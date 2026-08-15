TSG Bretzenheim sucht Lösungen gegen Abwärtstrend

Auch nach dem Abstieg aus der Verbandsliga tun sich die Fußballer der TSG Bretzenheim schwer.

Mainz. Bei der TSG Bretzenheim laufen die Dinge anders. Es gibt mit Timo Schmidt, Finn Stärz und Paul Poseck drei gleichberechtigte Cheftrainer. Stärz wohnt mit Kapitän Luca Scherer in einer WG – und das in Marienborn. Nun suchen die beiden Grundschulfreunde, die auch am Gutenberg-Gymnasium und beim Lehramtsstudium oft nebeneinander saßen, nach Möglichkeiten, den Abwärtstrend zu stoppen.

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Zwei deutliche Niederlagen nach der Rückkehr in die Landesliga, das Aus im Verbandspokal in Guntersblum (1:2 n.V.) – es läuft so gar nicht. Vorne drückt der Schuh, die Mehrzahl der Tore – sechs gab es in 120 Pokalminuten in Finthen – schießen Verteidiger, fast immer bei Standards.