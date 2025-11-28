Geht er, bleibt er oder macht er in veränderter Funktion weiter? Bretzenheims Coach Serdal Günes (mitte) hat seine Entscheidung noch nicht getroffen. Foto: Mario Luge - Archiv

TSG Bretzenheim: Serdal Günes grübelt wegen Doppelrolle Der Spielertrainer fühlt sich bei den Mainzern sehr wohl, denkt aber über eine Veränderung nach

Mainz. Bei den Verbandsliga-Fußballern in Bodenheim und Marienborn sind die Trainer-Fragen geklärt (wir berichteten). Bei Basara Mainz bleibt Club-Gründer Shinji Okazaki genau so lang, wie er will. Und bei der TSG Bretzenheim? Ist ein Ende der Ära Timo Schmidt schlichtweg nicht vorstellbar.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Sein spielender Kollege Serdal Günes grübelt noch. Es gebe lauter Argumente pro TSG, aber auch Einschränkungen. Da wäre die Doppelrolle in Training und Spiel. Ob das Prozente kostet? „Wenn ich ehrlich bin: Ja.“ Nur Trainer? Denkbar. Aber genug Saft, um weiter zu spielen, sei noch im Tank. „Ich würde am liebsten bleiben, aber mit 33 fragt man sich, wie es weitergeht.“

„Als Trainer in Bretzenheim bist du auch manchmal Seelsorger, Betreuer, Zeugwart. Da ist mehr als genug zu tun. Ich gehe darin auf, aber es raubt auch Kraft.“ Strukturell sei einiges passiert, mit vergrößertem Staff, eigenen Fächern in der Kabine, Wäsche-Dienst, Punktprämien für die Mannschaftskasse und gesponserter Verpflegung bei Auswärtsspielen – Themen, über die man sich im Rest der Liga wundern mag, dass es überhaupt Themen waren. Strukturell sind die 46er weiterhin der maximale Underdog. Ausgezeichnete Bretzenheimer Kameradschaft - Trainer- und Arbeitskollegen