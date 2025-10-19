Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
TSG Dorlar kassiert elf Gegentreffer gegen FC Cleeberg II
Teaser KLA WETZLAR: +++ In der Fußball-A-Liga Wetzlar gerät die Mannschaft von Trainer Max Rinn mächtig unter die Räder. Bitter wird es auch für Eintracht Wetzlar im Kellerduell gegen den TSV Blasbach +++
Wetzlar. Nach dem 3:1-Erfolg gegen die SG Waldsolms II hatte der FC Werdorf kurzzeitig die Tabellenspitze der Wetzlarer Fußball-A-Liga übernommen. Doch der VfB Aßlar eroberte Rang eins zurück. Am Tabellenende gab der TSV Blasbach die Rote Laterne durch den 4:0-Sieg im direkten Duell an die Wetzlarer Eintracht ab.