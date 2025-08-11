TSG Drais hat mehr Körner

TSG Drais – FC Inter Mainz 3:1 (1:1)

„In einem - aufgrund der sehr warmen Temperaturen – nicht temporeichen Spiel konnten wir uns am Ende mit 3:1 durchsetzen. Erst nach dem 0:1 sind wir besser in die Partie gekommen”, befand TSG-Trainer Andreas Herget, der den schnellen Ausgleich kurz vor der Pause als wichtigen Knackpunkt sah. In der zweiten Halbzeit habe sich die TSG etwas steigern können, während die Gäste im Laufe des Spiels immer weiter abgebaut hätten. Die Draiser gingen rund eine Viertelstunde vor Schluss in Führung, nachdem sie - Hergets Ansicht nach - zuvor schon gute Gelegenheiten unkonzentriert zu Ende gespielt oder zu schwach abgeschlossen hätten. „Mit dem 3:1 zu Beginn der Nachspielzeit war das Spiel zu unseren Gunsten entschieden. Trotz des Sieges zum Auftakt ist uns bewusst, dass wir uns in den nächsten Wochen in vielen Bereichen noch steigern können”, so das Fazit des TSG-Trainers.

FC-Trainerin Beate Kiss fasste das Duell folgendermaßen zusammen: „Ein ausgeglichenes Spiel in der ersten Halbzeit. Beide Mannschaften hatten einige Tormöglichkeiten, die zu einem höheren Ergebnis hätten führen können.” Im zweiten Spielabschnitt hätten viele Wechsel auf Seiten der Gäste dazu geführt, dass sie nicht mehr richtig zu ihrem Spiel gekommen seien. Immer mehr Passfehler hätten sich eingeschlichen, sodass sie immer wieder in die Defensive gedrängt worden seien. „Drais ist unterdessen konkreter geworden und hat schönen Kombinationsfußball gespielt, wodurch sie zu den zwei Toren gekommen sind”, begründete Kiss die Niederlage, die sie auch auf die fehlende Form einiger Spieler – bedingt durch Urlaubszeiten und folglich unzureichender Vorbereitung - zurückführte.

Tore: 0:1 Luis Jonathan Gauzin Huerta (37.), 1:1 Simon Schärf (43.), 2:1 Cedric Janzen (75.), 3:1 S. Schärf (90.+1)