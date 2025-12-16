TSG Drais gewinnt im Kesseltal

„Das Spiel fällt unter die Kategorie Arbeitssieg. Bis zur 80. Minute hatten wir das Spiel weitgehend unter Kontrolle. Danach haben wir uns allerdings zweimal auf unseren Torwart verlassen müssen, der uns mit starken Paraden im Spiel gehalten hat. In der Schlussphase haben wir tiefer gestanden und auf den entscheidenden Konter zum 1:3 gelauert - zum Glück hat der sich dann auch ergeben und das Spiel endgültig entschieden“, sagte der scheidende VfB-Coach Marcel Baumgärtner.

TV-Trainer Carlo D’Antonio fasste kurz zusammen: „Es war – wie erwartet - ein hart erarbeiteter Sieg, aber am Schluss verdient. Die Mannschaft hat bis zum Schluss dran geglaubt. Jetzt gehen wir erstmal in die verdiente Winterpause und tanken wieder frische Kräfte für die Restrunde.“

VfB Bodenheim II – FC Inter Mainz 5:2 (2:1)

„Im Vergleich zum Spiel am Mittwoch haben wir gezielte Anpassungen vorgenommen, die voll aufgegangen sind. Über die gesamten 90 Minuten hinweg haben wir das Spiel dominiert und jederzeit kontrolliert. Am Ende hat ein starker und verdienter 5:2-Sieg gestanden. Für mich persönlich und die Mannschaft ein rundum gelungener Abschluss”, kommentierte VfB-Trainer Marcel Baumgärtner, der den Verein in Richtung Zornheim verlässt.

Tore: 1:0 Fabio Salamida (4.), 1:1 Anton Steiner (29.), 2:1 Calvin Faßnacht (42.), 3:1 F. Salamida (61.), 4:1 Eigentor von FC Inter Mainz (66.), 4:2 Leon Saalbach (81.), 5:2 Johannes Dölschner (86.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minute-Zeitstrafe / Gelbe Karte Plus für Thomas Meyenburg (VfB Bodenheim II) wegen einer Unsportlichkeit (71.)

TSV Mainz-Ebersheim – TSG Drais 2:5 (0:2)

TSG-Trainer Andreas Herget berichtete: „Toller Sieg zum Jahresabschluss, der unsere unerwartet starke Hinrunde gekrönt hat. Anders als beim glücklichen Sieg vor drei Wochen geht unser Erfolg diesmal in Ordnung. Uns war klar, dass die Ebersheimer viel Ballbesitz haben werden und wir dort nur bestehen können, wenn wir defensiv eine herausragende Leistung zeigen sowie uns im Konterspiel Chancen erarbeiten. Unsere Führung ist zu einem günstigen Zeitpunkt nach einem Eckball gefallen, da Ebersheim zuvor die erste Großchance des Spiels vergeben hatte. In der Folge hatten wir uns defensiv immer besser organisiert und konnten nach einer Balleroberung im Mittelfeld das zweite Tor erzielen. Von großer Bedeutung war zudem, dass unser Torwart kurz vor der Pause einen Elfmeter stark parieren konnte und wir somit mit zwei Toren Vorsprung in die Pause gehen konnten. Mit Beginn der zweiten Hälfte hat Ebersheim weiter aufgemacht, was uns immer mehr Platz zum Kontern gegeben hat - einen davon konnten wir zum 3:0 verwerten. Das wichtigste Tor war jedoch das 4:1, nachdem Ebersheim eine Minute zuvor zum 1:3 verkürzen konnte. Dadurch konnten wir die Hoffnungen auf ein Comeback direkt dämpfen. Das Gleiche ist uns nochmal in der Schlussphase geglückt, sodass wir einen - in der Höhe - unerwarteten Auswärtssieg dank einer grandios geschlossenen Mannschaftsleistung feiern konnten.“

Tore: 0:1 Justus Becker (11.), 0:2 Clemens Fränzl (37.), 0:3 Simon Schärf (58.), 1:3 Aaron Krüger (72.), 1:4 S. Schärf (73.), 2:4 Niklas Kretschmer (82.), 2:5 S. Schärf (88.), Besonderes Vorkommnis: Alexander Busch (TSG Drais) hält Strafstoß (44.)

1. FC Nackenheim – SG Rhein-Selz II 3:0 (0:0)

„Wir hatten leider einige Ausfälle und somit Umstellungen, weshalb wir schwer ins Spiel reingekommen sind. Zur zweiten Halbzeit haben wir gewechselt und Schwung reingebracht. Rundum ein sehr verdienter Sieg und es hätte höher ausfallen können. Deren Torwart hat noch sehr gut gehalten. Unsere Chancenverwertung war nicht so gut“, resümierte FC-Spielertrainer Norman Loos, der mit einem guten Gefühl in die Restrunde geht. Die kämpferische SG habe mit Mann und Maus verteidigt und sich in jeden Schuss geworfen, aber sei im zweiten Durchgang fast gar nicht in der gegnerischen Hälfte in Erscheinung getreten.

Tore: 1:0 Felix Türk (71., Kopfball), 2:0 Norman Loos (83., direkter Eckball), 3:0 Marc-Kevin Marx (90.+1)

UDP Mainz – Spvgg. Selzen 6:3 (4:1)

Jóni Tiago do Amaral Marques, einer der sportlichen Leiter von UDP Mainz, teilte mit: „Ein sehr wichtiger Sieg, der uns vor der Winterpause zusätzlich Rückenwind gibt. Uns war im Vorhinein bewusst, dass es kein Selbstläufer wird und Selzen gefährlich wird, wenn wir die Konzentration verlieren. Im Großen und Ganzen ein verdienter Sieg für meine Mannschaft.“

Tore: 1:0 Mohammad Rashed (9.), 1:1 Eigentor von UDP Mainz (24.), 2:1 Fabio Caricato (32., FE), 3:1 M. Rashed (40.), 4:1 Tor für UDP (44.), 5:1 Atif El Alami (48.), 6:1 Omar Abo Nabbout (58.), 6:2 Marco Oberkehr (65., per Kopf), 6:3 Massum Saidi (84., FE), Besonderes Vorkommnis: Gelbe Karte Plus / 10-Minuten-Zeitstrafe für O. Abo Nabbout (UDP Mainz) wegen Unsportlichkeit (14.)