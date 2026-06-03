TSG Drais erzwingt Entscheidungsspiel

Das Duell zwischen der TSG Drais (in Rot) und dem SV Alemannia Waldalgesheim II (in Grün) geht in die dritte, entscheidende Runde. – Foto: Kristina Schäfer

WALDALGESHEIM. Absoluter Wahnsinn vor über 500 Zuschauern! Die Zweitvertretung des SV Alemannia Waldalgesheim führte auf dem heimischen Kunstrasen an der Waldstraße nach Toren von Niklas Wein (15.) und Nino Fuchs (37.) mit 2:0 zur Pause und bis tief in die Nachspielzeit (90.+7), ehe der aufgerückte TSG-Verteidiger Lukas Schlösser doch noch das dritte Spiel um den Aufstieg in die A-Klasse Mainz-Bingen erzwang. Das Draiser Comeback wurde durch den Anschlusstreffer von Simon Schärf (51.) eingeleitet und die Ampelkarte für SV-Akteur Nico Merz (78.) zusätzlich befeuert. Die Mainzer revanchierten sich mit dem ultimativen 2:2-Ausgleich gewissermaßen für den späten Treffer der Alemannen zum 1:1-Remis im ersten Relegationsspiel am vergangenen Samstag. Die Fortsetzung des Krimis geht am Sonntag (07.06.2026, 15 Uhr) auf neutralem Platz am Ingelheimer Blumengarten definitiv in die letzte Runde.

„Wenn man in der 97. Minute den Ausgleich macht - mit dem man das dritte Spiel erzwingt - ist es natürlich etwas glücklich. Über die gesamte Spielzeit hatten wir erneut viele Chancen, die wir nicht haben nutzen können. Die Waldalgesheimer haben dagegen in der ersten Halbzeit ihre Möglichkeiten eiskalt in Tore umgewandelt. In der zweiten Hälfte haben wir nach dem Zwei-Tore-Rückstand Mentalität bewiesen, nichts zu verlieren gehabt und nochmal alles reingeworfen. Die Rote Karte gegen die Gastgeber hat sich positiv auf uns ausgewirkt. Danach haben wir ein Powerplay aufziehen und verdientermaßen ausgleichen können”, kommentierte TSG-Trainer Andreas Herget, in dessen Augen es gerecht sei, dass die Entscheidung in einem dritten Spiel falle. Die Draiser würden sich zudem auf die letzte Partie freuen und darauf hoffen, die Euphorie für Sonntag mitnehmen zu können.

Max Heinen, der Co-Trainer der Alemannia, rekapitulierte und zeigte sich zugleich kämpferisch: „Der späte Ausgleich ist logischerweise ein herber Schlag für uns gewesen. Wir müssen uns jetzt erstmal sammeln und Kräfte tanken. Bis Sonntag ist aber lange genug Zeit. Wir können versprechen, dass wir mit absolutem Willen ins Spiel gehen werden, um dieses zu gewinnen. Jetzt erst recht!”

SV Alemannia Waldalgesheim II – TSG Drais 2:2 (2:0)

Tore: 1:0 Niklas Wein (15., Assist von Max Buchner), 2:0 Nino Fuchs (37., per Kopf nach Ecke von Ben Grünewald), 2:1 Simon Schärf (51., Vorlage von Emil Kapp), 2:2 Lukas Schlösser (90.+7, Vorarbeit von Justus Becker), Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Nico Merz (SV Alemannia Waldalgesheim II) wegen groben Foulspiels (78.)

Rollentausch zur neuen Saison beim SV Alemannia Waldalgesheim II

Heinen, bisheriger Co-Trainer der zweiten Mannschaft des SV Alemannia Waldalgesheim, wird in der kommenden Spielzeit die Rolle mit Cheftrainer Max Reichenberger tauschen. Jörg Schniering, der sportliche Leiter des Vereins, äußerte sich zum internen Trainerwechsel: „Zur kommenden Saison gibt es bei unserer zweiten Mannschaft eine Veränderung auf der Trainerbank. Max Heinen übernimmt das Amt des Cheftrainers von Max Reichenberger, der der Mannschaft jedoch weiterhin erhalten bleibt und künftig als Co-Trainer tätig sein wird. In dieser Rolle wird er Max Heinen mit seiner langjährigen Erfahrung unterstützen. Mit diesem Schritt wird zugleich der bereits angekündigte, schrittweise Übergang von Max Reichenberger in den Trainer-Ruhestand eingeleitet. Der Verein freut sich sehr, dass beide Trainer weiterhin Teil des Teams bleiben und die Mannschaft gemeinsam in die neue Saison führen werden. Die Verantwortlichen blicken der kommenden Spielzeit mit großer Zuversicht entgegen und wünschen Max Heinen viel Erfolg bei seiner ersten Cheftrainer-Station im Aktivenbereich."