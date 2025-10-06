TSG Drais gewinnt richtungsweisende Partie

TSV-Trainer Michel Liebscher-Winckler berichtete: „Es war über 90 Minuten ein Spiel auf ein Tor. Wir haben - bis auf einen Distanzschuss in der ersten Halbzeit - nichts zugelassen und einen sehr dominanten Auftritt gezeigt. Mit dem 2:0 war das Spiel endgültig entschieden und wir konnten weitere Treffer nachlegen.”

SG Jugenheim/Partenheim - UDP Mainz 3:1 (1:0)

SG-Spielertrainer Manuel Helmlinger sagte: „In einem sehr ausgeglichenen Spiel ist UDP die ersten 15 Minuten besser gewesen. Danach sind wir gut ins Spiel gekommen und verdient in Führung gegangen. Die zweite Halbzeit ist gerade spielerisch bis zur 75 Minute an UDP gegangen. Mit dem 2:0 war das Spiel aber entschieden. Wir freuen uns über die drei Punkte gegen einen guten Gegner.”

Tore: 1:0 Alexander Friedrich Ziegert (23.), 2:0 Joshua Böhnke (80.), 3:0 Pierre Kegler (84., FE), 3:1 Patrick Munzenza (90.+1), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für UDP Mainz (44.)

Spvgg. Essenheim – TSG Drais 0:2 (0:1)

„Der Sieg in Essenheim - nach vielen erfolglosen Spielen dort – ist an sich schon ein Grund zur Freude. Besonders außergewöhnlich hat es gemacht, dass von unseren insgesamt nur 13 zur Verfügung stehenden Spielern fünf A-Jugendliche waren. Aufgrund unserer sehr jungen Truppe ist es sehr wichtig gewesen, gut ins Spiel zu finden, um Vertrauen zu gewinnen und so - auch in dieser ungewohnten Konstellation - ein gutes Spiel abliefern zu können. Mit dem 0:1 konnten wir unseren guten Start veredeln. Kurz vor der Pause hatten wir Glück, dass es keinen Foulelfmeter gegen uns gegeben hat, sondern nur Freistoß kurz außerhalb. Mitentscheidend für den Sieg war, dass unser Torwart zu Beginn der zweiten Halbzeit im Eins-gegen-Eins-Duell eine große Torchance vereiteln konnte. Ich bin mir nicht sicher, wie das Spiel mit dem Ausgleich ausgegangen wäre. Stattdessen konnten wir mit einer unserer Konterchancen in der 74. Minute auf 0:2 erhöhen. In den letzten zehn Minuten ist uns so langsam die Kraft ausgegangen, sodass Essenheim noch zu zwei Möglichkeiten gekommen ist - unter anderem ein Pfostentreffer. Insgesamt ein verdienter Sieg für mich - mit dem Matchglück auf unserer Seite, welches sich die Jungs aber durch großen Einsatz in allen Mannschaftsteilen verdient haben”, teilte TSG-Trainer Andreas Herget mit.

Tore: 0:1 Paul Stephan Kroh (27., Distanzschuss), 0:2 Ben Wernet (74.)

FC Inter Mainz – Spvgg. Selzen 5:2 (4:1)

FC-Trainerin Beate Kiss fasste die erste Halbzeit so zusammen: „Es hat etwas gedauert, bis wir ins Spiel eingefunden haben. Selzen ist eine Zeit lang ebenbürtig gewesen, konnte aber seine Chancen nicht nutzen. Wir haben es dann besser gemacht und sind durch ein wunderschönes Freistoß-Tor in Führung gegangen.” Danach habe Inter durch schöne Kombinationen die Führung ausgebaut und sich in eine Art Rausch gespielt. Im zweiten Spielabschnitt hätten die Hausherren ein anderes Gesicht gezeigt: „Als hätte jemand unsere Spieler komplett ausgetauscht. Ein völlig anderes Spiel. Kaum etwas ist gelungen”, Kiss weiter. Fehlpässe, Entscheidungsfehler, Probleme im Abschluss seien die Konsequenz gewesen, die die Trainerin mit den vielen Wechseln zu begründen versuchte. Nach dem Seitenwechsel habe die Spvgg. enorm den Druck erhöht und verkürzte, doch für die Gäste seien im Anschluss nicht viel mehr als lange Bälle herausgesprungen. Allesamt vergeblich. Der FC legte sogar noch einen Treffer nach.

Die Spvgg. fuhr immerhin am zurückliegenden Donnerstag einen wichtigen Last-Minute-Sieg bei der SG Rhein-Selz II ein. Der Selzer Spielertrainer Alexander Hoyer äußerte sich zum knappen 1:0-Auswärtserfolg wie folgt: „Wir haben ein Spiel gewonnen, was im Normalfall fifty-fifty ausgeht. Es war uns allen klar, wer das erste Tor schießt, wird dieses Spiel gewinnen.” Die SG habe insgesamt die klareren Torchancen kreiert, während die Spvgg., die personell auf einige gestandene Akteure verzichten musste und in den nächsten Wochen muss, mehr Ballbesitz vorzuweisen gehabt habe. Am Ende des Tages habe die letzte Aktion die Partie entschieden, wodurch die Gäste aus ihrer Sicht das „glückliche 1:0” erzielten. Hoyer hob darüber hinaus wieder seinen starken Keeper Janik Wirth hervor.

Tore: 1:0 Martin Tomas Ubilla Pereja (10., direkter Freistoß), 2:0 Philipp Lutzenburg (20.), 3:0 Giordi Bastian Riffo Poblete (28.), 4:0 P. Lutzenburg (30.), 4:1 Aurel Körper (40.), 4:2 Niklas Zeringer (50.), 5:2 Anton Philipp Steiner (90.)