TSG Bretzenheim sucht Lösungen gegen Abwärtstrend

Mainz. Bei der TSG Bretzenheim laufen die Dinge anders. Es gibt mit Timo Schmidt, Finn Stärz und Paul Poseck drei gleichberechtigte Cheftrainer. Stärz wohnt mit Kapitän Luca Scherer in einer WG – und das in Marienborn. Nun suchen die beiden Grundschulfreunde, die auch am Gutenberg-Gymnasium und beim Lehramtsstudium oft nebeneinander saßen, nach Möglichkeiten, den Abwärtstrend zu stoppen.
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Zwei deutliche Niederlagen nach der Rückkehr in die Landesliga, das Aus im Verbandspokal in Guntersblum (1:2 n.V.) – es läuft so gar nicht. Vorne drückt der Schuh, die Mehrzahl der Tore – sechs gab es in 120 Pokalminuten in Finthen – schießen Verteidiger, fast immer bei Standards.
Spieler, die ausweislich ihrer Vita Tore im Aktivenfußball garantieren, fehlen vorne drin. Die Startelf von Guntersblum könnte genauso unter U21-Regeln auflaufen. In der Vorbereitung lag die Trainingsbeteiligung bei unter 60 Prozent. Und das, ohne dass sich schwere Verletzungen ereignet hätten. 18 Studenten, Schüler und Lehrer finden sich im Kader, was die Ferienzeit zur Urlaubszeit macht.
Da fiel es schwer, die Inhalte, die sich das Trainer-Trio wünscht, im Training zu implementieren – erst recht nach dem Umbruch infolge des Abstiegs, der vor allem die vorderen Mannschaftsteile betrifft. „Wir brauchen einfach Zeit“, sagt Stärz, der auch, den deutlichen Liga-Resultaten zum Trotz (0:4 gegen Marienborn II, 1:4 in Billigheim-Ingenheim), das Spielglück vermisst.
„Wir müssen eine größere Verbindlichkeit in die Spiel- und Trainingsbeteiligung reinkriegen“, sagt der 27-Jährige, „die Jungs haben schon alle Bock, und die Ferien sind jetzt vorbei. Diese Woche waren schon deutlich mehr Spieler im Training.“ Damit werde sich die Lage zwangsläufig bessern.
Von einem „ganz schlechten Saisonstart“ spricht Scherer. „Wir kommen gut ins letzte Drittel. Aber vorne fehlen uns die richtigen Entscheidungen, die nötige Ruhe, die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Wir sind zu hektisch.“ Zudem schleichen sich hinten immer wieder verhängnisvolle Fehler ein. „Wir sind teilweise unaufmerksam, schalten zu langsam um.“ Der Kapitän setzt auf Entwicklung: „Wir sind sehr jung, lernen aus den Fehlern. Ein Spiel wie das in Billigheim läuft in einem halben Jahr anders.“
Das Fitnesslevel ist nicht ausgeglichen. Von noch drei bis fünf Wochen, die mehr Vorbereitung als Saison sind, spricht Stärz. Dann werde sich auch die Effektivität verbessern. „Ob ich mit 120 oder 180 Puls aufs Tor schieße, macht einen Riesen-Unterschied.“ Stärz wettet: „Ich bin sicher, mindestens zwei Spieler haben am Ende zehn Tore gemacht.“
Ein Haken könnte der fehlende Ergebnisdruck sein. Wenn nach oben schnell der Zug abgefahren ist und die Mini-Abstiegszone nicht droht, „läuft die Saison gefühlt ins Leere“, sagt Scherer. Das erschwert Entwicklung. Dranbleiben, den Spaß nicht verlieren, das ist Stärz' Credo. Das Trainer-Trio will bei der Bretzenheimer Spielphilosophie bleiben, mit aktivem, lösungsorientiertem Fußball mit und gegen den Ball.
Gegen den mit zwei Siegen gestarteten ASV Fußgönheim soll am Sonntag (15.30 Uhr) der erste Dreier her. Einfacher wird es nicht. Lukas Helbach, bislang einziger Liga-Torschütze, zieht im Oktober nach Hannover, Keeper Bastian Rosinus nach Würzburg und Mark Zeller wird für ein halbes Jahr ausbildungsbedingt weg sein.