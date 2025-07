TSG CALBE- KARITHER SV

Die TSG Calbe startete mit viel Ballbesitz und flüssigen Kombinationen in die Partie. Besonders durch zahlreiche Doppelpässe kam die Heimelf immer wieder gefährlich vor das Tor des KSV. In der 13. Minute wurde der Aufwand belohnt: Der verdiente Führungstreffer zum 1:0 ließ die Gastgeber jubeln. Doch die Antwort des Karither SV kam postwendend. Bereits in der 15. Minute glich Max Kompf nach einer zielstrebigen Aktion aus – ein Treffer zur genau richtigen Zeit. Von da an übernahm Karith mehr und mehr das Kommando. In der 26. Minute war es Dustin Frobart, der die Führung für die Gäste erzielte und damit den Spielverlauf drehte. Kurz vor der Pause schlug Frobart erneut zu: Nach einem hervorragend herausgespielten Angriff traf er in der 45. Minute zum 1:3 – ein starker Schlusspunkt einer engagierten ersten Hälfte des KSV. Man merkte: Da wächst etwas zusammen beim Karither SV. Wenn die Mannschaft diesen Schwung mit in die Punktspiele nimmt, darf man gespannt sein.

Nach dem Seitenwechsel kam die TSG Calbe mit frischer Energie aus der Kabine und erspielte sich zahlreiche Chancen. Doch entweder fehlte die letzte Konsequenz oder der Karither Schlussmann parierte stark. In der 68. Minute war es dann soweit: Calbe erzielte den verdienten Anschlusstreffer zum 2:3. Die Freude währte jedoch nicht lange. In der 72. Minute fasste sich Justus Lange ein Herz, zog aus rund 20 Metern ab und hämmerte den Ball unhaltbar in die Maschen – ein echtes Traumtor zum 2:4. In der 84. Minute bot sich Calbe noch einmal die große Chance, per Elfmeter zu verkürzen. Doch der Strafstoß – ohnehin umstritten – wurde deutlich über das Tor gesetzt. Erst mit dem Schlusspfiff gelang der TSG Calbe noch der Treffer zum 3:4, der aber nichts mehr am Sieg des KSV änderte.