenheim +++ TV 1817 Mainz II, FSV Saulheim II sowie UDP Mainz mit knappen Heimerfolgen

MAINZ-BINGEN. Am zurückliegenden Wochenende stand in der B-Klasse Mainz-Bingen der 27. Spieltag auf dem Programm.

SV Klein-Winternheim II – SVW Mainz II 0:10 (0:3) „Ungefährdeter Sieg für uns und auch in der Höhe in Ordnung“, sagte SVW-Trainer Donald Lepper. In der ersten Halbzeit habe es den Weisenauer an Ideen im Spiel nach vorne und an Tempo gefehlt. Im zweiten Spielabschnitt sei die SVW durch Veränderungen in der Aufstellung wesentlich schneller geworden und habe ihre Chancen in Tore ummünzen können. Der Kampf um die Meisterschaft bleibt aufgrund des Essenheimer Erfolgs weiter spannend: Die beiden Teams trennen lediglich zwei Zähler.

Tore: 0:1 Moritz Hartmann (9.), 0:2 Yannis Ikan (14.), 0:3 Yassin Agnaf (33.), 0:4 Anouar Boukhallouk (58.), 0:5 David Pavlovic (64.), 0:6 Linus Holzhäuser (65.), 0:7 D. Pavlovic (69.), 0:8 M. Hartmann (79.), 0:9 Torben Mayer-Thieltges (82.), 0:10 L. Holzhäuser (88.) So., 11.05.2025, 12:30 Uhr FSV Oppenheim Oppenheim II TSV Ebersheim Ebersheim 0 4 Abpfiff FSV Oppenheim II – TSV Mainz-Ebersheim 1897 0:4 (0:3) TSV-Trainer Michel Liebscher-Winckler kommentierte: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt meiner Mannschaft. Wir haben das Spiel über 90 Minuten kontrolliert, hinten stabil gestanden und uns zahlreiche Torchancen herausgespielt.“ Tore: 0:1 Alexander Bargende (12., Distanzschuss), 0:2, 0:3, 0:4 Manuel Eustermann (20.; 41.; 75., Kopfball) So., 11.05.2025, 12:30 Uhr TV 1817 Mainz TV 1817 Mainz II FVgg 03 Mombach 03 Mombach 2 1 Abpfiff TV 1817 Mainz II – FVgg. 03 Mombach 2:1 (1:0) TV-Trainer Carlo D’ Antonio fasste zusammen: „Unsere Mannschaft wollte den Sieg. Das hat man von Anfang an gesehen. Am Schluss ein verdienter Sieg, aber nach dem 2:0 haben wir es versäumt, weitere Tore nachzulegen. Die Abwehr hat gut gestanden und nichts zugelassen. Einzig beim 25-Meter-Freistoß in den Winkel war die Abwehr machtlos. Unsere A-Jugend-Spieler, die ich im Wechsel immer mal zu uns hole, zeigen sich immer besser im Spiel. Das Projekt Alt mit Jung klappt super.” Tore: 1:0 Ramadan Jasharovski (27.), 2:0 Luca Piccin (60.), 2:1 Sascha Koch (77., direkter Freistoß) So., 11.05.2025, 12:30 Uhr FSV Saulheim Saulheim II FC Inter Mainz Inter Mainz 3 1 Abpfiff FSV 1946 Saulheim II – FC Inter Mainz 3:1 (1:0) „Nach zwei schwächeren Auftritten haben wir die richtige Reaktion gezeigt. Wir sind verdient in Führung gegangen und hatten das Spiel über weite Strecken unter Kontrolle, haben es jedoch versäumt, das 2:0 nachzulegen, wodurch Inter zu Chancen auf den Ausgleich gekommen ist. In der zweiten Halbzeit haben wir erneut das Spielgeschehen bestimmt und uns schließlich mit dem 2:0 und 3:0 belohnt – damit war die Partie entschieden“, so das Fazit des FSV-Trainers Denis Scharffe. Tore: 1:0 Luis Breyer (17.), 2:0: 3:0 Dennis Dziewior (77., 83.), 3:1 Hendrik Diwo (88.)