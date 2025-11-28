TSG Bretzenheim: Serdal Günes grübelt wegen Doppelrolle

Mainz. Bei den Verbandsliga-Fußballern in Bodenheim und Marienborn sind die Trainer-Fragen geklärt (wir berichteten). Bei Basara Mainz bleibt Club-Gründer Shinji Okazaki genau so lang, wie er will. Und bei der TSG Bretzenheim? Ist ein Ende der Ära Timo Schmidt schlichtweg nicht vorstellbar.
Sein spielender Kollege Serdal Günes grübelt noch. Es gebe lauter Argumente pro TSG, aber auch Einschränkungen. Da wäre die Doppelrolle in Training und Spiel. Ob das Prozente kostet? „Wenn ich ehrlich bin: Ja.“ Nur Trainer? Denkbar. Aber genug Saft, um weiter zu spielen, sei noch im Tank. „Ich würde am liebsten bleiben, aber mit 33 fragt man sich, wie es weitergeht.“
„Als Trainer in Bretzenheim bist du auch manchmal Seelsorger, Betreuer, Zeugwart. Da ist mehr als genug zu tun. Ich gehe darin auf, aber es raubt auch Kraft.“ Strukturell sei einiges passiert, mit vergrößertem Staff, eigenen Fächern in der Kabine, Wäsche-Dienst, Punktprämien für die Mannschaftskasse und gesponserter Verpflegung bei Auswärtsspielen – Themen, über die man sich im Rest der Liga wundern mag, dass es überhaupt Themen waren. Strukturell sind die 46er weiterhin der maximale Underdog.
Sie kompensieren es mit einem außergewöhnlich beständig sprudelnden Zufluss an Nachwuchsspielern und mit besonderer Kameradschaft. „Dieses Familiäre, dass du abends bis morgens zusammensitzt, stirbt bei den anderen Teams immer mehr aus“, sagt Günes. Nicht so im TSG-Stützpunkt. „Ich wüsste auch nicht, wo das Trainerteam sich so gut versteht.“ Schmidt und Günes sind im Arbeitsalltag Bürokollegen und haben sich vorgenommen, nach dem Halali beim FK Pirmasens II (Sonntag, 15 Uhr) mal zwei Wochen kein Wort über den Fußball zu verlieren – was sie aber nicht von einer gemeinsamen Reise in die Allianz-Arena abhält.
Neben der Weihnachtsfeier besucht die Mannschaft auch gemeinsam eine Fastnachtssitzung. „Du kannst dich nicht besser in Mainz akklimatisieren, als als Spieler in Bretzenheim“, schwärmt Günes, „die Jungs machen so viel miteinander.“ Nirgends könne er für seine Trainer-Rolle so viel aufsaugen wie im Zusammenwirken mit Schmidt. Auch, was Werte angeht. Einer Verlegung des abgesagten Spiels gegen krisengeschüttelte Bodenheimer ins neue Jahr stimmte die TSG zu, jedem sportlichen Eigennutz zum Trotz. „Das zeichnet Bretzenheim aus“, betont Günes.