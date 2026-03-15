TSG: "Die drei Punkte tun uns extrem gut"

– Foto: Werner Kurz

Nach zwei zum Teil unglücklichen Niederlagen zum Jahresauftakt ist die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zurück in der Erfolgsspur. In einer beeindruckenden Verbandsliga-Partie schlug die Mannschaft von Patrick Faber und Bastian Heidenfelder im heimischen FRITZ-Sportpark den Tabellendritten TSV Berg hochverdient mit 2:0. Besonders süß schmeckte der Sieg in der frisch umgebauten Kabine, die nach dem Abpfiff Schauplatz der Einweihungsparty mit Mannschaft und Fans wurde.

Die TSG ließ von Beginn an keinen Zweifel daran, wer der Herr im Hause ist. Während die vorangegangenen Partien gegen Holzhausen und Schwäbisch Hall trotz guter Ansätze noch verloren gingen, präsentierte sich die Elf dieses Mal über die vollen 90 Minuten konzentriert und dominant. „Wir waren von der ersten bis zur 90. Minute spielbestimmend“, freute sich der TSG-Vorsitzende Achim Pfeifer. „Die drei Punkte tun uns extrem gut.“

Schon in der ersten Halbzeit erarbeitete sich die TSG die deutlich besseren Chancen. Zunächst hatte Philipp Tabatabai noch Pech, als sein Kopfball lediglich am Pfosten landete. In der 40. Minute belohnte Darius Tabatabai den Offensivdrang schließlich mit dem verdienten Führungstreffer. Ein zu diesem Zeitpunkt mehr als verdienter Treffer. Die TSG dominierte die ersten 45 Minuten und ging mit einer verdienten 1:0-Führung in die „neue“ Kabine. Die Vorentscheidung fiel unmittelbar nach dem Seitenwechsel: Kilian Kuntz setzte sich mit einer starken Einzelleistung durch und überwand den Berger Keeper Daniel Geiselhart souverän zum 2:0 (48.). Durch diesen Doppelschlag kontrollierte die TSG das Geschehen nach Belieben. Die Defensive stand dabei felsenfest und ließ den Gegner fast völlig verstummen.

Kompaktheit als Schlüssel zum Erfolg

Beeindruckend war vor allem die Leidenschaft, mit der sich die Mannschaft jeden Ball erkämpfte. Selbst der gegnerische Trainer musste anerkennen, dass die TSG sich durch das Bejubeln eigener gelungener Szenen immer wieder selbst antrieb. Für den Tabellendritten gab an diesem Tag im FRITZ-Sportpark nichts zu holen. Die TSG konnte sich über die ersten drei Zähler in diesem Jahr freuen.

Kabinenfest nach getaner Arbeit

Nach dem Schlusspfiff gab es für die Spieler kein Halten mehr. Der Sieg markierte nicht nur das Ende der kurzen Durststrecke, sondern war auch die perfekte Einweihung für die in Eigenregie modernisierte Umkleide. „Die Spieler dürfen sich jetzt in der von ihnen frisch umgebauten Kabine freuen und feiern“, so Pfeifer stolz.