 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Viel Kampf dabei: Jonas Müller (r). vom VfB Aßlar und Marius Rupp von der SG Hohenahr im direkten Duell. © Steffen Bär
Viel Kampf dabei: Jonas Müller (r). vom VfB Aßlar und Marius Rupp von der SG Hohenahr im direkten Duell. © Steffen Bär

TSG Dorlar kassiert elf Gegentreffer gegen FC Cleeberg II

Teaser KLA WETZLAR: +++ In der Fußball-A-Liga Wetzlar gerät die Mannschaft von Trainer Max Rinn mächtig unter die Räder. Bitter wird es auch für Eintracht Wetzlar im Kellerduell gegen den TSV Blasbach +++

Verlinkte Inhalte

KLA Wetzlar
Ein. Wetzlar
VfB Aßlar
FC Cleeberg II
SG Waldsolms II

Wetzlar. Nach dem 3:1-Erfolg gegen die SG Waldsolms II hatte der FC Werdorf kurzzeitig die Tabellenspitze der Wetzlarer Fußball-A-Liga übernommen. Doch der VfB Aßlar eroberte Rang eins zurück. Am Tabellenende gab der TSV Blasbach die Rote Laterne durch den 4:0-Sieg im direkten Duell an die Wetzlarer Eintracht ab.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 019.10.2025, 21:33 Uhr
RedaktionAutor