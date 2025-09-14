 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Torschütze beim Sieg der TSG Dorlar in der Fußball-A-Liga Wetzlar gegen den TSV Blasbach: Patrick Reiners (r.) in Aktion. (Archivfoto) © Isabel Althof
TSG Dorlar feiert den zweiten Saisonsieg

Teaser KLA WETZLAR: +++ Die A-Liga-Fußballer setzen sich gegen den TSV Blasbach durch. Den Grundstein dazu legen die Lahnauer im ersten Durchgang +++

Lahnau-Dorlar. In der Fußball-A-Liga Wetzlar hat die TSG Dorlar ihren zweiten Saisonsieg eingefahren. Die Elf von Trainer Maximilian Rinn sorgte im Duell mit dem TSV Blasbach am Freitagabend bereits im ersten Durchgang für die Vorentscheidung und gewann mit 4:1 (3:0).

