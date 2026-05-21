TSG Bretzenheim vor Klassenkampf-Showdown

Erst zusammenstehen, dann jubeln? Für die TSG Bretzenheim geht es am Sonntag ins Saisonfinale. Archivfoto: Kristina Schäfer

Mainz. Eigentlich, sagt Timo Schmidt, hat sich gar nicht viel geändert. „Wir müssen einfach unsere Hausaufgaben machen und dann schauen, was woanders passiert“, blickt der Trainer der TSG Bretzenheim voraus. Am letzten Spieltag der Verbandsliga (Sonntag, 15 Uhr) ist ein Sieg gegen den SV Steinwenden Pflicht.

Wenn zugleich Tabellennachbar FK Pirmasens II bei der TuS Steinbach verliert, gibt es für die 46er im Entscheidungsspiel um Rang zwölf auf neutralem Platz die Chance zur Rettung. Sonst bleibt die TSG auf Rang 13 und muss zittern. Dreimal gelang der Ligaverbleib seit dem Aufstieg 2022 unter dramatischen Umständen. Klassenerhalt auf der Couch, das direkte Duell bei Konkurrent Kandel gewonnen, dann Heimsieg und Konkurrenten-Patzer zugleich – wie lässt sich das noch steigern?

Rechenspiele und Daumendrücken in Thessaloniki?

Mit einem Klassenerhalt in Griechenland beispielsweise. Vom 4. bis 9. Juni führt die Bretzenheimer Abschlussfahrt nach Thessaloniki. Voraussichtlich am 4., 7. und 10. Juni spielen die Oberliga-Dritten den letzten Startplatz für die Regionalliga Südwest aus. Auf den 30. Mai, 3. und 7. Juni ist die Dreierrunde der Verbandsliga-Vizemeister terminiert. Die 5G-Abdeckung in der Hafenstadt an der Ägäis gilt als exzellent. Die Bretzenheimer werden es, Liveticker und Streams verfolgend, zu nutzen wissen.

Höchstwahrscheinlich wird es der FK Pirmasens sein, der mit Eddersheim und dem VfR Mannheim um das Regionalliga-Ticket wetteifert. Jahn Zeiskam bekommt es beim Projekt Oberliga-Aufstieg mit Wittlich und Jägersburg zu tun. Am letzten Oberliga-Spieltag entscheidet sich, welche Bedeutung diese beiden Aufstiegsrunden für den Verbandsliga-Viertletzten haben.

TSG mit Blick auf FK Pirmasens – 1. und 2. Mannschaft

Aktuell stehen dort neben dem saarländischen Schlusslicht Eppelborn drei Südwest-Teams in der Abstiegszone. Mindestens eines wird es erwischen. Die Rechnung: Rang 13 in der Verbandsliga ist sicher, wenn nur ein Südwest-Absteiger aus der Oberliga kommt – oder wenn zwei kommen und Zeiskam aufsteigt. Bei drei Absteigern in unsere Verbandsliga wäre dort das Maximum von vier Absteigern unausweichlich. Und das macht auch die Aufstiegsspiele in die Regionalliga relevant.

Aber vielleicht hat die TSG es nach dem Pfingstsonntag ja doch wieder in der eigenen Hand. Steinbach will, diese Signale haben sie in Bretzenheim mit Zuversicht vernommen, sein letztes Heimspiel vor dem höchstwahrscheinlichen Abstieg gewinnen. Und weil Pirmasens I neben der Aufstiegsrunde auch noch das Verbandspokalfinale vor der Brust hat, ist weniger Hilfe für den Unterbau zu erwarten.

Kader für kommende Runde steht größtenteils

An den letzten beiden Spieltagen lief auf fremden Plätzen alles gegen die Bretzenheimer. Vor allem der spektakuläre Doppel-Dreier Steinwendens bei Meister Mechtersheim (5:4) und gegen Basara (2:1) sorgte für Schockstarre. Die Pfälzer sind damit, wenn sie bei den 46ern antreten, schon gerettet. Für die TSG gilt, den Schwung des 4:0-Derbysiegs in Marienborn mitzunehmen. „Unsere erste Pflichtaufgabe haben wir sehr gut erledigt. Wir können stolz sein, mit der Situation so umgegangen zu sein“, sagt Schmidt.

Die Fremdabhängigkeit ist kaum zu ertragen, aber die Bretzenheimer wissen auch, dass sie selbst für ihr Punktekonto verantwortlich sind. Der Kader für die neue Saison steht so oder so weitestgehend, auch wenn zwei, drei Personalien noch von der Ligazugehörigkeit abhängen.