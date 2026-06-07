TSG Drais feiert Aufstieg in die A-Klasse Mainz-Bingen Die TSG Drais gewinnt im dritten Relegationsspiel mit 4:1 gegen Alemannia Waldalgesheim II und steigt erstmals in die A-Klasse Mainz-Bingen auf. von Michael Heinze · Heute, 21:39 Uhr · 0 Leser

Die TSG Drais ist jetzt A-Klassist. Im Entscheidungsspiel setzte sich die TSG gegen den Unterbau von Waldalgesheim II durch. – Foto: Mario Luge

Ingelheim. Partystimmung hoch drei bei den Fußballern der TSG Drais: Durch einen unerwartet deutlichen 4:1 (1:0)-Sieg im dritten und entscheidenden Spiel um den Aufstieg gegen Alemannia Waldalgesheim II hat sich das Team um Erfolgscoach Andreas Herget und Kapitän Tim Daniel erstmals in seiner Geschichte den Aufstieg in die A-Klasse Mainz-Bingen gesichert.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Wegen des großen Zuschauerandrangs hatte die Partie zwischen den beiden Vizemeistern der B-Klassen Ost und West mit 20-minütiger Verspätung begonnen. Die entscheidende Szene spielte sich vor 774 Fans auf dem Kunstrasenplatz am Ingelheimer Blumengarten in Minute 21 ab. Da zeigte Landesliga-Schiedsrichter Luke Immerheiser (Hassia Bingen) dem Waldalgesheimer Innenverteidiger Nino Fuchs nach einem Foul am Draiser Supertorjäger Simon Schärf die Rote Karte. „Dass es Elfer geben muss, war deutlich – aber die Rote Karte war für mich überraschend und hat das Spiel schon extrem beeinflusst“, kommentierte Herget. „Simon hat sich in dieser Szene das Handgelenk angebrochen – aber bis zum Schluss durchgehalten.“ Den fälligen Strafstoß verwandelte Mittelfeldmann Justus Becker eiskalt ins rechte Eck zur TSG-Führung (24.). Spätestens jetzt war klar, dass es für die Waldalgesheimer bei Temperaturen von fast 25 Grad zur Herkulesaufgabe werden würde, hier noch die Wende zu schaffen.