TSG Dorlar feiert den zweiten Saisonsieg

Lahnau-Dorlar. In der Fußball-A-Liga Wetzlar hat die TSG Dorlar ihren zweiten Saisonsieg eingefahren. Die Elf von Trainer Maximilian Rinn sorgte im Duell mit dem TSV Blasbach am Freitagabend bereits im ersten Durchgang für die Vorentscheidung und gewann mit 4:1 (3:0).